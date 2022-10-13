مايكروسوفت تعلن عن الجيل الجديد من حواسيب Surface

أعلنت شركة مايكروسوفت أمس الأربعاء عن الجيل الجديد من حواسيب (سيرفس) Surface، وذلك بالتزامن مع احتفالها بمرور 10 سنوات على إطلاق حاسوبها اللوحي الأول (سيرفس).

وخلال الحدث الذي عُقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، عرضت عملاقة التقنية الأمريكية الحاسوب المحمول (سيرفس لابتوب 5) Surface Laptop 5، والحاسوب اللوحي الهجين (سيرفس برو 9) Surface Pro 9، والحاسوب المكتبي من فئة (الكل-في-واحد)، (سيرفس استديو 2بلس) Surface Studio 2+.

وقالت مايكروسوفت إن سعر حاسوبي Surface Pro 9، و Surface Laptop 5 بقياس 13.5 بوصة يبدأ تقريبًا من 1,000 دولار أمريكي، أما الحاسوب المكتبي Surface Studio 2+ القوي والموجه للمبدعين وصناع المحتوى فسعره يبدأ من 4,300 دولار أمريكي.

وأضافت مايكروسوفت أن حواسيب Surface الجديدة ستعمل بنظام التشغيل (ويندوز 11)، الذي أُطلق في الأسواق العام الماضي، وستُطرح للبيع في عدد من الأسواق العالمية، اعتبارًا من 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ثم في أسواق أخرى خلال الأشهر المقبلة.

Pro 9

يمتاز حاسوب Surface Pro 9 الهجين، الذي يمكن استخدامه كحاسوب محمول أو لوحي، بأنه له طرازان، الأول: يحوي الجيل الثاني عشر الأقوى والأحدث من معالجات إنتل، ويبدأ سعره من 999 دولارًا أمريكيًا، والآخر: يحوي معالج (إس كيو3) SQ3 من مايكروسوفت والقائم على معالجات (سنابدراجون) Snapdragon من شركة كوالكوم، ويبدأ سعره من 1,299 دولارًا أمريكيًا.

وبفضل هذا المعالج، فإن هذا الطراز يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، ويتمتع بعمر بطارية يصل إلى 19 ساعة، ويحوي وحدة للمعالجة العصبية تسمح له بتنفيذ بعض المهام القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل: التأطير التلقائي وطمس الخلفية أثناء تصوير الفيديو.

وبخلاف الإصدارات السابقة، التي كان الحاسوب فيها يأتي باللون الرمادي فقط، ولا يمكن تخصيص اللون إلا عن طريق الغطاء ولوحة المفاتيح، فإن هيكل Surface Pro 9 المصنوع من الألمنيوم يمتاز بأنه نفسه يأتي بأربعة ألوان: الأزرق، والأخضر، والرمادي، والفضي، بالإضافة إلى نسخة خاصة ذات زهور باللون الأزرق، وذلك احتفالًا بمرور 10 سنوات على إطلاق الحاسوب اللوحي. مع الإشارة، إلى أن خيارات الألوان للجهاز حصرية للطراز العامل بمعالج إنتل، إلا أن الألوان متاحة للغطاء ولوحة المفاتيح لكلا الطرازين.

أما فيما يتعلق بمواصفات الحاسوب الأخرى، فهو يقدم شاشة بقياس 13 بوصة وبدقة 2880×1920 بكسل، وبمعدل إنعاش قدره 120 هرتز، كما تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision. ويحوي الحاسوب منفذ (ثندربولت) Thunderbolt يسمح بوصله بشاشتين بدقة 4K.

Surface Laptop 5

على غرار Surface Pro 9، فإن الحاسوب المحمول يمتاز بأنه يعمل بالإصدار 12 من معالجات إنتل، وله طرازان من حيث الشاشة: الأول 13.5 بوصة، والآخر: 14 بوصة، والشاشة في كليهما تدعم اللمس.

تقول مايكروسوفت إن عمر البطارية يصل إلى 17 ساعة، وللمرة الأولى يتمتع الحاسوب بمنفذ Thunderbolt 4 الذي يسمح بوصفه بشاشات 4K.

وللذين يفضلون مشاهدة المحتوى المرئي على الحاسوب، فإن Surface Laptop 5 يدعم تقنيتي الصورة والصوت: Dolby Vision IQ، و Dolby Atmos.

Surface Studio 2+

يأتي هذا الحاسوب خلفًا لحاسوب Surface Studio 2 الذي أُطلق عام 2018. وهو يقدم شاشة تعمل باللمس بقياس 28 بوصة. وبفضل المفصل، يمكن رفع الشاشة وخفضها للرسم عليها بواسطة القلم الذكي الذي يلتصق مغناطيسيًا بجانب الشاشة التي يمكن تقسميها إلى 4 أقسام كل منها بحجم 14 بوصة وأداء مهام مختلفة في الوقت ذاته.

وبخلاف الحاسوبين الآخرين، فإن الحاسوب المكتبي من فئة (الكل-في-واحد) يحوي الجيل الحادي عشر من معالجات إنتل Intel Core H-35. ولكنه – على غرار Surface Laptop 5 – يدعم تقنيتي الصورة والصوت: Dolby Vision IQ، و Dolby Atmos. ويأتي الحاسوب مع منافذ من نوع USB-C، وThunderblot.