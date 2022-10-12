دبي الرقمية تكشف عن نتائج أول وأكبر استطلاع حول المهارات الرقمية

كشفت (هيئة دبي الرقمية) عن نتائج استطلاع المهارات الرقمية في جناحها بمعرض (جيتكس جلوبال 2022). ويُعدّ هذا الاستطلاع الأول والأكبر من نوعه في القطاع إذ إنه صُمم لتحديد مستويات الطلب والاحتياجات الحالية والمستقبلية للمهارات الرقمية في مجال الاقتصاد الرقمي لمدينة دبي.

وشمل الاستطلاع 15,812 موظفًا في مجال تقنية المعلومات والاتصالات عبر 17 مجالًا اقتصاديًا مختلفًا من 522 مؤسسة في دبي. وقد صُمّم الاستطلاع بهدف تحديد مدى توافر المهارات الرقمية ضمن القطاع الخاص، إلى جانب مستوى الطلب الحالي وقريب الأمد في دبي. كما يهدف الاستطلاع إلى رصد الفجوة في المهارات الرقمية مع التركيز على فئات المهارات الرقمية المحددة سابقًا، إضافة إلى فهم الأساليب المعتمدة لتطوير المهارات وتنمية المواهب وعلاقتها بالفجوات في المهارات الرقمية.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام (هيئة دبي الرقمية): “نواكب اليوم عصرًا تقنيًا سريع التطور، إذ نشهد يوميًا اكتشافات وتطورات تكنولوجية جديدة قادرة على تغيير كافة جوانب حياتنا اليومية. وتأتي المهارات الرقمية في صميم هذا التحول والتغيير، ومع استمرارنا في إحراز التقدم في مجال التحول الرقمي، وخطط المدن الذكية، تزداد أهمية هذا القطاع اليوم أكثر من أي وقت مضى. لذلك وفي إطار المهام المسندة لـدبي الرقمية من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي وتحديد متطلباته المستقبلية من المهارات الرقمية بشكل دقيق، أطلقنا استطلاع المهارات الرقمية الخاص بأصحاب العمل، الذي يستهدف عينة من المؤسسات العاملة في دبي”.

ومن جانبها، قالت الدكتورة بشرى البلوشي، مديرة الأبحاث والابتكار في (مركز دبي للأمن الإلكتروني)، إحدى الجهات التابعة لـ (هيئة دبي الرقمية): “يعد استطلاع المهارات الرقمية الخاص بأصحاب العمل، من المبادرات الرائدة التي تقدّم إمكانات هائلة. ويقدم الاستطلاع واسع النطاق، الذي يعد الأول والأكبر من نوعه في العالم، نظرة قيّمة على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في دبي، كما يقدم قيمة مضافة نظرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه التقنية الرقمية في رسالة هيئة دبي الرقمية، الرامية لتعزيز التحول الرقمي في جميع جوانب الحياة في دبي، وضمان حصولنا على المهارات الرقمية الصحيحة في التخطيط والموازنة بين توفير المهارات الرقمية والطلب عليها في السوق”.

وبدوره أفاد طارق سعادة الجناحي، نائب المدير التنفيذي، والرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية في (مركز دبي للإحصاء) – إحدى الجهات التابعة لـ (هيئة دبي الرقمية): “تماشيًا مع استراتيجية دبي الرقمية التي تدعو إلى إجراء تقييم دقيق للمتطلبات الفنية والوظيفية الخاصة بسوق العمل في جميع القطاعات، تعاونت فرقنا من دبي الرقمية، ومركز دبي للإحصاء، لتنفيذ استطلاع المهارات الرقميةالخاص بأصحاب العمل، الذي يعد الأول والأكبر من نوعه في العالم، وذلك في سبيل الوصول إلى رؤية واضحة وواقعية للمتطلبات والاحتياجات التي أشارت إليها الأطراف المعنية في السوق”.

نتائج استطلاع (دبي الرقمية)

وكانت نتائج اللمحة العامة على مستويات المهارات الرقمية الحالية، قد كشفت عن الثقة الكبيرة لأصحاب العمل بالمهارات الرقمية لموظفيهم، حيث أكد 99% منهم على تلك الثقة، وزاد 59% على قولهم بأنهم “في غاية الثقة”. علاوةً على ذلك، كشف الاستطلاع عن 3 مجالات نالت أعلى الدرجات لمستوى الكفاءة في الوقت الحاضر، وهي البرامج والتطبيقات، والدعم الفني لتقنية المعلومات والاتصالات، والعمليات التشغيلية والبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات.

ومع أن التوقعات تشير إلى مواصلة تبوّء البرامج والتطبيقات مكانتها العالية من حيث مستوى الكفاءة للمهارات الرقمية في المستقبل، إلا أن الاستطلاع يبيّن تحول المقاييس بعيدًا عن الدعم الفني، لتتجه نحو البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتسويق الرقمي، في دلالة واضحة على نضج السوق، وزيادة اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة.

ومع ذلك، ستبقى فرص العمل الرئيسية في تقنية المعلومات والاتصالات مع الفترة المقبلة، في مجال البرامج والتطبيقات، والدعم الفني للمهارات الرقمية، مع تزايد الطلب على العمليات التشغيلية والبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

كما تعمّق الاستطلاع أكثر لاستكشاف أنشطة استقدام الموظفين من محترفي تقنية المعلومات والاتصالات، حيث تم تحديد المصادر الرئيسية للمتقدمين بطلبات التوظيف: وكانت بوابات ومواقع التوظيف عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعية في المرتبة الأولى، تلتها عمليات النقل والترقيات الداخلية، ووكالات التوظيف. أما المعايير الثلاثة الرئيسية للتوظيف في هذا المجال فتمثّلت بالمهارات الفنية، والخبرة العملية، والمؤهلات الأكاديمية.

وأخيرًا، قامت الدراسة الاستطلاعية بالنظر في الدورات التدريبية التي تقدمها المؤسسات المشاركة، لموظفي ومحترفي تقنية المعلومات والاتصالات، حيث عبّر أصحاب العمل عن ثقتهم الكبيرة بالمهارات الرقمية لمؤسساتهم، وقدرتهم على مشاركتها مع فرق العمل لديهم. وقد ركز هذا الجزء من الاستطلاع على متطلبات المهارات الرقمية ذات المستوى المبتدئ، ومقارنتها بمتطلبات المستويات الأعلى، مع تحديد تفضيلات تلقي التدريب بين محترفي تقنية المعلومات والاتصالات لتصبح على شكل دورات تدريبية عبر شبكة الإنترنت، وتعلم إلكتروني، ومدونات صوتية.

يُشار إلى أن الكشف عن نتائج استطلاع المهارات الرقمية الخاصة بأصحاب العمل، تم في جناح (دبي الرقمية) بمعرض جيتكس جلوبال 2022 المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي في المدة بين 10 و14 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث تضم منصة (دبي الرقمية) 33 جهة حكومية من دبي إلى جانب 7 جهات رائدة في الرقمنة من القطاع الخاص، عبر المنصة الموحدة لحكومة دبي.