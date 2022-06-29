ARM تجلب تتبع الأشعة لأجهزة أندرويد

أعلنت شركة Arm عن وحدة معالجة الرسومات الرائدة الجديدة Immortalis، وهي الأولى من نوعها التي تتضمن تتبع الأشعة المعتمد على الأجهزة عبر الهاتف المحمول.

ونظرًا لأن أجهزة الحاسب وأحدث منصات الألعاب Xbox Series X و PS5 تتجه تدريجياً نحو المرئيات المعتمدة على تتبع الأشعة، فقد تم تصميم Immortalis-G715 لتكون أول وحدة معالجة رسومات من Arm تقدم نفس الشيء عبر هواتف أندرويد والأجهزة اللوحية.

وصممت Immortalis بالاعتماد على Mali، وهي وحدة معالجة الرسومات التي تستخدمها أمثال ميدياتيك وسامسونج. ووضعت الشركة بعين الاعتبار وجود ما بين 10 و 16 نواة. كما تعد Arm بزيادة قدرها 15% عن الجيل السابق من وحدات معالجة الرسوميات المتميزة من Mali.

وترى الشركة أن Immortalis هي بداية الانتقال إلى تتبع الأشعة عبر الهاتف المحمول بعد نجاحها مع 8 مليارات وحدة معالجة رسومات من Mali تم شحنها حتى الآن.

ويكمن التحدي في أن تقنيات تتبع الأشعة يمكنها استخدام قدر كبير من الشحن وقدرة الحوسبة والمساحة عبر نظام الهاتف المحمول على الشريحة.

ومع ذلك، فإن تتبع الأشعة عبر Immortalis-G715 يستخدم 4% من منطقة التظليل الأساسية. بينما يقدم أكثر من 300% من تحسينات الأداء من خلال تسريع الأجهزة.

ومن غير الواضح ما إذا التسريع بمقدار 3 أضعاف على تتبع الأشعة المستند إلى البرامج قد يكون كافيًا لإغراء مطوري الألعاب. ولكن عندما قدمت إنفيديا الأجهزة المسرعة لتتبع الأشعة في RTX 2080، أعلنت عن تعزيز بمقدار بين 2 و 3 أضعاف في ذلك الوقت.

وقد تكون التكنولوجيا مفيدة في تطبيقات الواقع المعزز حيث يمكن استخدام تتبع الأشعة لمطابقة الإضاءة الافتراضية مع بيئة العالم العالم الحقيقي من حولك.

وتقدم Arm تتبعًا للأشعة قائمًا على البرامج في Mali-G710. ولكن الوعد بدعم الأجهزة يعني رؤية الهواتف الذكية الرائدة مع هذه الشريحة في بداية عام 2023.

و أعلنت سامسونج أيضًا عن شريحة Exynos 2200 مع تتبع الأشعة القائم على الأجهزة في وقت سابق من هذا العام. ونتيجة لذلك يستعد المصنعون من أجل وصول الألعاب.

وحدة معالجة رسوميات Arm هي الأولى من نوعها

قررت Arm تقديم دعم دعم الأشعة المستند إلى الأجهزة الآن عبر Immortalis-G715 لأن الشركاء والأجهزة جاهزون. كما أن النظام البيئي للمطورين على وشك أن يصبح جاهزًا.

وتقدم الشركة مثالين لتتبع الأشعة عبر وحدات معالجة الرسومات المحمولة الجديدة. ولا يوجد التزام واضح من أي مطوري ألعاب حتى الآن.

وتعتقد الشركة أن هذه التكنولوجيا لها مكانة قوية، ولكن الأمر يستغرق بعض الوقت، في إشارة إلى إمكانية رؤية بعض التجارب المثيرة للاهتمام عبر الهاتف المحمول خلال العام المقبل أو نحو ذلك.

كما تمتلك Arm أيضًا تحديثًا لخط Mali الرئيسي مع Mali-G715. وتشتمل وحدة معالجة الرسومات هذه على تظليل بمعدل متغير لتعزيز أداء الألعاب وتوفير الطاقة عبر الهاتف المحمول.

ويعرض التظليل بمعدل متغير بشكل أساسي أجزاء المشهد في اللعبة التي تتطلب مزيدًا من التفاصيل. ونتيجة لذلك لا تحتاج التفاصيل الموجودة في الخلفية إلى نفس القدر من معالجة العرض.

وعند تمكين التظليل بمعدل متغير على محتوى الألعاب، شهدت الشركة تحسينات تصل إلى 40% على الإطارات في الثانية.

وتعني التحسينات الأخرى أن وحدات معالجة الرسوميات Arm الجديدة هذه تشهد تحسينًا بنسبة 15% في كفاءة الطاقة مقارنةً بوحدة معالجة الرسومات السابقة Mali-G710 التي تم تقديمها في العام الماضي.

وتدعم شركة Epic Games وحدة معالجة الرسومات Immortalis عبر محركها Unreal، جنبًا إلى جنب مع ميدياتيك و Unity. ولكن الاختبار الحقيقي يتمثل في عدد مطوري الألعاب المحمولة الذين ينفذون تتبع الأشعة. وتقول Arm إن تتبع الأشعة يستخدم Vulkan API.