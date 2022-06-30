آبل تواجه عقبة كبيرة مع فشل مودم 5G

أفاد المحلل مينغ تشي كو أن جهود شركة آبل لتطوير رقاقة مودم 5G قد فشلت، مما يعني أنها مضطرة إلى الاعتماد بشكل كبير على الموردين لجيل آيفون 15 في عام 2023.

وتمثل هذه أخبار سيئة للشركة المصنعة لهواتف آيفون، ولكنها ممتازة لكوالكوم، التي من المقرر أن تحصل على العقد بالكامل.

وبذلت آبل على مدار السنوات العديدة الماضية جهودًا لتطوير شريحة مودم 5G من أجل الحصول على المزيد من التحكم في كيفية عمل المكونات وتقليل التكاليف، إلى جانب عدم الحاجة إلى الاعتماد على كوالكوم كمورد.

وقال كو: تشير الدراسة الاستقصائية الأحدث لسلسلة التوريد إلى أن تطوير الشريحة ربما يكون قد فشل. ويعني ذلك أن تظل كوالكوم المورد الحصري لرقاقات 5G لنماذج آيفون لعام 2023.

واعتقد كو في السابق أن أجهزة آيفون لعام 2023 من آبل قد تستخدم شرائح مودم مصممة داخليًا بدلاً من رقاقات كوالكوم.

ومن المتوقع الآن أن توفر كوالكوم نسبة 100٪ من الرقاقات لنماذج آيفون لعام 2023، بدلاً من 20٪.

ويتوقع كو أن تستمر آبل في تطوير رقاقات 5G. ولكن الأمر قد يستغرق المزيد من الوقت حتى يكتمل العمل ويكون مرضيًا للاستخدام في أجهزة آيفون والأجهزة الأخرى.

آبل مضطرة إلى الاعتماد على كوالكوم

ليس من الواضح سبب عدم قدرة آبل على تجهيز رقاقات المودم في الوقت المناسب لإطلاق آيفون في عام 2023. ولكن الشركة تهدف إلى الابتعاد عن كوالكوم منذ سنوات.

وخاضت آبل معركة قانونية مطولة مع كوالكوم وخططت لاستخدام رقاقات 5G من إنتل في أجهزة آيفون لعام 2020. ولكن هذا لم يكن ممكنًا لأن إنتل لم تكن قادرة على تصنيع رقاقات 5G التي تفي بمعايير آبل.

وانتهى الأمر بشركة آبل بتسوية دعواها القضائية مع شركة كوالكوم في عام 2019. واستخدمت منذ ذلك الحين أجهزة مودم 5G من كوالكوم في مجموعتي آيفون وآيباد.

وتعمل الشركة منذ ذلك الحين على تطوير شريحتها للمودم، كما أنها اشترت أعمال شرائح المودم من إنتل، بالإضافة إلى ضم نحو 2200 مهندس في عام 2019. وتشير الشائعات إلى أنها كانت في طريقها لإطلاقها في عام 2023.

وقالت كوالكوم في العام الماضي إنها تتوقع توفير 20% من رقاقات المودم المستخدمة في أجهزة آيفون في عام 2023. ولكن يبدو أنها قد تنتج الآن رقاقات لجيلين آخرين على الأقل من أجهزة آيفون.

ويعتقد كو أن آبل تستمر في تطوير رقاقات مودم 5G. ولكن لا يعتقد أنها قد تؤثر في إيرادات كوالكوم المستقبلية.

وقال: بحلول الوقت الذي تنجح فيه آبل ويمكنها الاستغناء عن كوالكوم، فمن المفترض أن تكون أعمال كوالكوم الجديدة الأخرى قد نمت بما يكفي لتعويض الآثار السلبية الناجمة عن فقد طلب رقاقات 5G لآيفون بشكل كبير.