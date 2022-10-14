سامسونج تطلق محفظتها الرقمية في 5 دول عربية

أعلنت شركة سامسونج اليوم الجمعة أن محفظتها الرقمية Samsung Wallet ستصبح خلال قبل نهاية العام الحالي متاحةً 13 سوقًا جديدًا، 5 منها عربية.

وكانت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية قد أطلقت محفظتها الرقمية في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وذلك في 8 أسواق، لعل أشهرها: الولايات المتحدة، والصين.

وقالت سامسونج في بيان على مدونتها: “منذ إطلاقها الأول في شهر حزيران/ يونيو 2022، أصبحت منصة المحفظة الرقمية واسعة الانتشار على نحو هائل في أسواق مثل: الصين، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة”.

وأضافت الشركة أن المنصة الآن ستصبح أكثر انتشارًا مع إتاحتها للمستخدمين، في البحرين، والدنمارك، وفنلندا، وكازاخستان، والكويت، والنرويج، وعُمان، وقطر، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفيتنام، والإمارات العربية المتحدة.

ميزات محفظة سامسونج Samsung Wallet

ووفقًا لسامسونج، فإن محفظتها الرقمية Samsung Wallet تمتاز بأنها ترتقي بمستوى راحة المستخدمين، وقد عملت على نحو وثيق مع شركائها ومطوريها الموثوق بهم لإثراء تجربة المحفظة.

وقالت جيني هان، رئيسة فريق الحياة الرقمية لدى Mobile eXperience Business من سامسونج إلكترونيكس: “نركز على جلب المنصة إلى أكبر قدر ممكن من الأسواق، وبأسرع وقت ممكن، وذلك بهدف تمكين مزيد من مستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي من فرصة جني ثمار المحفظة الرقمية”.

وتصف الشركة محفظتها الرقمية بأنها طريقة سهلة وسريعة وآمنة للمستخدمين الراغبين بتنظيم الوثائق وبطاقات التعريف المهمة، والوصول إليها، ويشمل ذلك: بطاقات المصارف، والمفاتيح الرقمية، وجوازات السفر، ورُخص القيادة، وبطاقات التعريف الخاصة بالطلاب، وذلك بمجرد سحبة واحدة.

وتمتاز Samsung Wallet بأنها محمية بواسطة منصة سامسونج الأمنية، سامسونج نوكس Samsung Knox، التي تحمي بيانات المستخدمين المهمة بوسائل المصادقة الحيوية، مثل: بصمة الأصبع.

وقالت الشركة: إن Samsung Wallet تُخزّن الوثائق الحساسة خاصةً في بيئة معزولة، توفر طبقة إضافية من الحماية ضد محاولات الاختراق الواقعية والرقمية.

يُشار إلى أن شركة سامسونج كانت قد أعلنت في شهر حزيران/ يونيو الماضي عن دمج خدمة الدفع الإلكتروني Samsung Pay، وخدمة Samsung Pass في خدمة واحدة، وهي: Samsung Wallet.

هذا، ويمكن لمستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي في الدول المدعومة تنزيل تطبيق Samsung Wallet من متجر جوجل بلاي.