شاومي تتبنى نهجًا ذكيًا يعتمد على تلبية تطلعات المستهلكين في السعودية

قالت شركة شاومي إن السوق السعودي، الذي يضم أكثر من 28 مليون مستخدم للهواتف الذكية، أصبح واحدًا من أكثر الأسواق جاذبية لشركات الهواتف الذكية، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تتمتع فيه المملكة بواحدة من أعلى معدلات انتشار استخدام الإنترنت في العالم، بواقع 97.9 في المئة من إجمالي السكان، وهو ما يعادل أكثر من 34.5 مليون مستخدم، وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال الذكاء الرقمي.

وأضافت الشركة أن هذه الأرقام تعكس مدى شعبية الهواتف الذكية في المملكة، كما تكشف أيضًا عن رغبة العديد من شركات التكنولوجيا في التركيز على المجتمع السعودي، الذي برهن على شغفه للتكنولوجيا، حيث توفر الأجهزة الذكية، بما في ذلك الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والساعات الذكية، إمكانية الوصول إلى مجموعة من الميزات والتطبيقات، التي تلبي احتياجات العملاء في المملكة، وهو الأمر الذي يمكنهم من تصفح الإنترنت، والتواصل بسهولة مع الأصدقاء أو العائلة، والتسوق عبر الإنترنت والقيام بالكثير من الأمور الأخرى.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه المملكة جهودها نحو تحقيق التحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع الشركات التي تتبنى مفهوم الابتكار في تطوير المنتجات لتلبية احتياجات العملاء، حيث تدرك شركات الهواتف الذكية أن لدى مستهلكي الهواتف الذكية تطلعات لاستخدام منتجات ذات جودة عالية، وذلك في ظل المنافسة المحتدمة من قبل الشركات لإطلاق منتجات ترتقي بمعايير جودتها بتلك الاجهزة التي تلبي طموح المستهلكين في المملكة، وذلك بما تحتويه من أحدث التقنيات.

وهو الأمر الذي قالت شاومي إنها تدركه جيدًا، حيث استضافت الشركة حديثًا فعالية خاصة، لإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات المبتكرة، وذلك من خلال تسليط الضوء على سلسلة الهواتف الذكية Xiaomi 12T Series، في حين عكست الفعالية رغبة شركة شاومي في الذهاب بعيدًا في رحلة إطلاق منتجات مبتكرة، تسهم في تعزيز تجربة مستخدمي الأجهزة الذكية، واستكشاف رغباتهم وتفضيلاتهم.

ميزات Xiaomi 12T من شاومي

وقد تجسدت رؤية الشركة في فن التصوير عبر سلسلة Xiaomi 12T، التي تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية التقاط صورًا رائعة باستخدام تقنيات متقدمة، حيث يتميز هاتف Xiaomi 12T Pro بنظام تصوير بدقة 200 ميجابكسل، مدعوم بأجهزة متطورة، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة شاومي، وهو الأمر الذي يوفر صورًا مذهلة، وبوضوح عالي، وتصوير ليلي قوي، وتركيز سريع.

إضافة إلى ذلك، تم تجهيز Xiaomi 12T بكاميرات ثلاثية: كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا عريضة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بهدف تعزيز الإضاءة المنخفضة، وتوفير صور واضحة حتى في أصعب الظروف.

وبالنظر إلى سلوكيات المستهلكين في تنقلهم المستمر، واعتمادهم المتزايد على هواتفهم الذكية، سواء لأغراض العمل أو التسوق، أو حتى الترفيه، فقد تم تصميم الهواتف الذكية بأنماط تلائم احتياجاتهم، حيث تم تجهيز Xiaomi 12T Pro بأفضل معالج Snapdragon مع عملية تصنيع رائدة 4 نانومتر nm TSMC، وقد تم تجهيز هاتف Xiaomi 12T بمجموعة شرائح MediaTek MediaTek Dimensity 8100-Ultra، التي تم تصميمها على أساس عملية تصنيع 5 نانومتر TSMC .

وبالنسبة إلى البطارية، فإن الهواتف الجديدة توفر عمرًا أطول للبطارية، وشحنًا سريعًا بشكل استثنائي، حيث يحتوي كلا الهاتفين على بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير، كما تتميز بقدرة 120 واط HyperCharge، كما يمكن شحنها بنسبة 100 في المئة في غضون 19 دقيقة، لتكون جاهزة لمدة تصل إلى 13.5 ساعة من وقت تشغيل الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح شاشة CrystalRes AMOLED بمقاس 6.67 بوصة الاستمتاع بتجربة مشاهدة مثالية، وبدقة 1220 بكسل، وأكثر من 68 مليار لون، حيث تم تصميم كلا الهاتفين بشكل مثالي لتحقيق التوازن بين الوضوح والتفاصيل الملونة وكفاءة الطاقة.

تتوفر سلسلة Xiaomi 12T Pro الآن للشراء حصريًا لدى مكتبة جرير، حيث يأتي هاتف Xiaomi 12T Pro بسعة تخزين 12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر يبدأ من 2699 ريال سعودي مع حماية مجانية للشاشة لمدة 6 أشهر، بقيمة 899 ريال سعودي

كما يأتي هاتف 12T Xiaomi بسعة تخزين 8 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر يبدأ من 1999 ريال سعودي، مع حماية مجانية للشاشة تصل إلى 6 أشهر، بقيمة 899 ريال سعودي.