طريقة حذف حساب سناب شات بشكل نهائي

يتغير عالم وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة، وبينما قد تكون سعيدًا الشهر الماضي بإرسال لقطة أو إنشاء قصة عبر تطبيق سناب شات، فإن الخدمة قد تبدو بالنسبة لك هذا الشهر مملة وغير مفيدة.

ولن يؤدي حذف تطبيق سناب شات من هاتفك الذكي إلى إغلاق حسابك، ونحاول من خلال المقال التالي شرح كيفية تعطيل وحذف وإلغاء تنشيط الحساب الخاص بك.

إلغاء تنشيط الحساب:

على عكس منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى، لا تسمح لك شركة سناب بتعطيل حسابك بشكل مؤقت، وتتمثل الطريقة الوحيدة لإلغاء تنشيط حساب سناب شات الخاص بك هي متابعة عملية الحذف، التي تمنحك 30 يومًا لإعادة تنشيط حساب سناب.

وإذا كنت تريد استخدام هذه الطريقة لمعرفة ما إذا كان بإمكانك العيش دون الخدمة الاجتماعية، فاتبع نصيحة كيفية حذف حساب سناب أدناه.

ويمكنك بعد ذلك تعيين تذكير قبل أيام قليلة من الموعد النهائي البالغ 30 يومًا من أجل اتخاذ قرارك النهائي بشأن ما إذا كنت تريد إلغاء تنشيط حسابك أو إعادة تنشيطه.

وقبل حذف حساب سناب الخاص بك، قد ترغب في تنزيل بيانات سناب شات الخاصة بك، ويمكنك اختيار القيام بذلك في أي وقت، مع العلم أنك تحتاج إلى عنوان بريد إلكتروني تم التحقق منه لتنزيل بياناتك، وذلك لأسباب أمنية.

ولا يمكنك تنزيل بيانات سناب شات الخاصة بك عبر التطبيق، وما عليك سوى القيام بذلك عبر موقع سناب من خلال هذا الرابط.

ويجب في البداية تسجيل الدخول إلى حسابك، ويطلب منك الموقع بعد ذلك إثبات هويتك عن طريق إدخال رمز يرسله إليك عبر رسالة نصية أو عنوان بريدك الإلكتروني المسجل.

وبعد اتباع العملية تظهر لك بياناتك في الصفحة الرئيسية للحساب، وتشرح الشاشة نوع البيانات التي يحتويها سناب شات في ملفك، وإذا قمت بالتمرير إلى أسفل الصفحة يمكنك النقر فوق خيار إرسال الطلب.

ويجب أن تتلقى نسخة من بيانات سناب شات الخاصة بك كملف ZIP إلى عنوان بريدك الإلكتروني الذي تم التحقق منه، عادةً في غضون 24 ساعة.

وتحتاج إلى الانتظار لتلقي بياناتك قبل حذف حساب سناب، وإلا فلن يتم إرسال ملف ZIP.

حذف حساب سناب بشكل دائم:

كما أوضحنا سابقًا، تمنحك عملية حذف حساب سناب فترة 30 يومًا مما يعني أنه يمكنك تغيير رأيك خلال هذا الإطار الزمني.

ولبدء هذه العملية، انتقل إلى شاشة إدارة حساب سناب شات عبر هذا الرابط، ومن ثم انتقل إلى أسفل الصفحة لترى خيار “حذف حسابي”، وبعد النقر على هذا الخيار، تظهر صفحة “حذف الحساب” التي تمنحك نظرة ثاقبة على العملية.

وإذا كنت متأكدًا من رأيك، فأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور واضغط على زر المتابعة الأصفر الكبير.

ولن يكون حساب سناب شات الخاص بك موجودًا بعد الآن، حيث تم الآن إلغاء تنشيط الحساب رسميًا، مما يعني أن الأصدقاء لن يتمكنوا من الاتصال بك عبر سناب شات، وبعد مرور 30 يومًا، يتم حذف حسابك نهائيًا.

وإذا غيرت رأيك خلال فترة التعطيل التي تبلغ 30 يومًا، فيمكنك إعادة تنشيط الحساب، وما عليك سوى تسجيل الدخول إلى سناب شات من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

وقد يستغرق هذا أحيانًا 24 ساعة قبل أن تتمكن من إعادة تنشيط الحساب الذي تم إلغاء تنشيطه، وإذا حاولت ذلك خلال 24 فترة، فقد ترى رسالة خطأ تقول: لا يمكن العثور على المستخدم، وكل ما عليك فعله هو الانتظار لعدة ساعات ومن ثم المحاولة مرة أخرى.