إنستاجرام تريد تحويل كل مقطع فيديو إلى Reels

أكدت شركة ميتا أن منصة إنستاجرام تختبر تغييرًا يحول منشورات الفيديو إلى Reels. وتقول الشركة: إن التغيير هو جزء من خطة المنصة لتبسيط الفيديو. ويجري اختبار التغيير حاليًا مع مستخدمين محددين حول العالم.

وقال متحدث باسم ميتا: نحن نختبر هذه الميزة كجزء من جهودنا لتبسيط وتحسين تجربة الفيديو عبر إنستاجرام.

وتظهر لقطة شاشة نشرها مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا عبر تويتر أن الأشخاص الذين شاركوا في الاختبار يرون رسالة داخل التطبيق تقول: تتم الآن مشاركة منشورات الفيديو باسم Reels.

وتشير الرسالة إلى أنه إذا كان حسابك عامًا ونشرت مقطع فيديو تم تحويله إلى مقطع Reel، فإن بإمكان أي شخص اكتشاف مقطع Reel هذا واستخدام الصوت الأصلي للمقطع لإنشاء مقطع Reel خاص به. وإذا تم تعيين حسابك على الوضع الخاص، فإن مقطع Reel يكون مرئيًا لمتابعيك فقط.

كما تشير الرسالة أيضًا إلى أنه بمجرد نشر Reel، يمكن لأي شخص إنشاء مقطع عبر ميزة Remix باستخدام Reel إذا كان حسابك عامًا. ومع ذلك، يمكنك منع الأشخاص من استخدام ميزة Remix عبر مقاطع Reels الخاصة بك في إعدادات حسابك.

وكما هو الحال مع أي اختبار آخر، فمن غير المعروف متى أو ما إذا كانت إنستاجرام تخطط لطرح التغيير على نطاق أوسع.

وإذا أصبح التغيير دائمًا، فقد يفرض بعض التحديات. على سبيل المثال، قد يكون من الصعب نشر مقطع فيديو أفقي إذا تم تحميله بتنسيق Reels الرأسي. وبالإضافة إلى ذلك لم تذكر إنستاجرام كيف قد يؤثر هذا التغيير في مقاطع الفيديو الحالية عبر المنصة.

إنستاجرام تريد التخلص من منشورات الفيديو لصالح Reels

يأتي الاختبار في الوقت الذي تراهن فيه ميتا بشكل كبير على Reels. وكجزء من الإعلان عن أرباحها للربع الأول من عام 2022، كشفت الشركة أن Reels تشكل الآن أكثر من 20٪ من الوقت الذي يقضيه الأشخاص عبر إنستاجرام.

وليس من المستغرب أن تتطلع إنستاجرام إلى توسيع Reels أكثر من خلال استبدال منشورات الفيديو. وإذا نفذت المنصة هذا التغيير، فإن بإمكانها القول إن الأشخاص يقضون وقتًا أطول في مشاهدة Reels.

وقال آدم موسيري في العام الماضي إن التطبيق لم يعد تطبيقًا لمشاركة الصور. وأشار إلى أن الشركة تعطي الأولوية للتحول إلى الفيديو وسط منافسة كبيرة من تيك توك ويوتيوب.

واتخذت الشركة خطوة نحو هدفها الأكبر المتمثل في جعل الفيديو جزءًا أكثر مركزية من تجربتها من خلال الجمع بين مقاطع الفيديو الطويلة من IGTV ومقاطع فيديو الخلاصة في تنسيق جديد يسمى فيديو إنستاجرام.

وإذا قرر إنستاجرام تحويل جميع عمليات تحميل الفيديو إلى Reels، فإن ذلك يؤدي إلى دمج عناصر الفيديو الخاصة بالشركة بشكل أكبر.

وعندما حدد موسيري في العام الماضي أولويات إنستاجرام لعام 2022، قال إن الشركة تضاعف نشاطها عبر الفيديو وتركز على Reels.

كما ألمح إلى أن إنستاجرام قد تدمج جميع منتجاتها للفيديو حول Reels وتستمر في تطوير المنتج. ويشير ذلك إلى أن هذا التغيير قد يكون هو الخطة.