ماسك يعلن سعر خدمة توثيق حسابات تويتر 8 دولارات شهريًا 

أعلن إيلون ماسك عبر حسابه الشخصي في منصة تويتر بأن سعر خدمة الاشتراك في توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء في المنصة التي تُسمى (Twitter Blue) سيكون 8 دولارات شهريًا، وذلك بعد انتقاد خطته لتحصيل 19.99 دولار شهريًا مقابل الخدمة.

قال ماسك في تغريدة: “القوة للشعب! الأزرق مقابل 8 دولارات شهريًا”.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022