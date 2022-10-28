ماسك يعلن عن أول خطوة له بعد استلام زمام إدارة تويتر

نشر الملياردير إيلون ماسك قبل قليل أول تغريدة له بصفته رسميًا المالك الجديد لموقع تويتر، وذلك بعد أن تمت اليوم الجمعة صفقة الاستحواذ التي بلغت قيمتها 44 مليار دولار أمريكي.

وركز أغنى رجل في العالم في تغريدته على الخطوات الجديدة التي ينوي اتباعها في إدارة موقع تويتر، خاصةً فيما يتعلق بمراقبة المحتوى الذي يُنشر عليه.

وكان ماسك قد قال في وقت سابق أنه سيغير الطريقة التي يراقب فيها تويتر المحتوى، مما قد يخفف من أنواع السياسات التي أدت إلى حظر الرئيس السابق دونالد ترامب نهائيًا من المنصة.

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints. No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

وقال ماسك في التغريدة: “سيشكل تويتر مجلسًا لمراقبة المحتوى يضم وجهات نظر متنوعة على نطاق واسع”. وأضاف: “لن تُتخذ أي قرارات مصيرية بشأن المحتوى أو إعادة الحسابات قبل انعقاد هذا المجلس”.

وكان ماسك، الذي يصف نفسه بأنه “استبدادي فيما يتعلق بحرية التعبير”، أعرب قبل الاستحواذ على تويتر عن اعتقاده بأن الموقع لا يلتزم بمبادئ حرية التعبير التي يدّعيها، وهو رأي يشاركه فيه مشاهير آخرون، مثل: دونالد ترامب ومؤيديه، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات التي كان مصير حساباتها التقييد.

كما يُشار إلى أن قرار الاستحواذ على تويتر جاء بعد أن نشر إيلون أواخر شهر آذار/ مارس الماضي تغريدة سأل فيها متابعيه عما إذا كان الموقع يلتزم بمبادئ حرية التعبير، كما تساءل عن الحاجة إلى إنشاء منصة جديدة.

وتأتي تغريدة ماسك بعد أن أشاد ترامب اليوم الجمعة بالملكية الجديدة لتويتر في ظل إيلون ماسك، وكتب عبر حسابه في تروث سوشيال Truth Social، وهي منصة تواصل اجتماعي شبيهة بموقع تويتر: “أنا سعيد جدًا لأن تويتر أصبح الآن في أيدٍ عاقلة، ولن يديره مجانين اليسار المتطرف الذين يكرهون بلدنا حقًا”.