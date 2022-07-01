ميتا تحذر الموظفين من الأوقات العصيبة

قال مارك زوكربيرج للموظفين إن شركة ميتا المالكة لشركة فيسبوك خفضت خططها لتوظيف مهندسين بنسبة 30٪ على الأقل هذا العام، حيث حذرهم من الاستعداد لتباطؤ اقتصادي عميق.

وأوضح زوكربيرج للعاملين في جلسة أسئلة وأجوبة أسبوعية أن هذا قد يكون أحد أسوأ فترات الركود التي شهدناها في التاريخ الحديث.

وأشار زوكربيرج إلى أن ميتا خفضت هدفها لتوظيف المهندسين في عام 2022 إلى ما بين 6000 و 7000، بانخفاض عن الخطة الأولية لتوظيف نحو 10000 مهندس جديد.

وأكدت الشركة في الشهر الماضي توقف التوظيف بعبارات عامة، لكن لم يتم الإبلاغ عن الأرقام الدقيقة من قبل.

وبالإضافة إلى تقليل التوظيف، قال زوكربيرج إن الشركة تركت بعض الوظائف شاغرة استجابةً للتناقص وزيادة الضغط على إدارة الأداء لاستبعاد الموظفين غير القادرين على تحقيق الأهداف.

وقال زوكربيرج: من الناحية الواقعية، من المحتمل أن يكون هناك مجموعة من الأشخاص في الشركة لا ينبغي أن يكونوا هنا.

وتستعد شركة وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا للنصف الثاني الصعب من العام، حيث تتأقلم مع ضغوط الاقتصاد الكلي وتأثيرات خصوصية البيانات في أعمالها الإعلانية.

وكتب كريس كوكس، كبير مسؤولي المنتجات، في مذكرة ظهرت في منتدى المناقشة الداخلي للشركة قبل جلسة الأسئلة والأجوبة، يجب على الشركة تحديد الأولويات بشكل أكبر وتشغيل فرق تنفيذ أصغر حجما وأكثر شراسة وأفضل.

وقال كوكس: يجب أن أؤكد أننا نمر بأوقات خطيرة والرياح المعاكسة شرسة. نحن بحاجة إلى تنفيذ العمل دون أخطاء في بيئة نمو أبطأ، حيث لا ينبغي للفرق أن تتوقع تدفقات هائلة من المهندسين والميزانيات الجديدة.

وقال متحدث باسم ميتا: كان الهدف من المذكرة الاعتماد على ما قلناه علنًا حول التحديات التي نواجهها والفرص المتاحة لنا.

وتمثل المذكرة أحدث توقعات تقريبية تأتي من المديرين التنفيذيين للشركة. وتريد ميتا خفض التكاليف في معظم أنحاء الشركة هذا العام في مواجهة تباطؤ مبيعات الإعلانات ونمو المستخدمين.

وقلصت شركات التكنولوجيا في جميع المجالات من طموحاتها تحسبا لركود محتمل في الولايات المتحدة. ولكن التراجع في أسعار أسهم ميتا كان أكثر حدة من المنافسين مثل جوجل وآبل.

ميتا خفضت خطط التوظيف

فقدت أكبر شركة تواصل اجتماعي في العالم نحو نصف قيمتها السوقية هذا العام. وجاء ذلك بعد أن ذكرت ميتا أن المستخدمين النشطين يوميًا عبر فيسبوك قد تعرضوا لانخفاض ربع سنوي لأول مرة.

وتأتي حملة التقشف في وقت صعب. وتتزامن مع محورين استراتيجيين رئيسيين. ويهدف أحدهما إلى إعادة صياغة منتجاتها للتواصل الاجتماعي حول الاكتشاف للتغلب على المنافسة من تيك توك. بينما يراهن الآخر على تكنولوجيا الواقع المعزز والافتراضي.

وقال كوكس: تحتاج ميتا إلى زيادة عدد معالجات الرسومات في مراكزها للبيانات بمقدار خمسة أضعاف بحلول نهاية العام لدعم الاكتشاف.

وتتطلب ميزة الاكتشاف قوة حوسبة إضافية للذكاء الاصطناعي لإبراز المنشورات الشائعة عبر فيسبوك وإنستاجرام في خلاصات المستخدمين.

وأوضح كوكس أن الاهتمام بمنتج Reels كان ينمو بسرعة. وضاعف المستخدمون مقدار الوقت الذي يقضونه في Reels عامًا بعد عام، في كل من الولايات المتحدة والعالم. وجاء نحو 80٪ من النمو منذ شهر مارس من فيسبوك.

ويعزز تفاعل المستخدم مع Reels النتيجة النهائية. ونتيجة لذلك من المهم تعزيز الإعلانات في Reels في أسرع وقت ممكن.

وأخبر زوكربيرج المستثمرين في شهر أبريل أنه ينظر إلى Reels على أنها جزء رئيسي من رؤية محرك الاكتشاف.

وأوضح في ذلك الوقت أن الانتقال إلى الفيديو القصير قد يؤدي إلى إبطاء النمو على المدى القصير. ولكن من شأنه زيادة الإيرادات تدريجيًا حيث أصبح المعلنون أكثر ارتياحًا بشأن التنسيق.

كما رأت ميتا أيضًا احتمالات نمو الإيرادات في رسائل الأعمال وأدوات التسوق داخل التطبيق، التي يمكن أن تخفف من المشاكل الناتجة عن تغييرات الخصوصية التي تقودها آبل.

ويركز قسم الأجهزة في الشركة على الإطلاق الناجح لنظارة الواقع المختلط في النصف الثاني من العام. وتحمل هذه النظارة الاسم الرمزي Cambria.