مشكلة في إنستاجرام تمنع المستخدمين من الدخول وتُنقص عدد المتابعين

منع انقطاع في الخدمة أصاب خدمة إنستاجرام اليوم الاثنين المستخدمين من الدخول إلى حساباتهم. وعُرضت لهم رسالة نصها: “لقد علقنا حسابك في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022”.

وأكدت إنستاجرام، التابعة لشركة ميتا، المشكلة في تغريدة لها على موقع تويتر قالت فيها: “نحن نعلم أن بعضكم يواجهون مشكلات في الوصول إلى حساب إنستاجرام الخاص بكم. إننا ننظر في الأمر ونعتذر عن الإزعاج”.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022