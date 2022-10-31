هواوي تعلن عن nova Y61 لذوي الدخل المحدود

أعلنت شركة هواوي عن هاتفها الأحدث من سلسلة نوفا HUAWEI nova Y61 الذي ينتمي إلى الفئة المنخفضة ويستهدف ذوي الدخل المحدود.

ويقدم nova Y61، الذي يزن 188 جرامًا ويأتي بسماكة 8.94 ميليمترات، شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.52 بوصات وبدقة 1600×720 بكسل مع معدل إنعاش قدره 60 هرتز.

ويحوي الهاتف معالجًا ثماني النوى لم تذكر الشركة نوعه، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد – لم يُحدد الإصدار – ولكنها ذكرت أنه يعمل بواجهة المستخدم EMUI 12. ويُعتقد أن نظام التشغيل هو أندرويد 10.

ويقدم nova Y61 كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانية لتصوير الأجسام القريبة لم تُحدد دقتها ولكن ذُكر أن فتحة العدسة هي f/2.4، أما الكاميرا الخلفية الثالثة، فهي لتصوير العمق مع فتحة عدسة f/2.4، وكذلك لم تُذكر الدقة. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويمتاز الهاتف بأنه يحوي بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع HUAWEI SuperCharge باستطاعة 22.5 واط.

ويدعم nova Y61 تقنية البلوتوث 5.1، وتقنية Wi-Fi 2.4 GHz. ويأتي مع منفذ USB-C، ومنفذ لسماعات الأذن.

هذا، ولم تحدد الشركة الصينية سعر هاتفها الجديد الذي سيتوفر بثلاثة ألوان: الأزرق، والأخضر، والرمادي، ولم تذكر موعد إطلاقه في الأسواق.