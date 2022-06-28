إتش تي سي تركز على الميتافيرس عبر Desire 22 Pro

أعلنت شركة إتش تي سي عن هاتف HTC Desire 22 Pro، الذي يأتي خلفًا لهاتف HTC Desire 21 Pro في العام الماضي، ويمثل محاولة الشركة الكبيرة للاستفادة مما يسمى بالميتافيرس.

ولم تصدر الشركة التايوانية جهازًا رائدًا تنافسيًا منذ سنوات، ولكن قسم الهواتف الذكية في الشركة عاد من جديد لتزويد المستخدمين ببوابة إلى عالم الميتافيرس.

وهناك جانبان مختلفان لوظيفة الميتافيرس للهاتف. وصممت الشركة الجهاز ليكون الرفيق المثالي لنظارة الرأس Vive Flow VR التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من إتش تي سي، وتستخدم للوصول إلى Viverse، نسخة الشركة من الميتافيرس.

وصممت نظارة الرأس للعمل مع أي هاتف أندرويد. ونتيجة لذلك ليس من الواضح ما الذي يقدمه Desire 22 Pro وهو غير متوفر في أي مكان آخر.

وهناك أيضًا بعض وظائف NFT، مع إعلان موقع الشركة التايواني أن الهاتف يشتمل على محفظة رقمية لإدارة أصول التشفير، ويأتي مع NFT مجاني.

ويبدو أن هذا يختلف حسب السوق، نظرًا لأن هذا الإعلان غير موجودة في المواد التسويقية عبر موقعها في المملكة المتحدة.

وبالنظر إلى المواصفات، قد يكون الأمر مخيبًا للكثير من الذين قرأوا عن عودة الشركة إلى سوق الهواتف الذكية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبينما قال تشارلز هوانغ، المدير العام للشركة، في ذلك الوقت ، إنها تطلق هاتفًا ذكيًا متطورًا. ولكن الشركة جلبت هاتفًا من الفئة المتوسطة.

ويحتوي Desire 22 Pro على شاشة بقياس 6.6 إنشات بدقة 1080×2412 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9، ونتوء في الجزء العلوي الأيسر يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

وتقول الشركة إن الشاشة الكبيرة تساعدك في الانغماس في الميتافيرس عند استخدام نظارة الرأس Vive Flow.

كما يوجد في الخلف كاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل.

إتش تي سي تعد بنقلك إلى المستقبل عبر Desire 22 pro

يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 695، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت، وبطارية تبلغ سعتها 4520 ميلي أمبير.

ويدعم الجهاز الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي، ويعمل بنظام أندرويد 12، وحاصل على تصنيف IP67 لمقاومة الغبار والماء.

وعلاوة على ذلك، يدعم الجهاز اتصال 5G والشبكة اللاسلكية والبلوتوث لبث العرض من نظارة Vive Flow عبر هاتفك والاستمتاع بالميتافيرس.

ووفرت الشركة للهاتف تطبيق Viverse المخصص لتمكين المستخدمين من الوصول بسهولة إلى ميتافيرس. ويمكنك استخدام تطبيق Viverse لإنشاء صور VIVE الرمزية افتراضية وإدارة أصولك الرقمية، بما في ذلك NFT والمزيد، باستخدام محفظة VIVE. كما يمكنك استخدام محفظة Vive لتخزين العملات المشفرة وإجراء المعاملات بسهولة.

وتم إدراج الهاتف في المملكة المتحدة بسعر 399 جنيهًا إسترلينيًا، ويتم شحنه في الأول من شهر أغسطس. بينما يبلغ سعره 400 دولار في تايوان، ويأتي باللون الأسود Starry Night Black أو الذهبي Wave Gold. ويكون متاحًا للشراء بدءًا من الأول من شهر يوليو. بينما يتوفر الهاتف مع حزمة Metaverse Early Bird ونظارة Vive Flow بسعر 790 دولار.

ويذكرنا هذا النهج بهاتف Exodus 1 العامل بتقنية البلوك تشين الصادر في عام 2018. وتبعه Exodus 1S في العام التالي. ولكن لا يبدو أن أيًا من الهاتفين قد عكس إمكانات هواتفها الذكية.

وتراجعت حصة إتش تي سي في السوق إلى أقل من 0.5% في عام 2018. وهذا هو العام نفسه الذي باعت فيه الكثير من مواهبها في مجال الهواتف الذكية إلى جوجل.

وتبيع الشركة عددًا قليلاً جدًا من الهواتف حاليًا لدرجة أنها لا تسجل في أدوات تتبع حصة سوق الهواتف الذكية العامة.