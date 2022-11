استقالة جديدة في تويتر تثير قلق المعلنين

استقالت “سارة بيرسونيت” Sarah Personette رئيسة مبيعات الإعلانات في تويتر التي تعمل في الشركة منذ أكثر من أربع سنوات، وذلك بعد فصل سلسلة من كبار المديرين التنفيذيين في الشركة بمجرد أن أتم إيلون ماسك صفقة شراء موقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي.

تُعد بيرسونيت أول مسؤول تنفيذي في تويتر يستقيل من الشركة منذ أن تولى ماسك المسؤولية، حيث كانت أولى قراراته يوم الجمعة الماضي فصل كل من:”باراغ أغراوال” الرئيس التنفيذي للمنصة، و”نيد سيغال” المدير المالي، و”فيجايا غادي” المسؤولة القانونية، و”شون إدجيت” المستشار العام، ولا يزال هناك تقارير تفيد بأنه يخطط لتسريح موظفين من جميع أقسام.

تحظى بيرسونيت باحترام كبير في مجتمع المعلنين ويُنظر إليها على أنها شريك موثوق به داخل تويتر لمساعدة جهات التسويق في معالجة المخاوف المتعلقة بسلامة العلامة التجارية والمعلومات المضللة، لذلك ستترك مغادرتها فراغًا كبيرًا في تويتر للعلامات التجارية التي أعرب بعضها عن قلقه بشأن توجه المنصة تحت إدارة ماسك.

أعلنت بيرسونيت في تغريدة أنها استقالت من تويتر يوم الجمعة الماضي وأنها توقفت عن العمل رسميًا اليوم الاثنين، وقد حاولت طمأنة شركاء الإعلانات بأن الإدارة الجديدة ملتزم بسلامة العلامة التجارية مشيرةً إلى أنها أمضت الأيام القليلة الماضية في الشركة لمواصلة التزاماتها تجاه العلامات التجارية”.

Hi folks, I wanted to share that I resigned on Friday from Twitter and my work access was officially cut off last night.

