نيسان تستعرض مسيرة تطور سيارة نيسان Z الرياضية

بعد الإطلاق العالمي لسيارة نيسان Z الجديدة كليًا واستعدادًا لوصولها المرتقب إلى منطقة الشرق الأوسط في وقت لاحق من هذا العام، تلقي شركة نيسان الضوء على مسيرة هذا الطراز العريق وتاريخه الغني الممتد على مدى أكثر من سبعة أجيال ونصف قرن من الزمن.

فقد رسخت نيسان Z مكانتها منذ طرحها عام 1969 كسيارة منافِسة قوية على حلبات السباق وخارجها، حيث بيعت منها أكثر من 1.8 ملايين وحدة إلى الآن وحظيت بإعجاب هواة السيارات حول العالم.

وصُممت نيسان Z على يد خبراء عملوا على منحها تصميمًا جاذبًا يستقطب أعدادًا متزايدة من العملاء في الشرق الأوسط. فهي تواصل تجاوز حدود الابتكار والهندسة المعروفة منذ أكثر من 50 عامًا، ويتم الاحتفاء بمكانتها المميزة في أندية السيارات المحلية والإقليمية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات حيث سجلت نيسان Z رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس عن أطول تجربة دريفت (انجراف) مزدوج عام 2014.

وقال تييري صباغ، رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط: “يلبي طراز نيسان Z احتياجات عملائنا في منطقة الشرق الأوسط منذ سنين عدة والذين تجذبهم السيارات عالية الأداء التي تمنحهم تجربة قيادة لافتة، ويرتكز طراز الجيل السابع الجديد كليًا الذي سيتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام على هذا التراث الغني. إن الرواج الذي تلقاه نيسان Z في صفوف العملاء وهواة السيارات في أنحاء المنطقة واضح حيث يجذبهم مدى الشغف والتميز اللذين ينعكسان في تصميم السيارة الرياضية الشهيرة ويواصلون الاحتفاء بها.”

وتسترجع الشركة تراث نيسان Z الغني الممتد على خمسة عقود وسبعة أجيال والذي يزخر بتجارب القيادة المثيرة التي اشتهرت بها السيارة العريقة طوال مسيرتها:

الجيل الأول: ولادة أسطورة

أُطلقت نيسان Fairlady Z (240Z) كما كانت تُعرف سابقًا عام 1969، وشكلت الجيل الأول من سيارات نيسان Z التي طبعت تاريخ السيارات الرياضية. فبعد ثلاث سنوات من البحث والتصميم، أصبحت نيسان 240Z سيارة كوبيه عصرية بمقعدين ومزودة بمحرك من ست اسطوانات وبيعت منها أكثر من 520 ألف وحدة على مستوى العالم، مسجلةً رقمًا قياسيًا في مبيعات السيارات الرياضية. وساهم أداؤها القوي في مشاركة الجيل الأول من نيسان Z في رالي سفاري شرق أفريقيا التاسع عشر عام 1971 والفوز به.

الجيل الثاني: أول نيسان Z بسقف T-top القابل للكشف

تميز الجيل الثاني من نيسان Z (280ZX) الذي تم إطلاقه عام 1978 بتصميم متجدد طال المقصورة الداخلية والهيكل الخارجي وبمستويات أعلى من الفخامة كان الهدف منها تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملاء السيارات الرياضية. فقد زودت 280ZX بفرامل قرصية على العجلات الأربع، وتوفرت بنموذج مقاعد 2 + 2، وبطراز توربو، وكانت أول طراز من الشركة مزود بسقف T-top.

الجيل الثالث: الفائز ببطولة رالي اليابان

تطورت نيسان Fairlady Z بعد بضع سنوات لتصبح عام 1983 سيارة الجيل الثالث (300ZX)، وبات يتوفر فيها مكيف ومقاعد جلدية كميزة قياسية بالتزامن مع محافظتها على أساسيات الطرازات السابقة التي أحبها العملاء. وحقق طراز 300ZX نجاحًا كبيرًا لنيسان من ناحية المبيعات حيث زُود بمحرك توربو حديث التصميم من ست اسطوانات ورسخ مكانته ضمن طرازات الشركة بعد فوزه ببطولة رالي اليابان عام 1985.

الجيل الرابع: أول سيارة نيسان Z بمحرك مع شاحن توربيني مزدوج

تم إطلاق الجيل الرابع عام 1989، وتميز عن الطرازات السابقة بتصميمه الجريء والفريد الذي بدا واضحًا عند الواجهة الأمامية ذات المصابيح المائلة بزاوية أكثر من 60 درجة، ومن خلال المقصورة الانسيابية والمسافة القصيرة بين العجلات ومقدمة السيارة وواجهتها الخلفية والتي عززت أداءها وقدرتها على المناورة. ويعد الجيل الرابع أول سيارة نيسان Z تزود بمحرك بشاحن توربيني مزدوج.

الجيل الخامس: نيسان Z التي أعادت إحياء حماسة العملاء

استأنفت الشركة عام 2002 إنتاج طراز نيسان Z بعد توقف لمدة ست سنوات وطرحت 350Z التي احتفت بالطرزات السابقة من خلال عدد من عناصر التصميم المستوحاة من240Z الشهيرة، وساعدت الشركة على ترسيخ حضورها مجددًا في السوق. وتم تعديل محرك V6 المصنوع بالكامل من الألومنيوم في 350Z وتزويده بكامة مزدوجة، وتوقيت متغير للصمامات، وبنسبة ضغط قوية، مما أتاح توليد ضعف طاقة سيارة نيسان Z الرياضية الأصلية تقريبًا.

الجيل السادس: حامل الرقم القياسي في موسوعة غينيس

طُرحت نيسان370Z عام 2009 كطراز كوبيه ورودستر وقد تميزت بتصميم أنيق وديناميكي وزودت بمحرك V6 من ست اسطوانات مصنوع من الألمنيوم وتبلغ سعته 3.7 لترًا ويولد 332 حصانًا، وأطلقت نسخة نيسمو معززة التصميم لاحقًا والتي رفعت طاقة السيارة لتصل إلى 350 حصانًا. وحصدت نيسان370Z أول رقم قياسي لها في موسوعة غينيس عام 2014 من خلال أطول تجربة دريفت (انجراف) مزدوج بطول 28.52 كيلومترًا، وذلك ضمن فعالية حصرية أقيمت في دبي.

الجيل السابع: نيسان Z الجديدة كليًا

تتميز السيارة الجديدة كليًا بعناصر تصميمية مستوحاة من الطرازات السابقة وتحتفي بالتراث الغني للسيارة الرياضية الممتد على 50 عامًا. ويعد الطراز الجديد كليًا من نيسان Z الأقوى حتى تاريخه والأول الذي يثري تجارب القيادة من خلال نظام التحكم في الانطلاق الذي زُود به.

ولا تزال نيسان Z تعكس منذ عام 1969 الثوابت التي تنطلق منها الشركة في تصنيع السيارات الرياضية. فعلى الرغم من تغير التوجهات والتقدم التكنولوجي الذي تحقق، يبقى شغف العلامة التجارية بتوفير تجربة قيادة لافتة قائمًا وسيبرز واضحًا عند الكشف الإقليمي عن طراز الجيل السابع الجديد كليًا في وقت لاحق من هذا العام.