Epic Games تعتقد أن لديها حلًا لمشكلة المراجعات

يعمل متجر Epic Games على تحسين وظائفه بمرور الوقت، وأدخلت الشركة عبر التحديث الأخير نظام تصنيف لمتجرها عبر الإنترنت.

ويضيف النظام التقييمات واستطلاعات الرأي إلى المتجر، التي يراها اللاعبون على فترات بعد ممارسة الألعاب. ويتم استخدام المعلومات التي تم جمعها لملء صفحة متجر اللعبة بمزيد من المعلومات عنها.

وقد تم تصميم النظام بطريقة تهدف إلى منع حدوث موجات من تعليقات المستخدمين السلبية مرة واحدة في محاولة للإضرار بالمبيعات أو الشعبية، وهي ممارسة تعرف أكثر باسم تفجير المراجعة.

وتتمثل هذه الظاهرة في ترك عدد كبير من الأشخاص – أو في حالات أخرى، عدد قليل من الأشخاص الذين لديهم حسابات متعددة – تقييمات سلبية.

وتتمحور أهمية هذا التحديث في كيفية تصميم Epic Games للوظائف المتعلقة بمشكلة السلوك المنسق.

وتعد مراجعات العملاء الآن بنفس الأهمية إن لم تكن أكثر من مراجعات النقاد المحترفين، عبر العديد من المجالات. ولكن الديناميكيات عبر الإنترنت يمكن أن تراها مستخدمة بطرق غير مقصودة.

وبدلاً من السماح لأي شخص بمراجعة اللعبة التي يمتلكها، فإنه يطلب من اللاعبين العشوائيين الذين لعبوا لعبة لأكثر من ساعتين مراجعتها على مقياس من فئة الخمس نجوم. ويتم بعد ذلك جمع هذه النتائج لإنشاء التقييم العام لكل لعبة.

ويمكن في بعض الأحيان أن تشير حملات تفجير المراجعة إلى ممارسات المستهلك الضارة بشكل مشروع. ولكن غالبًا ما يتم استخدامها بسوء نية للاحتجاج على اتخاذ صانع محتوى لمواقف سياسية أو إذا كانت الوسائط المعنية تعرض أشخاصًا من خلفيات مهمشة.

Epic Games أدخلت نظامًا جديدًا للتصنيف

اضطرت مواقع الأفلام مثل Rotten Tomatoes إلى إجراء تغييرات للتعامل مع المتصيدين الذين يشنون هجمات تفجير المراجعة لتحقيق نجاح متوسط.

وتعرض فيلم Obi-Wan Kenobi من ديزني بلس مؤخرًا لهجمات تفجير المراجعة عندما أدانت ديزني ولوكاس فيلم الهجمات العنصرية على عضوة فريق التمثيل موسيس إنجرام.

وكان على Valve أن تتعامل مع المشكلة أيضًا، حيث أعلنت في عام 2019 أنها تخفي نقاط التقييم خارج الموضوع.



وتعتقد Epic Games أن تنفيذها للمراجعات قد يمنع هجمات تفجير المراجعة ولن يكون مرهقًا للغاية للاعبين.

وتقول: نظرًا لأن هذه الطلبات عشوائية، فلن نرسل رسائل بريد إلكتروني عشوائية إلى لاعبينا، ولن نسأل عن كل لعبة أو تطبيق مستخدم. ويحمي هذا النهج الألعاب من هجمات تفجير المراجعة ويضمن أن الأشخاص الذين يحددون النتائج هم لاعبون فعليون في الألعاب.

ولكن محاربة حملات تفجير المراجعة يمثل تحديًا كبيرًا للعديد من شركات التكنولوجيا. ولدى جوجل أنظمة قائمة للتخلص من المراجعات التي تتم عن سوء النية.

كما تستطلع Epic Games أيضًا رأي اللاعبين بشكل عشوائي حول جلسة اللعب الأخيرة. ويأتي ذلك للمساعدة في إنشاء علامات للمنتجات عبر متجر Epic Games.