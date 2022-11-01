استقالة جديدة في تويتر تثير قلق المعلنين

استقالت “سارة بيرسونيت” Sarah Personette رئيسة مبيعات الإعلانات في تويتر التي تعمل في الشركة منذ أكثر من أربع سنوات، وذلك بعد فصل سلسلة من كبار المديرين التنفيذيين في الشركة بمجرد أن أتم إيلون ماسك صفقة شراء موقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي.

تُعد بيرسونيت أول مسؤول تنفيذي في تويتر يستقيل من الشركة منذ أن تولى ماسك المسؤولية، حيث كانت أولى قراراته يوم الجمعة الماضي فصل كل من:”باراغ أغراوال” الرئيس التنفيذي للمنصة، و”نيد سيغال” المدير المالي، و”فيجايا غادي” المسؤولة القانونية، و”شون إدجيت” المستشار العام، ولا يزال هناك تقارير تفيد بأنه يخطط لتسريح موظفين من جميع أقسام.

تحظى بيرسونيت باحترام كبير في مجتمع المعلنين ويُنظر إليها على أنها شريك موثوق به داخل تويتر لمساعدة جهات التسويق في معالجة المخاوف المتعلقة بسلامة العلامة التجارية والمعلومات المضللة، لذلك ستترك مغادرتها فراغًا كبيرًا في تويتر للعلامات التجارية التي أعرب بعضها عن قلقه بشأن توجه المنصة تحت إدارة ماسك.

أعلنت بيرسونيت في تغريدة أنها استقالت من تويتر يوم الجمعة الماضي وأنها توقفت عن العمل رسميًا اليوم الاثنين، وقد حاولت طمأنة شركاء الإعلانات بأن الإدارة الجديدة ملتزم بسلامة العلامة التجارية مشيرةً إلى أنها أمضت الأيام القليلة الماضية في الشركة لمواصلة التزاماتها تجاه العلامات التجارية”.

Hi folks, I wanted to share that I resigned on Friday from Twitter and my work access was officially cut off last night. — Sarah Personette (@SEP) November 1, 2022

تأتي مغادرتها في الوقت الذي يستعد فيه فريق ماسك للقاء المعلنين هذا الأسبوع في نيويورك، حيث ستكون الاجتماعات حاسمة لطمأنة المعلنين الذين يشعرون بالقلق بشأن المنصة، كما حاول ماسك طمأنتهم، وكتب على تويتر يوم الاثنين “التزام تويتر بسلامة العلامة التجارية لم يتغير”.



بدأت بيرسونيت عملها في تويتر في أكتوبر 2018 كنائبة الرئيس لحلول العملاء، ورُقيت إلى منصب كبير مسؤولي العملاء (Chief customer officer) في أغسطس 2021. وقبل ذلك عملت كنائب رئيس فيسبوك لقسم التسويق لمدة ثلاث سنوات قبل أن تصبح مديرة العمليات في Refinery29 وهو منصب احتفظت به لمدة تسعة أشهر فقط.

يعتبر رحيل بيرسونيت هو تطور آخر في الأيام الحافلة بالأحداث منذ أن تولى ماسك رسميًا إدارة تويتر. ولكن هذا الرحيل أثار الكثير من المخاوف لدى المعلنين في تويتر تحت إشراف مالك متقلب غير مكترث للإعلانات.

ونتيجة لذلك أوقفت شركة جنرال موتورز – المنافسة الرئيسية لشركة تسلا التابعة لماسك – إعلاناتها في تويتر مؤقتًا، فمع فصل المزيد من الموظفين قد يصبح تعديل المحتوى وتضييق الخناق على المعلومات المضللة أكثر صعوبة.

كما زادت حالات الخطاب التمييزي عبر المنصة خلال الأيام القليلة الماضية، كل ذلك جعل المعلنين أكثر توترًا بشأن تواجدهم في المنصة.

وبذلك أصبح إيلون ماسك المدير الأوحد لشركة تويتر بعدما حل مجلس إدارتها، ووفق ما أظهرت الوثائق التي قُدمت أمس الإثنين أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية جرى التخلي عن مجلس الإدارة برمته بما في ذلك الرئيس التنفيذي.

كان ماسك قد أبدى خلال تقديمه العرض الأولي لشراء تويتر في أبريل رغبته بسحب الشركة من التداول في سوق الأسهم لأن ذلك يساعده على تقديم كشوفات عامة أقل للهيئات التنظيمية.