ستارلينك قابلة للاستخدام عبر المركبات المتحركة

منحت لجنة الاتصالات الفيدرالية ترخيص لشركة سبيس إكس لاستخدام نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك عبر المركبات المتحركة، بما في ذلك السيارات والشاحنات والقوارب والطائرات.

ويمثل الترخيص مكسبًا كبيرًا لنظام ستارلينك التابع لشركة سبيس إكس. ومن المحتمل أن يفتح الخدمة لمجموعة أكثر تنوعًا من حالات الاستخدام والعملاء.

وطلبت شركة سبيس إكس الموافقة التنظيمية من لجنة الاتصالات الفيدرالية في شهر مارس من العام الماضي للسماح للمحطات الأرضية المتحركة باستخدام محطات ستارلينك الطرفية في المركبات المتحركة.

وللاستفادة من النظام والحصول على تغطية الإنترنت ذات النطاق العريض، يجب على العملاء شراء هوائي شخصي أرضي، أو محطة مستخدم، مصممة للتواصل مع أي أقمار صناعية من ستارلينك تدور في الفضاء.

وكان يجب في السابق أن تظل تلك الأطباق في مكان ثابت للوصول إلى النظام.

ومنحت لجنة الاتصالات الفيدرالية الترخيص لشركة سبيس إكس، بالإضافة إلى الموافقة على طلب شركة الأقمار الصناعية كيبلر.

ويمهد ذلك الطريق لفئة جديدة من محطات المستخدم التي يمكنها الاتصال بالأقمار الصناعية ذات النطاق العريض أثناء التنقل.

واختارت لجنة الاتصالات الفيدرالية أثناء القيام بذلك رفض التماس من شركة Dish Network التي سعت إلى منع الشركات من استخدام التردد في النطاق 12 جيجاهرتز.

ومع ذلك، تواصل لجنة الاتصالات الفيدرالية إجراء التحليل بينما تمضي قدمًا في وضع القواعد بشأن وجود أجهزة المحطات الأرضية المتحركة في نطاق 12 جيجاهرتز. وقالت إن كيبلر وسبيس إكس تخضعان لأي قواعد مستقبلية تحددها.

يمكن للسفن والقوارب والطائرات استخدام ستارلينك

تحاجج لجنة الاتصالات الفيدرالية بأن الموافقة على القدرة الجديدة تصب في مصلحة الجمهور. وقالت: نتفق مع سبيس إكس وكيبلر على أن المصلحة العامة تستفيد من خلال الموافقة على الطلبات بشروط.

وأضافت: يؤدي ترخيص فئة جديدة من المحطات الطرفية لنظام الأقمار الصناعية لشركة سبيس إكس إلى توسيع نطاق إمكانات النطاق العريض لتلبية متطلبات المستخدم المتزايدة التي تتطلب الآن الاتصال أثناء التنقل، سواء كنت تقود عربة سكن متنقلة عبر البلاد، أو نقل سفينة شحن من أوروبا إلى ميناء أمريكي، أو أثناء السفر في رحلة داخلية أو دولية.

وتمثل ستارلينك مبادرة طموحة من سبيس إكس لإطلاق كوكبة من آلاف الأقمار الصناعية ​من أجل توفير تغطية النطاق العريض للأرض.

وتمتلك الشركة أكثر من 2400 قمر صناعي في المدار حتى الآن. وبعد انتهاء الاختبار التجريبي في نهاية العام الماضي، قالت الشركة مؤخرًا بأن لديها 400 ألف مستخدم.

ويجب على العملاء الراغبين في طلب ستارلينك شراء المجموعة مقابل 599 دولار مع دفع رسوم شهرية قدرها 110 دولارات.

وأوضحت سبيس إكس أنها تريد توسيع ستارلينك إلى ما هو أبعد من مجرد استخدام العملاء المقيمين فقط. وتتفاوض الشركة مع العديد من شركات الطيران حول استخدام خدمة الإنترنت ستارلينك. ولديها صفقات مع خطوط هاواي الجوية وخدمة الطائرات الخاصة JSX لبدء توفير الاتصال بالإنترنت عبر الطائرات على مدار العامين المقبلين.

وبالإضافة إلى ذلك طرحت ستارلينك فئة اشتراك خاصة جديدة للمركبات الترفيهية. ويسمح ذلك للمستخدمين بالاتصال بأقمار ستارلينك من مواقع متعددة مقابل رسوم إضافية دون الحاجة لعنوان منزل مخصص.