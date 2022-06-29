آبل: آيباد يستمر في العمل كمحور منزلي في iPadOS 16

يشير النص المكتشف في التعليمات البرمجية للإصدار التجريبي من iOS 16 إلى أن شركة آبل تخطط لإسقاط دعم أجهزة آيباد كمحور منزلي في التحديث الجديد.

ولكن وفقًا للشركة، فإن أجهزة آيباد لا تفقد الدعم بشأن ما يمكنها فعله حاليًا. ولكن لن تحصل على أي وظائف جديدة قد تكون متاحة لاحقًا.

وقالت المتحدثة باسم شركة آبل، كاثرين فرانكلين: يستمر iOS 16 و iPadOS 16 في دعم آيباد كمحور منزلي دون أي خسارة في الوظائف.

وفي حين أن هذا يبدو واعدًا، ولكن الشركة تخطط لتقديم معمارية جديدة لتطبيق Home الجديد في iPadOS 16، ولن يتم دعم آيباد كمحور منزلي عبر هذه المعمارية.

وقد تشير هذه المعمارية الجددية إلى Matter، وهو معيار جديد للمنزل الذكي من شأنه أن يتيح إمكانية التشغيل البيني بشكل أفضل بين الأجهزة المنزلية الذكية من مختلف الشركات والمصنعين. ومن المتوقع أن تقدم آبل دعم Matter في وقت لاحق من هذا العام.

وأضافت فرانكلين: يقدم تطبيق Home معمارية جديدة لتجربة أكثر كفاءة وموثوقية. ونظرًا لأن آيباد لن يتم دعمه كمحور منزلي عبر هذه المعمارية الجديدة. فلن يحتاج المستخدمون الذين يعتمدون على آيباد لهذا الغرض إلى تحديث معمارية Home ويمكنهم الاستمرار في الاستمتاع بجميع الميزات الموجودة.

وكانت الشركة غامضة بشأن ما تتكون منه ترقية المعمارية بالضبط. وخلال الكلمة الرئيسية في WWDC 2022، قال كوري وانغ: لقد أعدنا تصور تطبيق المنزل الجديد من الألف إلى الياء بدءًا من المعمارية الأساسية بحيث يكون أكثر كفاءة وموثوقية، خاصة للمنازل التي تحتوي على العديد من الملحقات.

وتظل قادرًا على استخدام تطبيق Home الجديد عبر جهاز آيباد دون الترقية إلى هذه المعمارية الجديدة. وتكون الترقية متاحة في إعدادات تطبيق Home في تحديث لاحق لـ iPadOS 16.

آبل لن تدعم آيباد كمحور منزلي في iOS 16

من غير الواضح كيفية اختلاف التجربة في المعمارية القديمة. ولكن من المعروف أن أجهزة آيباد لن تكون قادرة على استخدام الملحقات التي تستفيد من معيار المنزل الذكي الجديد Matter.

وفي حاشية سفلية عبر صفحة معاينة iPadOS 16، تشير آبل إلى أن ملحقات Matter تتطلب جهاز Apple TV أو HomePod يعمل كمحور منزلي. وربما يكون دعم Matter هذا هو الاختلاف الرئيسي.

ويحتاج أولئك الذين يستخدمون ‌آيباد لإعدادات المنازل الذكية إلى تجنب التحديث إلى المعمارية الجديدة. التي تكون متاحة كترقية في إعدادات تطبيق Home في تحديث لـ ‌iOS 16‌ و iPadOS 16.

كما يحتاج العملاء الذين يرغبون في الاستمرار في استخدام ‌آيباد إلى تجنب هذا التحديث المستقبلي. الذي يبدو أنه قادم في إصدار برنامج iOS 16.1 أو iOS 16.2.

ويبدو أن أجهزة آيباد يمكنها الاستمرار في العمل كمحور منزلي في وضع توافق متوقف. وهذا يعني أنهم يظلون يعملون كما كانوا في الماضي. ولكن لا يستفيدون من أي من ميزات المنصة الجديدة أو تحسينات الأداء.

وتقول آبل: تظل أجهزة Apple TV HD و Apple TV 4K و HomePod و HomePod Mini مدعومة كمحاور منزلية مع المعمارية الجديدة.

ونتيجة لذلك فإنك بحاجة إلى أحد الأجهزة المذكورة إذا كنت تستخدم آيباد حاليًا كمحور منزلي وترغب في الاستفادة من المعمارية الجديدة.