ماسك يخطط لتوثيق حسابات تويتر مقابل رسوم شهرية

قرر المالك الجديد لموقع تويتر، إيلون ماسك، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إتمام صفقة الاستحواذ على الشركة البالغة 44 مليار دولار أمريكي، تغيير صفحته الرئيسية.

وطلب ماسك بإعادة توجيه المستخدمين غير المسجلين الذي يزرون الصفحة الرئيسية twitter.com إلى صفحة للاستكشاف Explore تعرض لهم التغريدات والأخبار الأكثر انتشارًا، وذلك وفقًا لما نقل موقع The Verge عن موظفين مطلعين طلبوا الحديث شريطة عدم الإفصاح عن هويتهم.

وقبل هذا التغيير، كان يُعرض لمن يزور الصفحة الرئيسية من المستخدمين الذين لم يسجلوا الدخول، صفحة تشجعهم على إنشاء حساب ليتمكنوا من عرض التغريدات.

وفي إطار سعيه الحثيث لإحداث تغييرات مهمة في تويتر، لم تقتصر أوامر ماسك، الذي يعد أغنى رجل في العالم، على تغيير الصفحة الرئيسية للموقع، بل طلب من الموظفين تغيير اسم ميزة الاشتراك المدفوع من Super Follows إلى Subscriptions في تحديث مستعجل لتطبيق تويتر على الأجهزة المحمولة.

كما ناقش استخدام خدمة الإنترنت القائمة على الأقمار الصناعية ستارلينك Starlink التابعة لشركة الفضاء سبيس إكس SpaceX التابعة له أيضًا، لجعل تويتر متاحًا في الدول التي لا يمكنها الوصول إلى الخدمة في الوقت الراهن.

وفي أبرز تغيير على تويتر، طلب ماسك من الموظفين رفع سعر خدمة الاشتراك المدفوع Twitter Blue من 4.99 دولارات أمريكية إلى 19.99 دولارًا أمريكيًا، وجعلها توفر للمستخدمين، إلى جانب الميزات الإضافية، ميزة توثيق الحساب، وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر والمراسلات الداخلية التي اطلع عليها موقع The Verge.

ووفقًا لـ The Verge، فإن الخطة الجديدة تُمهل أصحاب الحسابات الموثقة 90 يومًا للاشتراك في الخدمة، أو أنهم سيخسرون علامة التوثيق الزرقاء. وأُمر الموظفون العاملون على هذا المشروع يوم الأحد بإنهائه قبل 7 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وإلا سيُطردون من العمل.

وكان ماسك واضحًا في الأشهر التي سبقت الاستحواذ على أنه يريد تجديد طريقة التحقق من حسابات تويتر والتعامل مع الحسابات الآلية. وقد كتب على تويتر يوم الأحد: “عملية التحقق برمتها تُجدّد الآن”.

يُشار إلى أن خدمة Twitter Blue أُطلقت على نطاق واسع منذ ما يقرب العام بوصفها طريقة لعرض مقالات خالية من الإعلانات من بعض الناشرين، وإجراء تعديلات أخرى على التطبيق، مثل: أيقونة للشاشة الرئيسية بألوان مختلفة.

وفي الأرباع القليلة التي أبلغت فيها تويتر عن أرباحها كشركة عامة بعد إطلاق الخدمة، ظلت الإعلانات تشكل الغالبية العظمى من إيراداتها. ويحرص ماسك على زيادة الاشتراكات لتصبح نصف إجمالي إيرادات الشركة.