ببجي موبايل وسبيستون يقدمان اشتراكات مجانية للشباب

أعلنت ( ببجي موبايل ) PUBG MOBILE، إحدى أشهر ألعاب الجوال في العالم، اليوم عن شراكة جديدة كليًا مع ( سبيستون غو ) Spacetoon Go، المنصة الترفيهية التابعة لشركة (سبيستون) التي تملك أشهر قناة للأطفال في العالم العربي.

وستعمل (ببجي موبايل) مع (سبيستون غو) كجزء من هذا التعاون لأول مرة لتوفر فرصة للاعبين للفوز باشتراكات مجانية في منصة (سبيستون غو) والاستمتاع بمشاهدة أعمال الأنمي والكرتون الحصرية المتوفرة على المنصة.

وسيشمل التعاون أنشطة داخل اللعبة، وسيكون متاحًا بدءًا من 13 تشرين الأول/ أكتوبر وسيستمر لمدة ثلاثة أيام. وسيحصل اللاعبون أيضًا على هدايا من (سبيستون غو) و(ببجي موبايل)، إذ ستظهر أكواد (ببجي موبايل) لعناصر مميزة داخل اللعبة للمشتركين “المحظوظين” في تطبيق (سبيستون غو) وللاعبين المحظوظين في (ببجي موبايل) أكواد لاشتراك أسبوعي، أو شهري، أو موسمي لمنصة الترفيه. كما ستتوفر الأكواد في مصر، والعراق، والكويت، والمملكة العربية السعودية.

يُشار إلى أن (سبيستون غو) هي خدمة ترفيهية للمشاهدين العرب في جميع أنحاء العالم. وتوفر هذه المنصة مسلسلات الرسوم المتحركة المفضلة لدى المشاهدين في أي وقت ومكان. وتقدم المنصة إمكانية مشاهدة الرسوم المتحركة والأنمي، حيث يمكنهم الوصول إلى مكتبة عربية ضخمة من البرامج، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المسلسلات والأفلام الحصرية وجميعها مدبلجٌ إلى اللغة العربية.

هذا، وتعرض منصة (سبيس غو) برنامج Game On الخاص بالألعاب الإلكترونية، وهو يضم خبراء عالم الألعاب الإلكترونية في برنامج واحد ليشاركوا مع عشاق ألعاب الإلكترونية أقوى تجاربهم، و أخبارًا أسبوعية، وحوارات حصرية مع ألمع صناع المحتوى في العالم العربي إلى جانب المسابقات والهدايا. وقد ظهر فريق (ببجي موبايل) في حلقة خاصة ضمن البرنامج وتضمنت الإعلان عن آخر تحديثات لعبة ببجي موبايل.