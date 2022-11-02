إنطلاق فعاليات المنتدى الدولي الأول للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة 

أطلقت (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية) NCTU فعاليات المنتدى الدولي الأول للتكنولوجيا التطبيقية (منتدى كيمتك) 2022 Kemtech forum برعاية الأستاذ الدكتور/ محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئاسة الأستاذ الدكتور/ هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2022.

وذلك بحضور العديد من الوزارات المعنية والمؤسسات العالمية والشركات الاستثمارية، وإطلاق مبادرة “وادي التكنولوجيا التطبيقية المصري Kemtech Valley” بالشراكة مع الراعي الرسمي للمبادرة شركة “بي تي إس للمشروعات” إحدى شركات بي تي إس القابضة للاستثمارات.

وتأتي المبادرة تدشينًا للتعاون الوثيق والتكاتف بين قطاع البحث العلمي والقطاع الخاص، وفي إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وبناء قاعدة علمية قوية، وتنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التي من أهدافها تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والربط بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والصناعي، وحرصًا على إعداد كوادر متميزة وتعزيزًا للتعاون العلمي والعملي لدعم وتنمية المجتمع، وإدراكًا لأهمية تبادل الخبرات العلمية والعملية بين قطاعات الدولة المختلفة.

كما تسعى المبادرة نحو تطوير مؤسسات وبرامج التعليم التكنولوجي بما يتناسب مع مهارات ووظائف المستقبل وحاجة سوق العمل في مصر؛ من مهارات وكفاءات تكنولوجية تخدم القطاع الصناعي وكافة القطاعات الاقتصادية بالتعاون بين الجامعات التكنولوجية والشركات والمؤسسات صاحبة الخبرة.

ومن جانبه قال الأستاذ الدكتور/ هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: “إن المبادرة تهدف نحو بناء وعي مجتمعي رقمي من خلال برامج المبادرة المختلفة التي يقدمها وادي التكنولوجيا التطبيقية المصري Kemtech Valley، حيث يقدم حزمة من الخدمات المتنوعة الداعمة لرواد الأعمال من الشباب الطموح في إنشاء مشروعات، وكذلك للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التطبيقية، وذلك من خلال إرشادهم إلى سبل إطلاق أعمالهم وإدارتها بشكل تقني سليم، ومتابعة رحلة إطلاق منتجاتهم وطرحها في الأسواق”.

وأضاف: “كما تحرص المبادرة على تأهيل الشركات الناشئة المحلية؛ للاستفادة من منظومة ريادة الأعمال المزدهرة وضمان نموها، بما يسهم في تعزيز اقتصاد الدولة القائم على المعرفة، ويساعد على إثراء ثقافة العمل الحر، ويوطن الصناعات والابتكارات التكنولوجية المحلية، وتسويقها محليًا وإقليميًا وعالميًا”.

وتتضمن فعاليات المنتدى إقامة ملتقى توظيف لطلاب الجامعات التكنولوجية، وتقديم عديد من المنح لريادة الأعمال، وكذلك تقديم برامج التدريب والتأهيل المهني وفرص المشاركة في مشروعات تكنولوجية، والالتحاق ببرنامج الاحتضان الخاص باستديو ريادة الأعمال الخاص بالوادي.

هذا بالإضافة إلى فرصة الحصول على تمويل للمشروعات الناشئة من خلال ملتقى الاستثمار المقام في الفترة الممتدة من 28 إلى 30 نوفمبر 2022 ضمن فعاليات المنتدى، وذلك بالتعاون مع شركاء المبادرة من شركات القطاع الخاص مثل: مجموعة أورو كابيتال الاستثمارية، وكور إنجيل العالمية، وشركة أورو فينشورز لاب، وشركة هواوي التكنولوجية العالمية، وشركة إيدام للرعاية الصحية وشركة منتورز، وشركة كاريير 180، وشركة إيجنايت، وشركة ليجليفاي للاستثمارات القانونية وغيرها من شركاء النجاح.