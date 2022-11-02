بيتابس للمدفوعات الرقمية تستحوذ على ديجيتال باي

وقّعت شركة (بيتابس) PayTabs للمدفوعات الرقمية؛ مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة 100% في شركة “ديجيتال باي” في المملكة العربية السعودية، مما يمهد لإقامة منصة متكاملة في مجال المدفوعات الإلكترونية توفر الحلول الرقمية لشركات التجارة الإلكترونية.

فمع النمو الكبير لسوق المدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية، وتوقعات بوصول إجمالي المدفوعات الإلكترونية إلى 78.40 مليار دولار بحلول عام 2027، وزيادة التنافس بين الشركات العاملة في القطاع، تتجه شركات عاملة في سوق المدفوعات إلى الاندماج لتوسيع حصصها في السوق، والبقاء في المنافسة.

تفاصيل صفقة استحواذ بيتابس على ديجتال باي:

تتضمن مذكرة التفاهم، قيام “ديجيتال باي” بتقديم خدماتها وحلولها المبتكرة تحت مظلة “بيتابس”، مما يسرّع الوصول إلى جميع شركات التجارة الإلكترونية، والبيع بالتجزئة، ومحلات السوبر ماركت، والمتاجر المتعددة الأقسام من هذه الخدمة، والاستفادة من خدمات المنصة.

وسيسمح الاندماج لشركة بيتابس بأن تستكمل خطتها في تطوير قنوات ووسائل الدفع الإلكتروني وأجهزة نقاط البيع، وتعزيز حضورها في السوق، والتزامها برؤية المملكة 2030.

أهداف الصفقة:

تهدف الصفقة إلى دعم وتسريع وتيرة نمو نظام المدفوعات الرقمية؛ لمواكبة التطور الرقمي الكبير في المملكة، من خلال حلول آمنة، وموثوقة، وقابلة للتشغيل البيني، ويمكن الوصول إليها من خلال العلامات التجارية الرائدة في مجال البنية التحتية للمدفوعات، مثل: سداد، وسريع، وإيصال، ومدى.

وقال تميم بن عثمان القصيّر، نائب الرئيس الأول للأعمال في شركة المدفوعات السعودية: “إن شركة المدفوعات السعودية تسعى إلى تمكين العديد من شركات التقنية، والتأكد من اجتيازها الاختبارات التقنية اللازمة لأنظمة الدفع الوطنية، للتنافس في قطاع المدفوعات الرقمية بمختلف قنواته ذات الصلة بالفوترة والتجارة الإلكترونية أو نقاط البيع وغيرها.

وأضاف القصير، أن شركة المدفوعات السعودية أصدرت خلال الفترة الماضية تصاريح لأكثر من 30 شركة تقنية في مجال المدفوعات لتقديم خدمات دعم التجارة الإلكترونية وعمليات نقاط البيع، مما سيعزز من مكانة وتنافسية قطاع المدفوعات في المملكة، خاصة أن السعودية تلعب دورًا رياديًا في المنطقة بدعم نمو قطاع المدفوعات الحيوي والمهم.

من جهته، قال عبد الوهاب الأحمري، رئيس مجلس إدارة شركة (ديجيتال باي): “بصفتنا شركة تقنية مالية مبتكرة، تقود المدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية، فإن الاندماج المقترح مع (بيتابس) سيمكننا من توسيع نطاق الوصول إلى عملائنا والتجار في جميع أنحاء المنطقة، ونرى فرصًا غير محدودة في هذا التحالف.

وتعليقًا على مذكرة التفاهم، قال عبد العزيز الجوف – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيتابس: “في عقدنا الرقمي، يتمثل هدفنا في أن نكون المعادلة الأولى لمنصة الدفع اللانهائية التي تسرّع اقتصاد المملكة نحو رؤية 2030، فكل تاجر يريد منك حل مشكلته – وكل حل دفع تنظمه بيتابس يَنشأ أساسًا من مشكلة في السوق. نحن نقدم الآن للتجار على جميع الأصعدة منصة واحدة، ولوحة تحكم واحدة لجميع متطلبات معالجة الدفع من الجيل التالي – سواء كانت افتراضية، أو مادية، أو رقمية”.

وأضاف الجوف: “إن تجار التجزئة عبر الإنترنت، وفي المحلات، وشركات الاشتراكات، ومنصات البرمجيات، والأسواق، وكل شيء يشملها سيظفرون بفوائد هذه الديناميكية القوية، إذ يعد الدمج المقترح مع ديجيتال باي انعطافةً كبرى في جهود بيتابس لتزويد تجار التجارة الإلكترونية والشركات بمنصة فائقة للمدفوعات لا مثيل لها في فئتها على مستوى المنطقة، ولا يزال تقييم صفقة الاندماج غير معلن”.

نمو سوق المدفوعات الرقمية:

توقعت شركة بيتابس أن تصل قيمة المعاملات في قطاع المدفوعات الرقمية في السعودية إلى 42.25 مليار دولار أمريكي في العام الجاري 2022، ومن المرجح نمو قيمة المعاملات بمعدل 13.16% سنويًّا؛ مما ينتج عنه ارتفاع إجمالي المدفوعات إلى 78.40 مليار دولار بحلول عام 2027.

وأوضح الجوف: أننا نهدف من الدمج إلى زيادة حجم معاملات وإيرادات الشركتين، وتعزيز قبول مدفوعات البطاقات البلاستيكية، والمدفوعات الرقمية، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، ومدفوعات وسائل التواصل الاجتماعي، وتنسيق الدفع للجيل القادم، حيث سيتمكن عملاء الدفع الرقمي من عبور آلات نقاط البيع إلى تجار بيتابس عبر الإنترنت، كما ستكون بيتابس قادرة على تحويل المزيد من عملاء الدفع الرقمي في المتاجر الفعلية لاستخدام بوابة الدفع والبيع عبر الإنترنت.

وشدد الجوف على أن هذه الصفقة ستساعد في تطوير المدفوعات الرقمية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، ومن خلال الاستحواذ سنزود التجار بمزيد من الطرق لقبول المدفوعات، وسنمكنهم من خلال طرق الدفع الرقمية التي تدعم أهداف الرؤية.

حلول المدفوعات الرقمية من بيتابس:

بيتابس هي إحدى الشركات العاملة في مجال حلول المدفوعات الرقمية الحائزة على عدة جوائز، أسسها رائد الأعمال السعودي، عبد العزيز الجوف. وتقوم بيتابس بمعالجة المعاملات بعملات وأسواق متعددة بسرعة وأمان باستخدام المكونات الإضافية لواجهة برمجة التطبيقات.

تتضمن الحلول التي تقدمها بيتابس، تطبيقات الهاتف المحمول، والضيافة، والحكومة، والتعليم، وشركات الطيران، والسفر، والنقل، وحلول الفوترة؛ لربط سلسلة أسواق الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

أطلقت بيتابس PT Touch في عام 2021، أول حل لنقاط البيع الناعمة في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتحويل الهواتف الذكية إلى محطات نقاط بيع تجارية (POS).

في عام 2022، حققت بيتابس قفزة كبيرة نحو ريادة مدفوعات الجيل القادم؛ من خلال إطلاق منصتها الموحدة لمعالجة المدفوعات PayTabs SwitchOn.

وبصفتها شركة أثبتت جدارتها في مجال المدفوعات العالمية، خصصت بيتابس مكاتب لها في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ذلك الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وجودها في العديد من الأماكن الأخرى، ومن ذلك: تركيا، والهند، ومصر.

تعمل الشركة على تحقيق تكافؤ الفرص بفريق عمل متنوع، ومتعدد الثقافات، يضم أكثر من 20 جنسية.