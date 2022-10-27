 كيفية تحديث هاتف آيفون إلى إصدار iOS 16.1 

أطلقت آبل يوم الاثنين الماضي إصدار iOS 16.1 الذي يقدم مجموعة من الميزات الجديدة إلى جانب حل بعض المشكلات التي واجهت المستخدمين في هواتف آيفون، وذلك بعد شهر تقريبًا من إصدار iOS 16.

من أهم الميزات الجديدة التي يقدمها إصدار iOS 16.1 ميزة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو داخل تطبيق الصور بسهولة أكبر مع الأصدقاء والعائلة، وميزة Live Activities لتطبيقات الطرف الثالث التي تتيح للمستخدمين إمكانية متابعة التحديثات الجديدة القادمة من تطبيقات مختلفة سواء مباشرة من شاشة قفل الهاتف، أو داخل ميزة Dynamic Island، وخيارات جديدة للشحن لتقليل الانبعاثات الكربونية، وغيرها.

أولًا؛ إليك قائمة هواتف آيفون المتوافقة مع إصدار iOS 16.1:

يتوفر تحديث (iOS 16.1) لهواتف iPhone 8 أو أي إصدار أحدث، وهواتف iPhone SE الجيل الثاني والجيل الثالث.

iPhone 14

iPhone 14 Plus‏

iPhone 14 Pro‏

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (الجيل الثاني)

iPhone SE (الجيل الثالث)

ثانيًا؛ حفظ نسخة احتياطية من بيانات هاتفك:

قبل البدء بتثبيت التحديث في هاتفك، يجب عليك التأكد من حفظ نسخة احتياطية جديدة من بياناتك تجنبًا لحدوث أي شيء غير متوقع. واحرص أيضًا على توصيل الهاتف بالشاحن وبالإنترنت عبر شبكة الواي فاي.

بشكل افتراضي؛ يجب أن يقوم هاتف آيفون بحفظ نسخة احتياطية من البيانات المحفوظة فيه تلقائيًا في كل مرة توصله بالشاحن وشبكة الواي فاي ليلًا، ولكن هذا يحدث في حالة تفعيل ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي.

وإذا لم تكن هذه الميزة مفعلة، فيمكنك حفظ نسخة احتياطية يديويًا من خلال الخطوات التالية:

تأكد من أن لديك مساحة تخزينية كافية في (iCloud) قبل البدء بحفظ النسخة الاحتياطية.

انتقل إلى الإعدادات في آيفون.

اضغط على اسمك، ثم اضغط على خيار (iCloud).

اضغط على (النسخ الاحتياطي في آي كلاود) iCloud Backup.

اضغط على خيار (نسخ احتياطي الآن) Backup Now، واحرص على وجود اتصال قوي بشبكة الواي فاي لحين انتهاء العملية.

ثالثًا؛ تحديث هاتف آيفون إلى إصدار iOS 16.1:

انتقل إلى الإعدادات في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (تحديث نظام التشغيل) Software Update، في حالة وجود تحديث جديد سترى على الأرجح إشعارًا يفيد بأنه جاهز، اضغط على خيار (تنزيل وتثبيت) Download and install.

وافق على شروط الخدمة وسيتم تثبيت إصدار iOS 16.1 في هاتف، وهذا يمكن أن يستغرق عدة دقائق فقط.

رابعًا؛ تخصيص التحديثات التلقائية في هاتف آيفون:

يمكنك تفعيل ميزة التحديث التلقائي في هاتفك وبذلك بمجرد وصول التحديث لهاتف سيتم تثبيته تلقائيًا ليلًا أثناء الشحن.

انتقل إلى الإعدادات في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (تحديث نظام التشغيل) Software Update.

اضغط على خيار (التحديثات التلقائية) Automatic Updates، ثم فعل خيار (تنزيل تحديثات آي أو إس) Download iOS Updates.

قم بتفعيل خيار (تثبيت تحديثات آي أو إس) Install iOS Updates. وبذلك سيتم تثبيت تحديثات النظام تلقائيًا بعد تنزيلها، ستستلم إشعار قبل أن يتم تثبيت هذه التحديثات.

خامسًا؛ تفعيل خيار الاستجابات الأمنية السريعة:

يتيح لك خيار (الاستجابات الأمنية السريعة) تثبيت ميزان الأمان المهمة بسرعة أكبر، قبل أن تصبح جزءًا الإصدار القادم من نظام التشغيل، ولتفعيله يمكنك اتباع الخطوات التالية:

لتلقي “الاستجابات الأمنية السريعة” تلقائيًا: