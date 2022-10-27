شاومي تعلن رسميًا عن هواتف Redmi Note 12 الجديدة

أعلنت شركة شاومي اليوم الخميس رسميًا عن الجيل الجديد من هواتف سلسلة ردمي نوت Redmi Note، وهي: Redmi Note 12، و Redmi Note 12 Pro، و Redmi Note 12 Pro+، بالإضافة إلى النسخة الخاصة: Redmi Note 12 Explorer Edition.

وتشترك نسخة Pro من الهواتف بأنها تحتوي معالج Dimensity 1080 من شركة MediaTek، في حين يحتوي هاتف Redmi Note 12 5G معالج Snapdragon 4 Gen 1 من شركة كوالكوم.

Redmi Note 12 Pro و Redmi Note 12 Pro+

قد تكون مواصفات هذين الهاتفين متماثلة، ومن ذلك أن الشاشة تأتي من نوع OLED بقياس 6.67 بوصات وبدقة FHD+ مع معدل إنعاش قدره 120 هرتز. ويحتوي كلا الهاتفين ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم يصل إلى 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت مع عدم إمكانية التوسعة.

ويمتاز هاتف Redmi Note 12 Pro+ بالكاميرات، إذ إنه أول هاتف من سلسلة Redmi مع كاميرا بدقة 200 ميجابكسل بفضل حساس التصوير ISOCELL HPX من سامسونج. أما هاتف Redmi Note 12 Pro فيأتي مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع حساس Sony IMX766 ومثبت صورة بصري. وفي كلا الهاتفين، فإن الكاميرتين الثانية والثالثة تأتيان بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، وبدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق. وتأتي الكاميرا الأمامية في الهاتفين بدقة 12 ميجابكسل.

ويحوي كلا الهاتفين بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، ولكن نسخة Pro تشحن باستطاعة 67 واط، في حين يمكن لنسخة Pro+ الشحن باستطاعة 120 واط. وبرمجيًا، يعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم MIUI 13.

ويأتي هاتف Redmi Note 12 Pro+ باللون الأبيض، والأسود، والأزرق، بالإضافة إلى النسخة الخاصة Yibo Edition التي تأتي بلون مزدوج من الأخضر والأسود.

هذا، وقد قالت شاومي إن الهاتف سيتوفر بسعر يعادل 304 دولارات أمريكية لنسخة 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 332 دولارًا أمريكيًا لنسخة 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت. وسيبدأ البيع في الصين اعتبارًا من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

أما هاتف Redmi Note 12 Pro فسيتوفر بخيارات الألوان ذاتها ما عدا نسخة Yibo Edition التي استُبدل بها نسخة باللون الوردي المتدرج. أما عن الأسعار، فستكون بحدود 235 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 304 دولارات أمريكية لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت. وهناك خيارات أخرى بأسعار أقل، وهي: 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، و8 جيجابايت/ 256 جيجابايت. وكذلك، سيبدأ بيعه في الصين اعتبارًا من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

Redmi Note 12 من شاومي

يعد هذا الهاتف النسخة القياسية من سلسلة شاومي الجديدة، وهو يقدم شاشة من نوع OLED بقياس 6.67 بوصات وبدقة FHD+ مع معدل إنعاش قدره 120 هرتز. أما البطارية فتأتي بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن باستطاعة 33 واط.

وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية لهذا الهاتف بدقة 48 ميجابكسل مع كاميرا ثانية فقط بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجابكسل.

ويحوي الهاتف معالجًا من نوع Snapdragon 4 Gen 1، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 256 جيجابايت.

ويتوفر هذا الهاتف باللون الأبيض، والأزرق، وسيتوفر بسعر يعادل 165 دولارًا أمريكيًا لخيار 4 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 235 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت. وسيبدأ بيعه في الصين اعتبارًا من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.