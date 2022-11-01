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ماسك يعلن سعر خدمة توثيق حسابات تويتر 8 دولارات شهريًا 

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أعلن إيلون ماسك عبر حسابه الشخصي في منصة تويتر بأن سعر خدمة الاشتراك في توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء في المنصة التي تُسمى (Twitter Blue) سيكون 8 دولارات شهريًا، وذلك بعد انتقاد خطته لتحصيل 19.99 دولار شهريًا مقابل الخدمة.

قال ماسك في تغريدة: “القوة للشعب! الأزرق مقابل 8 دولارات شهريًا”.

وشارك ماسك المزيد من التفاصيل عن خطته الجديدة؛ وقال: “إن المشتركين سيحصلون على الأولوية في الردود والبحث، بالإضافة إلى القدرة على نشر محتوى فيديو وصوت أطول، مع ظهور نصف عدد الإعلانات التي تظهر للمستخدمين بدون اشتراك”.

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وأضاف: “سيعطي هذا أيضًا تويتر تدفقًا للإيرادات لمكافأة صانعي المحتوى”.

ذكرت بعض التقارير سابقًا أن ماسك كان يعمل على تسعير خدمة الاشتراك في توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء ليصبح سعرها 19.99 دولارًا شهريًا، مع التهديد بإلغاء العلامة الزرقاء من الحسابات التي لم تدفع الاشتراك في غضون 90 يومًا.

وسرعان ما أثارت الأخبار الغضب وعدم التصديق بين بعض مستخدمي تويتر القدامى، منهم: المؤلف ستيفن كينج، الذي لديه ما يقرب من سبعة ملايين متابع على المنصة، ورفض دفع مبلغ 20 دولارًا شهريًا للاحتفاظ بالعلامة الزرقاء، بل هدد بترك المنصة إذا حدث ذلك.

ورد عليه ماسك: “نحن بحاجة لدفع الفواتير بطريقة ما! لا يمكن أن يعتمد تويتر كليًا على المعلنين. ماذا عن 8 دولارات؟”.

تسلط خطة ماسك الجديدة الضوء على مدى ضعف بعض خططه الأولية لتويتر وكذلك الحاجة الملحة التي يواجهها لزيادة الإيرادات والأرباح لشركة خسرت أموالًا في معظم تاريخها.

استحوذ ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار، وهو مبلغ اعترف أنه مبالغ فيه بشكل واضح، وحاول كثيرًا للتراجع عن إتمام الصفقة ولكنه في النهاية حصل عليها.

ومنذ الانتهاء من الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي، تحرك الملياردير بسرعة لتغيير منصة تويتر بشكل جذري، حيث حل مجلس الإدارة وفصل كبار مسؤوليها التنفيذيين وانفرد بالإدارة.

وفي تغريدة يوم الاثنين أجرى ماسك استطلاعًا لآراء متابعيه حول ما إذا كانوا يرغبون في إعادة خدمة Vine وهي خدمة مقاطع الفيديو القصيرة المتوقفة على تويتر.

كما وافق على اقتراح أحد المستخدمين بإعادة التفكير في عدد الأحرف المسموح به في المنصة. ولكن ليس من الواضح حتى الآن مدى التزام ماسك بمتابعة أي من هذه التغييرات أو كلها.

الجدير بالذكر أن تويتر طرحت خدمة (Twitter Blue) خلال شهر يونيو 2021 كأول خدمة اشتراك في المنصة توفر وصولًا حصريًا لبعض الميزات على أساس اشتراك شهري بما يشمل:خاصية تعديل التغريدات وعرض المواضيع بطريقة أسهل للفهم في وضع القارئ Reader Mode.

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