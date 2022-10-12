جائزة جيمس دايسون تعلن عن المؤهلين للتصفيات النهائية على مستوى العالم

أعلنت شركة دايسون في الآونة الأخيرة عن أسماء الفائزين والوصفاء في جائزة جيمس دايسون على المستوى الوطني، وذلك عبر 29 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم.

وكشفت الجائزة لهذا العام عما وصفته الشركة بـ “ألمع العقول من الجيل المقبل”، الذين قدموا اختراعات مذهلة شملت العلاج بالمغذيات الوريدية في المنزل وأجهزة إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية، وجهاز الكشف عن الحرائق FireOut للفائزين على المستوى المحلي في دولة الإمارات، وغيرها الكثير.

والآن، يعمل 15 من مهندسي دايسون وعلمائها ومصمميها من حول العالم على مراجعة 87 اختراعًا تأهل للتصفيات النهائية على المستوى الوطني، وذلك من أجل اختيار أفضل 20 اختراعًا للتأهل للفوز بالجائزة العالمية.

المزيد من الاختراعات في جائزة جيمس دايسون

وقالت دايسون إن الطلاب والمهندسين الشباب من حول العالم يثبتون كلّ يوم بأن قدراتهم على الاختراع لا تتوقف، وبأن لديهم القدرة على حل أصعب المشكلات في عالمنا.

وأضافت الشركة أن الاختراعات الـ 20 التي وصلت للتصفيات النهائية ضمن جائزة جيمس دايسون صُممت لإيجاد حلول مباشرة وفريدة للمشكلات العالمية، فهي قابلة للتطبيق ولها صلة بما يحتاج إليه عالمنا اليوم، سواء كان ذلك اختراع حاجز عائم لتوجيه النفايات البلاستيكية بعيدًا عن الأنهار أو جهاز لمراقبة صحة الصدر.

ويمثل حكّام هذا العام مجموعة واسعة من الخبرات من ضمن فرق الأبحاث والتصميم والتطوير العالمية في الشركة، ممن يختصون في مجموعة متنوعة من مجالات الهندسة بما يشمل الاستدامة والطب والبرمجيات والتصميم التقني والزراعة. وانضم إليهم طلاب الهندسة من أصحاب الكفاءة العالية من معهد دايسون للهندسة والتكنولوجيا لمشاركة أفكارهم وتحدي عمليات التصميم التقليدية.

الاختراعات التي تستحق الوصول للتصفيات النهائية

قال سام ديل، المهندس المختص في مجال الاستدامة لدى شركة دايسون: “يجب أن تكون الأفكار التي تصل للتصفيات النهائية قادرة على تقديم حلول لمشكلات حقيقية. ولا بد من وجود دليل على إجراء أبحاث وتحليلات في العالم الواقعي، يرافقها العمل على نماذج أولوية واختبار الاختراعات من أجل صقلها وإثبات أن الفكرة قادرة على تحمل التدقيق ويمكن أن تحدث تغييرًا فعليًا واسع النطاق”.

ويمكن الاطلاع على قائمة الاختراعات العشرين المرشحة للفوز بجائزة جيمس دايسون لهذا العام من هنا. هذا، وسيُعلِن السير جيمس دايسون عن أسماء الفائزين العالميين بجائزة دايسون العالمية يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.