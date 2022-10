ماسك يعلن عن أول خطوة له بعد استلام زمام إدارة تويتر

نشر الملياردير إيلون ماسك قبل قليل أول تغريدة له بصفته رسميًا المالك الجديد لموقع تويتر، وذلك بعد أن تمت اليوم الجمعة صفقة الاستحواذ التي بلغت قيمتها 44 مليار دولار أمريكي.

وركز أغنى رجل في العالم في تغريدته على الخطوات الجديدة التي ينوي اتباعها في إدارة موقع تويتر، خاصةً فيما يتعلق بمراقبة المحتوى الذي يُنشر عليه.

وكان ماسك قد قال في وقت سابق أنه سيغير الطريقة التي يراقب فيها تويتر المحتوى، مما قد يخفف من أنواع السياسات التي أدت إلى حظر الرئيس السابق دونالد ترامب نهائيًا من المنصة.

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.

No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes.

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022