شاومي تعلن عن حاسوبها الجديد Xiaomi Book Air 13 بمواصفات قوية

أعلنت شركة شاومي يوم الخميس خلال حدث خاص عن مجموعة من المنتجات، ومنها: حاسوب المحمول الجديد شاومي بوك أير 13 Xiaomi Book Air 13، الذي يقدم العديد من الميزات المتقدمة.

ويمتاز الحاسوب المحمول الجديد من الشركة الصينية بأن شاشته تأتي مع نوع OLED بقياس 13.3 بوصة، كما أنه يحوي الجيل الأحدث من معالجات شركة إنتل.

ويأتي Xiaomi Book Air 13 مع خيارين فيما يتعلق بالمعالج، الأول: Core i7-1250U، و Core i5-1230U. وفي كلا الخيارين، يحوي الجهاز ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 5200MHz بحجم 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع PCIe 4.0 SSD بحجم 512 جيجابايت.

وتأتي شاشة الحاسوب اللمسية المصنوعة بتقنية OLED وبقياس 13.3 بوصة بدقة 2880×1800 بكسل مع نسبة طول إلى عرض قدرها 16:10. وهي محمية بطبقة من زجاج جوريلا جلاس 3. ويمكن تدويرها لاستخدام الحاسوب كحاسوب لوحي.

وتدعم الشاشة تقنية Dolby Vision وتقنية HDR 500، كما أنها تدعم تقنية التعتيم DC وتغطي 100 في المئة من طيف الألوان DCI-P3.

ويمتاز الحاسوب أيضًا، إلى جانب دعم تقنية Dolby Vision للصورة، بدعم تقنية Dolby Atmos للصوت، وهو يأتي مع مكبري صوت.

وفيما يتعلق بالمنافذ، فإن حاسوب Xiaomi Book Air 13 الجديد من شاومي يحوي منفذي ثندربولت 4 Thunderbolt 4، ومنفذ لسماعات الأذن.

ويحوي الجهاز، الذي يأتي بسماكة 12 ميليمترًا ويزن نحو 1.2 كيلوجرام، بطارية باستطاعة 58.3 واط/ساعي مع شاحن باستطاعة 65 واط. وهو يأتي باللون الأبيض.

هذا، ولم تعلن شاومي عن سعر الحاسوب ولا عن موعد إطلاقه خارج الصين.