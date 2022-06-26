شركات السيارات الكهربائية الصينية تبسط سيطرتها

ارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية المدرجة في الولايات المتحدة وسط مكاسب أوسع في القطاع، وتفوقت على شركة تيسلا الرائدة في الصناعة العالمية، مدعومة بحوافز الاستهلاك في بكين وعمليات الشراء الكثيفة من المستثمرين.

ويقال إن المنظم الصناعي في الصين يفكر في سياسات لتحقيق الاستقرار في نمو التصنيع. وعقدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ندوة، حيث تمت مناقشة توصيات السياسات.

وفي الوقت نفسه، تدرس وزارة الاستثمار والتكنولوجيا سياسات استثنائية لمعالجة الاختلاف في الأرباح بالنسبة للشركات المصنعة الناجم عن جائحة كورونا وارتفاع أسعار المواد الخام. وتهدف السياسات إلى دعم زخم الاستثمار في القطاع.

وارتفعت إيصالات الإيداع الأمريكية لشركات Nio و XPeng و Li Auto بنسبة 64٪ على الأقل لكل منها خلال الشهر الماضي لتكون من بين أكبر الرابحين في الأسهم الصينية المتداولة في الولايات المتحدة.

ويعد إيصال الإيداع الأمريكي شهادة صادرة عن بنك أمريكي تمثل أسهمًا في شركة أجنبية للتداول في بورصات الأوراق المالية الأمريكية.

ويعكس الارتفاع الحاد المعنويات المحسنة بعد الركود الذي استمر لأشهر بسبب المخاوف بشأن التقييم المرتفع واختناقات العرض.

وتغلبت مكاسبهم بسهولة على تقدم تيسلا بنسبة 17 ٪، مع الاختلاف في آفاق السياسة الصينية والأمريكية وتوتر المستثمرين بشأن كيفية تمويل إيلون ماسك لصفقة تويتر المحتملة التي تؤثر في سعر سهم عملاقة السيارات الكهربائية.

ووصلت صناعة السيارات الكهربائية في الصين إلى أدنى مستوياتها خلال إغلاق شنغهاي. ولم يتم حينها بيع سيارة واحدة في المدينة في شهر أبريل، واضطرت المصانع إلى الإغلاق أو العمل في ظل قيود شديدة.

وكشفت السلطات منذ ذلك الحين عن سلسلة من الإجراءات التحفيزية لإنعاش القطاع. بما في ذلك الإعانات وزيادة حصص ملكية السيارات في شنغهاي وقوانغدونغ وإمكانية تمديد الإعفاء من ضريبة الشراء لمركبات الطاقة الجديدة.

وفي غضون ذلك، شهد سهم تيسلا تقلبات هائلة وانخفض بنحو 36٪ من أعلى مستوى له في شهر أبريل. بالرغم من أن الشركة حققت عودة ملحوظة فيما يتعلق بإنتاجها في الصين.

وهناك عوامل ضغط على سهم الشركة تتمثل في التخفيضات الوشيكة للوظائف التي تلوح في الأفق من قبل صانع السيارات الأمريكي. بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن صفقة ماسك للاستحواذ على تويتر. إلى جانب تعليقاته الأخيرة حول المصانع الجديدة في ألمانيا وتكساس التي تخسر الأموال.

أسهم شركات السيارات الكهربائية الصينية تغلبت على تيسلا

يعتبر أداء السوق أيضًا رمزًا للتوقعات المتباينة للنمو والسياسة في الصين والولايات المتحدة. ومنذ بداية العام وحتى الآن، وكان أداء مؤشر NASDAQ Golden Dragon China أفضل من مقياس NASDAQ الأوسع بنحو 18 نقطة مئوية.

ومن المتوقع أن تستفيد الشركات الصينية من تحفيز السياسة. في حين أن نظراء الولايات المتحدة يعانون في ظل تشديد نقدي قوي ومخاوف من حدوث ركود.

ولكن يبحث المستثمرون عن المزيد من المحفزات للحفاظ على الزخم بعد المكاسب في أسهم السيارات الكهربائية الصينية.

ويوفر تحسين أرقام التسليم بعض الراحة حيث يتعافى الاقتصاد الصيني تدريجياً من الضرر الذي أحدثته عمليات إغلاق فيروس كورونا.

وسلمت Li Auto، الأكبر من حيث القيمة السوقية بين الثلاثي الصيني، 11496 وحدة في شهر مايو. مما شكل زيادة بنسبة 176٪ عن شهر أبريل وأكثر من ضعف مستوى العام الماضي.