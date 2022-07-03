Rufus تتيح لك تجاوز قيود تثبيت ويندوز 11

يأتي نظام التشغيل ويندوز 11 بمتطلبات تثبيت أكثر تقييدًا عند مقارنته بسابقه، بما في ذلك القيود المفروضة على المعالجات القديمة بالإضافة إلى طلب اتصال بالإنترنت وحساب مايكروسوفت.

وإحدى الميزات الجديدة القادمة لتحديث ويندوز11 المسمى 22H2 هي متطلبات حساب مايكروسوفت لجميع عمليات التثبيت الجديدة، بغض النظر عما إذا كنت تستخدم الإصدار Home أو Pro من نظام التشغيل.

ويصحح تحديث 22H2 بعض أوجه القصور الأصلية لنظام التشغيل ويندوز 11 مع إضافة بعض التحسينات.

وهناك حلول تسمح بالترقية إلى ويندوز 11 عبر وحدات المعالجة المركزية غير المدعومة، ولا تحظر الشركة هذه الطرق.

ولكن إذا كنت تتطلع إلى إزالة النظام التشغيلي السابق وإجراء تثبيت جديد لنظام التشغيل ويندوز 11 وإعداده باستخدام حساب محلي فقط، فإن بإمكانك القيام بذلك بسهولة باستخدام أداة تسمى Rufus.

ولطالما استخدمت أقسام تكنولوجيا المعلومات التطبيق لإنشاء مثبتات ويندوز قابلة للإقلاع. ويتمتع أحدث إصدار من الأداة بالقدرة على إزالة متطلبات حساب مايكروسوفت عبر الإنترنت، إلى جانب التعقيدات الأخرى.

ويمكن لأداة Rufus تجاوز أجهزة الحواسيب التي تفتقر إلى TPM 2.0 (بما في ذلك أجهزة ماك العاملة بمعالجات إنتل)، وأجهزة الحاسب التي تحتوي على أقل من 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي أو سعة تخزين 64 جيجابايت. ويمكنك أيضًا تعطيل عملية جمع البيانات تلقائيًا.

وتظل بحاجة إلى إبقاء جهاز حاسبك في وضع عدم الاتصال بالإنترنت بشكل كامل أثناء الإعداد لتخطي متطلبات حساب مايكروسوفت، كما في الطرق السابقة.

ولكن طريقة Rufus تجعل الأمر أسهل بكثير من خلال تخطي تعديلات التسجيل اليدوية، بالإضافة إلى أن البرنامج مجاني ومفتوح المصدر.

طريقة أفضل لتجاوز قيود تثبيت ويندوز 11

أزعجت مايكروسوفت بعض المستخدمين عند الترقية إلى Windows 11 Home في العام الماضي من خلال طلب اتصال بالإنترنت وحساب مايكروسوفت. وتمتد القيود الآن مع آخر تحديث 22H2 إلى Windows 11 Pro أيضًا.

وبالنسبة لأولئك الذين يتجاوزون القيود، قد تبدأ مايكروسوفت باستخدام علامة مائية عبر تلك الأجهزة، بشكل مشابه لكيفية تعاملها مع عمليات التثبيت غير الرسمية لنظام التشغيل ويندوز. كما يمكن للشركة أيضًا حظر تحديثات البرامج عبر الأجهزة غير المدعومة متى رأت ذلك ضروريًا.

وإذا كنت تستخدم Rufus لتجنب متطلبات ويندوز 11، فإن نظامك التشغيلي يظل غير مدعوم بمجرد أن يصبح قيد التشغيل.

وهذا يعني طرح رسائل تذكير دورية حول العتاد غير المدعوم. بالإضافة إلى التهديد بأن الشركة قد تتوقف عن توفير التحديثات وتصحيحات الأمان للأنظمة غير المدعومة.

ومن ناحية أخرى، لا تمنع Rufus وحدة المنصة الموثوقة الخاصة بالنظام التشغيلي وميزات الأمان من العمل بمجرد تثبيت ويندوز 11. ونتيجة لذلك فإن Rufus تتيح لك إنشاء أداة تثبيت USB واحدة تغطي العتاد المدعوم وغير المدعوم.

وتوفر مايكروسوفت أدوات إنشاء الوسائط للأشخاص الذين يرغبون في إنشاء أقراص USB لتثبيت نظام التشغيل ويندوز 11 أو ويندوز 10. ولكن لا تقدم طرقًا لإزالة متطلبات الشركة.