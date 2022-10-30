تقرير: ماسك أمر بتسريح الكثير من موظفي تويتر

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن أربعة مصادر مطلعة، بأن إيلون ماسك خطط للبدء بتسريح موظفين في شركة تويتر اعتبارًا من أمس السبت، وقد طالب بعض المديرين بإعداد قوائم بالموظفين الذين سيُسرحون.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص، رفضوا الكشف عن هويتهم خوفًا من الأذى، أن ماسك، الذي أتم يوم الخميس الماضي صفقة بقيمة 44 مليار دولار أمريكي لشراء تويتر، أمر بتسريح موظفين من جميع أقسام الشركة، على أن تكون النسبة في بعض الأقسام أكثر من غيرها. ولا يُعلم بعد عدد الموظفين الذين سيُسرحون، ولكن لدى تويتر حاليًا نحو 7,500 موظف.

وانتشرت تقارير تسريح الموظفين منذ أن وافق ماسك على شراء تويتر في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وقد أخبر الملياردير، الذي يرأس أيضًا شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، وشركة الصواريخ سبيس إكس، المستثمرين أنه سيحول تويتر إلى شركة خاصة، وسيقلل من القوة العاملة، وسيتراجع عن قواعد مراقبة المحتوى، وسيجد طرائق جديدة للإيرادات.

ويُعتقد أن تسريح الموظفين سيتم قبل 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وهو التاريخ الذي من المقرر أن يتلقى الموظفون منح الأسهم كجزء من تعويضاتهم. وتمثل هذه المنح عادةً جزءًا كبيرًا من رواتب الموظفين. ومن خلال تسريح الموظفين قبل ذلك التاريخ، قد يتجنب ماسك دفع تلك المنح، ومع ذلك، فإنه يجب عليه أن يدفع للموظفين مبالغ نقدية بدلًا من أسهمهم بموجب شروط صفقة الاستحواذ.

وما إن استلم ماسك ملكية تويتر يوم الخميس الماضي، تحرك بسرعة فأقال الرئيس التنفيذي للشركة، والمدير المالي، وعددًا من المسؤولين الآخرين. كما وجه نداءً إلى المعلنين، الذي يوفرون الجزء الأكبر من إيرادات تويتر، واعدًا إياهم بأن المنصة ستكون وجهة إعلامية محترمة.

ومع أن ماسك قد يتعجل في تسريح الموظفين، إلا أنه أكد أنه سيتمهل في مشكلات أخرى، مثل: تحديد المنشورات التي يجب متابعتها وإزالتها من الموقع. وفي حين أنه سبق أن وعد بإعادة المستخدمين المحظورين، ومنهم: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلا أنه أوضح يوم الجمعة أن مثل هذه التغييرات لن تحدث فورًا، ليُعلن بدلًا من ذلك أنه يخطط لتشكيل مجلسًا للتعامل مع مشكلات المحتوى ولن يعيد المستخدمين المحظورين قبل أن ينظر فيها المجلس.