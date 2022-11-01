تويوتا تسلط الضوء على جهودها لتحقيق الحياد الكربوني خلال فعاليات أديبك 2022

تسلط شركة تويوتا الضوء على أحد حلولها الرائدة في مجال التنقل الصديق للبيئة هذا الأسبوع في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022)؛ وذلك من خلال عرض المركبة الكهربائية المتطورة، (تويوتا ميراي) Toyota Mirai التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين (FCEV)؛ طيلة أيام هذا الحدث الذي يستمر أربعة أيام.

وتمتلك هذه المركبة المتفوقة تقنياتٍ مبتكرة تمكنها من توفير تجربة قيادة كهربائية بالكامل بأعلى كفاءة في فئتها خالية من الانبعاثات الكربونية، وتؤكد التزام شركة تويوتا بتحقيق الحياد الكربوني، وتوفير التنقل المستدام للجميع.

ويُعَد أديبك واحدًا من أكثر الأحداث العالمية تأثيراً في قطاع الطاقة، ويجمع بين أصحاب المصالح المشتركة في مجالات الطاقة والتصنيع والصناعة. ويشمل سلسلة من المؤتمرات والمنتديات ذات الطابع الخاص الذي يهدف إلى تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وعرض التقنيات الرائدة، واستكشاف إستراتيجيات قابلة للتنفيذ لمستقبل خالٍ من الكربون.

وتأتي مشاركة شركة تويوتا في معرض أديبك 2022 في إطار سعيها لقيادة الجهود نحو مستقبل خالٍ من الكربون في قطاع التنقل، إذ تتمتع الشركة بتاريخ طويل ومتميز بصفتها رائدة في تطوير المركبات الصديقة للبيئة؛ حيث نجحت بإطلاق مركبة تويوتا (بريوس) في عام 1997، وهي أول مركبة كهربائية هجينة “هايبرِد” HEV في العالم يتم إنتاجها على نطاق واسع.

وتواصل شركة تويوتا تبنيها لنهجٍ شموليٍّ متعدد المسارات يركز على تطوير حلول تنقل مستدامة وعملية بما في ذلك المركبات الكهربائية الهجينة HEV والمركبات الكهربائية الهجينة المزودة بتقنية الشحن ‏الخارجي (PHEVs)، والمركبات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات (BEVs)، والمركبات الكهربائية التي تعتمد على خلايا وقود الهيدروجين (FCEVs)، كل ذلك ضمن إطار إستراتيجيتها للاستجابة بشكل مرن للاحتياجات المتنوعة للمستخدمين لحلول التنقل المتنوعة في جميع أنحاء العالم.

وقال كي فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا موتور كوربوريشن في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: “يسرنا أن نعرض مركبة تويوتا ميراي الكهربائية المبتكرة خلال معرض ومؤتمر أديبك 2022، الذي يعد منصة مهمة لاستكشاف مسارات جديدة نحو مستقبل أكثر استدامة. وتعتمد هذه المركبة الكهربائية على خلايا وقود الهيدروجين (FCEV) ولا تصدر أي انبعاثات كربونية ليكون الماء هو المادة الوحيدة التي تخرج من العادم، فخلايا الوقود الهيدروجينية هي إحدى التقنيات الواعدة التي نعمل على تطويرها ضمن جهودنا لتحقيق الحياد الكربوني. ونحن في تويوتا مستمرون بالالتزام بتوفير العديد من التقنيات المتطورة المستدامة والعملية في الوقت الذي نواصل فيه رحلتنا نحو ابتكار حلول تنقلٍ للجميع والإسهام في تحقيق السعادة للجميع”.

وأضاف فوجيتا: “أود أن أعرب عن خالص شكري وامتناني لمنظمي هذا الحدث المهم للغاية، الذي تتوافق أهدافه بشكل وثيق مع سعي شركة تويوتا نحو الاستدامة. كما أود أن أشكر عملاءنا في جميع أنحاء العالم على دعمهم الدائم، الذي يلهمنا باستمرار لتطوير أفضل المركبات على الإطلاق”.

مركبة تويوتا ميراي:

وتُعد مركبة تويوتا ميراي صديقة للبيئة إذ توفر تجربة قيادة كهربائية بنسبة 100% وبدون أي انبعاثات كربونية وتستمد طاقتها بالكامل من الهيدروجين فقط؛ بل وتتجاوز ذلك من خلال نظام تنقية الهواء الخاص؛ الذي يلتقط أصغر الجزيئات PM2.5 ويزيل المواد الكيميائية الضارة، لتسهم في تنقية المزيد من الهواء أثناء قيادتها.

كما تتمتع مركبة تويوتا ميراي بنطاق قيادة لا نظير له في فئتها يبلغ 650 كيلومتراً، ويُمكن إعادة تزويدها بالهيدروجين في أقل من خمس دقائق، مما يضمن تمتع السائقين بمستويات الأداء والراحة ومتعة القيادة ذاتها المرتبطة بالمركبات التي تعمل بالطاقة التقليدية.

دخلت مركبة تويوتا ميراي في عام 2021 موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية ضمن فئة المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة التي تعتمد على خلايا وقود الهيدروجين، والتي لا تصدر أي انبعاثات كربونية؛ وذلك بعد أن حققت رقماً قياسياً جديداً لأطول رحلة تقطعها مركبة كهربائية تعتمد على خلايا وقود الهيدروجين‏ FCEV بتعبئة واحدة، إذ قطعت المركبة الرائدة في فئتها مسافة غير مسبوقة بلغت 1,360 كم في أرجاء جنوب كاليفورنيا بتعبئة واحدة من الهيدروجين استغرقت خمس دقائق فقط.

وقد وصلت تقنية خلايا الوقود التي طورتها شركة تويوتا في أوائل التسعينيات إلى درجة من التنوع حتى وجدت لها مجموعة واسعة من التطبيقات لا تقتصر على المركبات، بل شملت أيضاً الشاحنات والحافلات والقوارب والمولدات الثابتة.

كما تقوم الشركة حالياً بعدد من الدراسات والأبحاث لاستخدام هذه التقنية في القطارات، بالإضافة إلى المركبة الفضائية لاستكشاف القمر التي يطلق عليها اسم “لونر كروزر” Lunar Cruiser كجزء من المشروع المشترك مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) التي أُعلن عنها في عام 2019.

تُعرَض مركبة تويوتا ميراي في جناح اليابان خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول (أديبك 2022)، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.