تسريب صور حية ومواصفات Oppo Reno 9 المنتظر

مع اقتراب إعلان شركة (أوبو) Oppo عن هاتفها الذكي الأحدث (رينو 9) Reno 9 ، سُربت في الصين صور حية للهاتف، بالإضافة إلى بعض المواصفات المهمة.

ونشر حساب Digital Chat Station المشهور في مجال التسريبات على موقع (ويبو) Weibo الصيني، بعض المواصفات، مثل أن الشاشة المنحنية الحواف ستأتي بقياس 6.7 بوصات وبدقة 2412×1080 بكسل ومعدل إنعاش قدره 120 هرتز. وستكون الشاشة من نوع OLED، كما أنها ستحوي ثقبًا في الأعلى للكاميرا الأمامية.

وبحسب التسريبات، سيحوي الهاتف معالجًا من نوع (سنابدراجون 778جي) Snapdragon 778G من شركة كوالكوم، والمصنوع بمعمارية 6 نانومتر. وسيحوي المعالج الثماني النوى شريحة من نوع 2.5 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670)، و3 نوى من نوع 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670)، و4 نوى من نوع 1.8 GHz ARM Cortex-A55، بالإضافة إلى معالج الرسومات (أدرينو 642إل) Adreno 642L.

وتأتي الكاميرا الأمامية مع حساس من نوع Sony IMX709 بقياس 32 ميجابكسل، وعلى ظهره هناك كاميرا رئيسية من نوع OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل، وهناك 3 حساسات أخرى لا يُعلم بعد مواصفاتها.

وسُرِّب أيضًا أن هاتف Oppo Reno 9 سيحوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 12 جيجابايت، ولا معلومات عن حجم ذاكرة التخزين الداخلية.

وسيدعم هاتف الشركة الصينية الشحن السريع باستطاعة 67 واط مع بطاريته التي تأتي بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هاتف Oppo Reno 8 يدعم الشحن باستطاعة 80 واط، ما يعني أن هناك تراجعًا في مواصفات الشحن.

وسيأتي هاتف Oppo Reno 9 مع حساس بصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى أنه سيعمل بنظام التشغيل أندرويد 13.

هذا، ويُنتظر أن يُعلن عن الهاتف في الصين خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، على أن يُطلق لاحقًا في الأسواق العالمية.

وللتذكير، فإن شركة أوبو كانت قد أطلقت هاتف Oppo Reno 8 قبل بضعة أشهر مع شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 بوصات وبدقة 90 هرتز مع طبقة حماية من زجاج (كورنينج جوريلا جلاس 5) Corning Gorilla Glass 5.

ويقدم هاتف Oppo Reno 8 معالجًا ثماني النوى من نوع MediaTek Dimensity 1300 مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. وجاء الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم ColorOS 12.1.