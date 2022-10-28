ترامب: تويتر أصبح في أيدٍ عاقلة

أشاد أشهر مستخدمي موقع تويتر المحظورين، وهو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالملكية الجديدة للمنصة في ظل الملياردير إيلون ماسك، الذي قال في وقت سابق إنه لا يؤمن بالحظر الدائم.

وكتب ترامب عبر حسابه في تروث سوشيال Truth Social، وهي منصة تواصل اجتماعي شبيهة بموقع تويتر تديرها شركة Trump Media & Technology Group: “أنا سعيد جدًا لأن تويتر أصبح الآن في أيدٍ عاقلة، ولن يديره مجانين اليسار المتطرف الذين يكرهون بلدنا حقًا”.

ولم يتطرق الرئيس الأمريكي السابق لإمكانية العودة إلى تويتر، وهو الذي حُظر في أعقاب أعمال الشغب التي حدثت يوم 6 كانون الثاني/ يناير الماضي في مبنى الكابيتول الأمريكي بعد أن خشيت إدارة الموقع أن تؤدي تغريداته المستمرة إلى مزيد من العنف. مع العلم أنه سبق لماسك أن قال إنه سيرفع الحظر الدائم عن ترامب وإنه يُفضل الإجراءات المؤقتة.

ومن جانبه، قال ترامب قبل أشهر إنه لن يعود إلى المنصة حتى لو رفع ماسك الحظر. وبدأ رسالته يوم الجمعة بالترويج لشبكة تروث سوشيال، كما أنه ادعى بدون أدلة أو تفاصيل أن المنصة أصبحت الأسبوع الماضي تملك عددًا من المستخدمين أكبر من جميع المنصات الأخرى، ويشمل ذلك: تيك توك، وتويتر، وفيسبوك وغيرها.

وكتب ترامب اليوم الجمعة: “يجب على تويتر الآن أن يعمل بجد لتخليص نفسه من جميع الحسابات الآلية والحسابات المزيفة التي أضرت به بشدة”. وأضاف: “سيكون عدد المستخدمين أقل بكثير، ولكن ذلك خير له”.

هذا، وقد تراجعت أسهم شركة Digital World Acquisition Corp، وهي شركة الشيكات الفارغة التي من المقرر أن تطرح شركة Trump Media and Technology Group ومنصتها تروث سوشيال للاكتتاب العام.

أصبح الملياردير الشهير إيلون ماسك اليوم الجمعة رسميًا مالك شركة تويتر ، وذلك بعد أن أتمّ صفقة الاستحواذ على الشركة التي أُعلن عنها في وقت سابق من العام الحالي.

وبعد أن ذكرت العديد من الوكالات النبأ الذي كان كثيرون يترقبونه خلال الأيام الماضية، أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC الأمر، وذلك بعد إزالة سهم $TWTR من بورصة نيويورك.

وكان ماسك قد عرض الاستحواذ على تويتر في شهر نيسان/ أبريل الماضي، ثم حاول التراجع عن الصفقة في شهر أيار/ مايو. ثم غير رأيه مرة أخرى في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري مؤكدًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات التزامه بالصفقة الأصلية.