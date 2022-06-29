إل جي تدخل مجال شحن السيارات الكهربائية

أعلنت شركة إل جي عن دخول مجال شحن السيارات الكهربائية من خلال الاستحواذ على مطور شاحن بطاريات السيارات الكهربائية الكوري الجنوبي المسمى AppleMango، حيث يتزايد السباق لإنتاج كل ما يتعلق بالمركبات الكهربائية على مستوى العالم.

وتأسست AppleMango منذ ثلاث سنوات في عام 2019. وقد طورت تقنيتها الخاصة مثل شاحن المركبات الكهربائية النحيف والسريع.

وقالت الشركة إن عملية الاستحواذ تسمح لها بالاستفادة من فرص الأعمال المستقبلية. وجاءت عملية الاستحواذ بالاشتراك مع GS Energy، مشغل محطة شحن السيارات الكهربائية، و GS Neotek، مزود تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إل جي إن هذه الخطوة تسمح لها بإنشاء محطات شحن كاملة الميزات بواجهة سهلة الاستخدام والتحكم والإدارة في الوقت الفعلي.

كما تكون الشركة قادرة على وجه الخصوص على الاستفادة من تقنية العرض الرقمي الخارجية المقاومة للأتربة والماء.

وقال نائب الرئيس الأول لشركة إل جي: من المتوقع أن ينمو سوق شحن المركبات الكهربائية بسرعة بسبب الطلب المتزايد على المزيد من السيارات الصديقة للبيئة. بالاستفادة من معرفتنا وخبرتنا في قطاع B2B، نقدم حلولًا مخصصة ومتكاملة لشحن المركبات للعملاء المتنوعين، مما يعزز التنافسية الحالية لدينا ويضمن استعدادنا للفرص المستقبلية.

واستحوذت إل جي على حصة 60٪ بينما استحوذت GS Energy و GS Neotek على 34٪ و 6٪ على التوالي. وتصبح AppleMango شركة تابعة لشركة إل جي بعد الصفقة.

ولم تكشف الشركتان عن الشروط المالية للصفقة. ولكن فقًا لتقرير إعلامي محلي، فإن حجم الاستحواذ يقدر بنحو 7.8 ملايين دولار.

وتأتي هذه الخطوة بعد ما يقرب من عام بعد أن أغلقت إل جي أعمالها في مجال الهواتف المحمولة الخاسرة للتركيز على مجالات نموها مثل السيارات الكهربائية وإنترنت الأشياء وحلول B2B.

وتستعد الشركة للاستفادة من خبرتها في إنشاء واجهات سهلة الاستخدام لجعل تجربة شحن السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية ممتعة وسهلة للسائقين.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن للشركة إيجاد المزيد من الترابط بين تطوير بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة وحلول إدارة الطاقة وأجهزة الشحن من خلال الانتقال إلى أعمال شحن السيارات الكهربائية.

إل جي تسرع أعمالها في مجال شحن المركبات الكهربائية

تخطط الشركة لإنشاء خط إنتاج لشاحن السيارات الكهربائية في مجمعها في بيونغتايك في كوريا الجنوبية بحلول نهاية هذا العام.

وتهدف إلى توفير حلول شحن مخصصة للمركبات الكهربائية للمساكن الخاصة ومراكز التسوق والفنادق والمؤسسات العامة.

ولم تذكر إل جي ما إذا كانت تنوي الاستمرار في بيع شواحن AppleMango. ولكن توفر AppleMango مجموعة واسعة من تقنيات حلول شحن المركبات الكهربائية. من أجهزة الشحن البطيئة إلى أجهزة الشحن السريعة للاستخدامات السكنية والتجارية.

ودخلت إل جي صناعة السيارات الكهربائية في عام 2013 من خلال إنشاء شركة حلول مكونات المركبات. كما استحوذت أيضًا على شركة ZKW لإضاءة السيارات ومقرها النمسا في عام 2018 لتوسيع أعمالها في مجال السيارات الكهربائية.

وشكلت مشروعًا مشتركًا مع شركة ماجنا الدولية في شهر ديسمبر 2020 لتصنيع المحركات الكهربائية والمحولات وأجهزة الشحن لشركات صناعة السيارات.