تيك توك تختبر خلاصة مخصصة للتسوق لإبراز المنتجات

تختبر منصة تيك توك خلاصة تسوق مخصصة على شكل علامة تبويب تتيح للمستخدمين تصفح وشراء المنتجات من عدد من الفئات المختلفة، مثل الملابس والإلكترونيات.

ومع تعرض شركة بايت دانس المالكة للمنصة لضغوط متزايدة بشأن الإيرادات، فمن المتوقع رؤية المزيد من عمليات دمج التجارة الإلكترونية القادمة إلى تيك توك في وقت قريب جدًا، كوسيلة للاستفادة من الفرصة الرئيسية للتطبيق.

وأكدت الشركة أن الخلاصة قيد الاختبار حاليًا في إندونيسيا. وتعمل خلاصة التسوق كمركز للمنتجات التي يتم بيعها في المتجر، وهي ميزة تسوق تمكن التجار وصناع المحتوى من عرض المنتجات وبيعها مباشرة عبر المنصة. ويتاح المتجر حاليًا في أسواق محددة، بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام وسنغافورة والمملكة المتحدة.

وتوضح لقطات الشاشة للخلاصة الجديدة أنها تظهر بجوار خلاصتي “Follow” و “For You” في الشاشة الرئيسية للتطبيق.

وتتضمن الخلاصة الجديدة شريط بحث إلى جانب فئات التسوق المختلفة، بما في ذلك الجمال، والملابس النسائية، والإلكترونيات، والإكسسوارات، والحقائب، والمطبخ، والأحذية، والأطفال، والمكتب، والفراش والمزيد.

وتظهر لقطات الشاشة أن خلاصة التسوق تتضمن امتيازات، مثل الشحن المجاني لعمليات شراء محددة. كما تتضمن أيضًا رمز عربة التسوق في أعلى اليمين وقائمة في أسفل اليمين تتضمن الطلبات والرسائل والقسائم والعنوان والدفع.

وتم تصميم صفحة الطلبات لمساعدة المستخدمين في تتبع طلباتهم وشحناتهم ومرتجعاتهم. وتعرض صفحة القسائم القسائم المستخدمة وغير المستخدمة، جنبًا إلى جنب مع علامة تبويب للقسائم غير الصالحة.

وبالإضافة إلى ذلك تتيح لك صفحة الدفع إدارة معلومات الفواتير وإضافة بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم. وليس من الواضح الغرض من علامة تبويب الرسائل. ولكن من المحتمل أن تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل للبائعين حول معلومات المنتج.

تيك توك تريد تسلط الضوء على المنتجات القابلة للشراء

قال متحدث باسم تيك توك: نبحث دائمًا عن طرق لتعزيز تجربة مجتمعنا ونختبر بانتظام ميزات جديدة تلهم الإبداع وتجلب الفرح وتبتكر تجربة تيك توك. يتم اختبار خلاصة التسوق حاليًا في إندونيسيا. وتعمل كمركز للمنتجات التي يتم بيعها في متجر تيك توك.

وأضاف: وجدت العلامات التجارية عبر تيك توك منفذًا إبداعيًا للتواصل مع الجماهير. ونحن متحمسون لتجربة فرص التجارة الجديدة التي تمكن مجتمعنا من اكتشاف ما يحبونه والتفاعل معه. ولكن لم تذكر تيك توك ما إذا كانت تخطط لإحضار خلاصة التسوق إلى المزيد من الأسواق.

ويبدو أن خلاصة التسوق الجديدة في تيك توك مشابهة لتلك الموجودة في إنستاجرام. وقدمت المنصة المملوكة لشركة ميتا علامة تبويب المتجر المعاد تصميمها في عام 2020.

ووصفتها إنستاجرام بأنها مكان للمستخدمين لتصفح المنتجات من العلامات التجارية وصناع المحتوى. ويمكنك ضمن علامة تبويب التسوق فرز المنتجات بحسب الفئات مثل الجمال والمنزل، ومن ثم الدفع مباشرة في التطبيق.

وقد يكون الهدف الأكبر للمنصة من خلال خلاصتها للتسوق هو تحدي فيسبوك وإنستاجرام. ويأتي إطلاق خلاصة التسوق في الوقت الذي وسعت فيه المنصة استثماراتها في التجارة الإلكترونية على مدار العام الماضي

وبدأت المنصة في العام الماضي بتجربة التسوق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا بالشراكة مع شوبيفاي.

وسمحت الشراكة لتجار شوبيفاي الذين لديهم حساب تيك توك للأنشطة التجارية بإضافة علامة تبويب التسوق إلى حساباتهم ضمن المنصة ومزامنة قوائم المنتجات مع التطبيق لإنشاء واجهات متاجر صغيرة.

كما أضافت الشركة أيضًا التسوق المباشر في شهر سبتمبر 2021، مما يسمح للعلامات التجارية بالتواصل مع المستخدمين في الوقت الفعلي ومشاركة الروابط الديناميكية للمنتجات والخدمات أثناء بث المحتوى مباشرة.