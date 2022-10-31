مشكلة في إنستاجرام تمنع المستخدمين من الدخول وتُنقص عدد المتابعين

منع انقطاع في الخدمة أصاب خدمة إنستاجرام اليوم الاثنين المستخدمين من الدخول إلى حساباتهم. وعُرضت لهم رسالة نصها: “لقد علقنا حسابك في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022”.

وأكدت إنستاجرام، التابعة لشركة ميتا، المشكلة في تغريدة لها على موقع تويتر قالت فيها: “نحن نعلم أن بعضكم يواجهون مشكلات في الوصول إلى حساب إنستاجرام الخاص بكم. إننا ننظر في الأمر ونعتذر عن الإزعاج”.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022

ووصلت إلى العديد من مستخدمي إنستاجرام اليوم إشعارات تُعلمهم بأنهم مُنعوا من الدخول إلى المنصة. ويبدو أن المشكلة تركزت لدى مستخدمي هواتف آيفون الذكية، الذين قال بعضهم إن التطبيق توقف عن العمل ولم يكن يُستخدم كما ينبغي قُبيل تحديثٍ أُطلق اليوم.

وذُكر أيضًا أن منع المستخدمين من الدخول أدى أيضًا إلى نقصان في عدد المتابعين على نحو كبير، حتى أن حساب لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو خسر نحو 3 ملايين متابع من 493 مليون متابع كانوا موجودين أمس، كما خسر الحساب الرسمي لإنستاجرام نفسها أكثر من مليون متابع.

يُشار إلى أن الخدمات التابعة لشركة ميتا، مثل: واتساب وفيسبوك ومسنجر، شهدت خلال الأيام الماضية انقطاعًا في الخدمة، حتى أن تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب، شهد يوم الثلاثاء الماضي انقطاعًا في الخدمة في العديد من الدول من جميع أنحاء العالم.