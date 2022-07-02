فيسبوك تدعم ميزة المقتنيات الرقمية لعرض NFT

أطلقت شركة ميتا دعم المقتنيات الرقمية عبر منصة فيسبوك مع صناع محتوى محددين. ويأتي ذلك بعد تقديمها لميزة المقتنيات الرقمية لعرض الرمز غير القابل للاستبدال NFT عبر منصة إنستاجرام في شهر مايو.

وقالت المتحدث باسم ميتا: بدأت الشركة بطرح بطيء يسمح لمجموعة مختارة من صناع المحتوى في الولايات المتحدة بنشر المقتنيات الرقمية عبر فيسبوك.

وباستخدام هذه الميزة، يتمكن هؤلاء المبدعون من إظهار NFT في حساباتهم تحت علامة تبويب جديدة، ويكون للفن ملصق المقتنيات الرقمية – مثل إنستاجرام.

ويأتي الإطلاق الرسمي بعد أسبوع من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، أن الشركة تختبر دعم NFT عبر فيسبوك قريبًا.

وقال زوكربيرج في ذلك الوقت إن الاختبار يسمح للمبدعين بالنشر المتبادل عبر فيسبوك وإنستاجرام. ومع ذلك، قال المتحدث الرسمي إن ميزة المشاركة عبر كلا المنصتين لم يتم طرحها بعد، ولكنها تطرح قريبًا.

وشارك نافديب سينغ، مدير المنتجات في ميتا، لقطات شاشة لدعم المقتنيات الرقمية. ووفقًا للقطات الشاشة، يمكنك نشر NFT عبر الجدول الزمني.

ويؤدي النقر عليها إلى إظهار تفاصيل حول هذا المقتنيات الرقمية، مثل التفاصيل حول المجموعة ومنشئها. ويتم الحصول على المعلومات من خلال تفاصيل NFT المدرجة في البلوك تشين العامة. كما يمكن لمالكي NFT ربط حسابات Rainbow و Trust Wallet و MetaMask للتحقق من ملكية NFT.

ويتمكن مستخدمو فيسبوك الآن من إنشاء منشورات NFT مخصصة بعلامة المقتنيات الرقمية، في حين تحتوي الحسابات على قسم NFT جديد ومخصص لعرض أعمال NFT الفنية.

ميتا تطلق خيارات عرض NFT عبر فيسبوك

دعمت منصة إنستاجرام عند الإطلاق NFT التي تم سكها عبر بلوك تشين إيثريوم وبوليغون، مع دعم سولانا وفلو لاحقًا. ولم تذكر ميتا ما إذا كانت نفس البلوك تشين مدعومة عبر فيسبوك.

وقال زوكربيرج أيضًا إن ميتا تعمل على NFT الواقع المعزز، أو 3D NFT، التي يمكنك إحضارها إلى قصص إنستاجرام باستخدام Spark AR، وهي منصة الواقع المعزز البرمجية الخاصة بالشركة.

ووسعت شركة ميتا في الأسبوع الماضي اختبار NFT عبر إنستاجرام للسماح للمزيد من المبدعين حول العالم بعرض NFT عبر المنصة. وكان الدعم متاحًا قبل التوسيع لمنشئي المحتوى المختارين في الولايات المتحدة.

وقالت فيسبوك: لن تكون هناك أي رسوم مرتبطة بنشر أو مشاركة المقتنيات الرقمية. كما لن تقدم القدرة على تحويل منشورات المقتنيات الرقمية إلى إعلانات في الوقت الحالي.

وتدرك ميتا أن NFT تثير أسئلة مهمة حول الاستدامة، وكجزء من التزامها بالاستدامة، فإنها تساعد في تقليل تأثير الانبعاثات التي قد ترتبط بالمقتنيات الرقمية من خلال شراء الطاقة المتجددة.

وتعاني NFT، كما هو الحال مع جميع مشاريع التشفير، من تباطؤ كبير في الوقت الحالي، الذي يعكس إلى حد كبير الاتجاهات الاقتصادية الأوسع.

ويتضاءل اهتمام المستهلكين بـ NFT. وهناك انخفاض بنسبة 92٪ في مبيعات NFT منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.

كما تأثرت الثقة في NFT كفرصة استثمارية بمجموعة من عمليات الخداع والاستغلال، التي شهدت خسارة العديد من المستثمرين الأوائل ملايين الدولارات في بعض الحالات.