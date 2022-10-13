هونر تعلن عن هاتفي Honor X40 GT و Honor Play 6C

أعلنت (هونر) Honor اليوم الخميس عن هاتفيها الذكيين الجديدين (هونر إكس40 جي تي) Honor X40 GT، و(هونر بلاي 6سي) Honor Play 6C.

ويمتاز هاتف Honor X40 بأنه يحوي معالج (سنابدراجون 888) Snapdragon 888 من شركة كوالكوم، أما هاتف Honor Play 6C فهو يحوي معالج (سنابدراجون 480بلس) Snapdragon 480+.

Honor X40 GT

يقدم هذا الهاتف شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.81 بوصة وبدقة FHD+ مع معدل إنعاش قدره 144 هرتز. وهو يمتاز بنظام تبريد من الغرافيت بثمان طبقات، وبفضله يمكن تبريد سطح الجهاز إلى 1 درجة مئوية.

ومع أن معالج Honor X40 GT ليس حديثًا، إلا أنه يعطي أداءً قويًا مع ذاكرة الوصول العشوائي (رام) التي تأتي بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية التي تأتي بسعة 256 جيجابايت.

وعلى ظهر الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل للتصوير القريب، وثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

ويحوي Honor X40 GT من هونر بطارية بسعة 4,800 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 66 واط. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم Magic UI 6.1.

ويأتي هاتف الشركة الصينية الجديد بثلاثة ألوان، وهو يتوفر بسعر يعادل 290 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/256 جيجابايت، وبسعر يعادل 332 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

Honor Play 6C

ينتمي هاتف Honor Play 6C الجديد من هونر إلى فئة الهواتف المنخفضة المواصفات، وهو يقدم شاشة بقياس 6.5 بوصات وبدقة HD+ مع معدل إنعاش قدره 90 هرتز مع قطع في الأعلى يحوي الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل.

ويحوي Honor Play 6C، إلى جانب معالج Snapdragon 480+، ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية، فهي تأتي بحجم 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وعلى ظهر الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم Magic UI 5.0.

ويقدم Honor Play 6C بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط. ويأتي الهاتف مع حساس للبصمة ضمن زر الطاقة، بالإضافة إلى منفذ لسماعات الأذن 3.5mm.

ويتوفر هاتف Honor Play 6C من هونر بثلاثة ألوان: الأسود، والفضي، والأزرق، ويبدأ سعره من 153 دولارًا امريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، أما خيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت فهو يأتي بسعر 180 دولارًا أمريكيًا.

يُشار إلى أن الإعلان عن الهاتفين تم في الصين، وهما متاحان للطلب هناك، ولم تعلن شركة هونر بعد عن موعد إتاحة الهاتفين في الأسواق العالمية.