إليك كل ما تريد معرفته عن تطبيق Bluesky المنافس الجديد لتويتر 

يقبل الآن تطبيق “بلو سكاي” Bluesky للتواصل الاجتماعي – الذي أنشأه جاك دورسي مؤسس تويتر – المستخدمين للاختبار التجريبي، ومن المقرر إطلاقه قريبًا. فما هو هذا التطبيق وكيف سينافس تويتر بعدما استحوذ عليه إيلون ماسك، وهل سيكون له تأثير على تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى؟

أعلن جاك دورسي يوم 18 أكتوبر 2022 عن أن تطبيقه الاجتماعي اللامركزي الجديد (Bluesky) يبحث عن مختبرين تجريبيين، وعقب ذلك بيومين فقط حصل التطبيق على 30 ألف طلب في قائمة الانتظار لأشخاص متحمسين لتجربة التطبيق.

Wow. 30k signups for our app’s waiting list in the last two days! Thanks for the overwhelming interest, we’ll do our best to get you in soon. 🔜

يُروج لتطبيق “بلو سكاي” على أنه تطبيق تواصل اجتماعي لامركزي منافس أو بديل لتويتر، كما يُعتقد أنه سيشكل تحديًا كبيرًا لمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل: فيسبوك وإنستاجرام وسناب شات.

يعمل تطبيق بلو سكاي ببروتوكول موزع لا مركزي يُسمى “AT Protocol” يتيح للمستخدمين التحكم في خوارزمياته والسيطرة على بياناتهم بشكل كامل.

يعني هذا أن بيانات المستخدمين ستكون بعيدة عن التأثير الحكومي وسيطرة الشركات التي تستغلها في الأنشطة التسويقية، وهي خطوة يمكن أن تحدث ثورة في اقتصاد البيانات الشخصية.

سيسمح التطبيق بنقل بيانات حساب المستخدم من منصة إلى أخرى، حيث سيتمكن مستخدمو Bluesky من استخدام حساباتهم لتسجيل الدخول إلى أي تطبيق تواصل اجتماعي يعتمد البروتوكول الجديد.

لذا فإن حسابًا واحدًا سيمنحهم إمكانية الوصول إلى جميع منصات التواصل الاجتماعي المفضلة لديهم. وعلاوة على ذلك؛ لن يتحكم مالكو هذه التطبيقات في بيانات مستخدمي Bluesky.

التطبيقات اللامركزية Decentralized Applications – التي تُعرف اختصارًا DApps – هي تطبيقات مفتوحة المصدر تعتمد في عملها على البلوك تشين blockchain أو شبكة (النظير إلى النظير) P2P، ليس لها ملكية مركزية والهدف منها منح كل المستخدمين سيطرة متساوية، لذلك فهي عكس تطبيقات التواصل العادية التي ينشأها فرد أو شركة وتصبح ملكهم وتحت سيطرتهم الكاملة.

تقدم التطبيقات اللامركزية الكثير من الميزات مثل: حماية خصوصية المستخدمين، وعدم وجود رقابة من سلطة واحدة، ومرونة التطوير. ولكنها بالطبع لها بعض العيوب مثل: عدم القدرة على التوسع، والتحديات في تطوير واجهة المستخدم، والصعوبات في إجراء تعديلات على الكود.

فعلى سبيل المثال: تطبيق تويتر هو تطبيق مركزي يعمل لدى عدد كبير من المستخدمين حول العالم في الوقت نفسه، ولكن في الخلفية هو تطبيق تملكه جهة وحيدة مركزية فقط وتديره وفقًا لرغبتها.

من أمثلة التطبيقات اللامركزية الآن: تطبيقات BitTorrent و Tor و Popcorn Time، هي تطبيقات متعددة المستخدمين من كلا الطرفين، فبعض المستخدمين يستهلكون المحتوى وبعضهم الآخر ينتجه ويضيف إليه، بينما بعضهم يقوم بكلتا الوظيفتين في وقت واحد.

تطبيق Bluesky ليس مشروعًا حديثًا وإنما تحدث عنه دورسي لأول مرة خلال شهر ديسمبر 2019، كمبادرة غير ربحية لتطوير بروتوكول مفتوح لا مركزي لوسائل التواصل الاجتماعي، وأُطلق حساب “Bluesky” في تويتر قبل ذلك في نوفمبر 2019.

وقد قال دورسي في ذلك الوقت: “سيسمح البروتوكول الجديد لتويتر بالوصول إلى مجموعة أكبر بكثير من المحادثات العامة والمساهمة فيها، وتركيز جهودنا على بناء خوارزميات توصية مفتوحة تعزز المحادثة الصحية، وستجبرنا على أن نكون أكثر إبداعًا مما كنا عليه في الماضي “.

Why is this good for Twitter? It will allow us to access and contribute to a much larger corpus of public conversation, focus our efforts on building open recommendation algorithms which promote healthy conversation, and will force us to be far more innovative than in the past.

— jack (@jack) December 11, 2019