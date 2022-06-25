آبل تعلن عن نظارتها للواقع المختلط في يناير 2023

من المحتمل أن تعلن شركة آبل عن نظارة الواقع المختلط، التي تقدم مزيجًا من تجارب الواقع المعزز والافتراضي، في شهر يناير 2023، وذلك وفقًا للمحلل مينغ تشي كو.

وتمت مشاركة آخر توقعات تاريخ الإصدار في مذكرة جديدة تبحث في مجالات النمو في صناعة نظارات الواقع الافتراضي.

وتبحث المذكرة الجديدة على وجه التحديد في كيفية تغيير الصناعة في الأشهر المقبلة حيث يتعين على شركة ميتا التعامل مع آبل المنافسة في مجال نظارات الواقع الافتراضي.

ويحاجج كو بأن ميتا كانت الأساس لنمو صناعة الواقع الافتراضي على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث باعت نظارات الواقع الافتراضي بسعر أقل.

ويقول كو إن صناعة الواقع الافتراضي نضجت كثيرًا لدرجة أن انسحاب ميتا لن يضر الصناعة. وبدلاً من ذلك، تعمل ميتا التي تقلل استثماراتها في أجهزة الواقع الافتراضي على إفادة صانعي نظارات الواقع الافتراضي الآخرين مع توسع الصناعة.

وكتب كو: بالإضافة إلى ذلك فإن الطلب الهائل المحتمل في السوق الصينية ونظارة آبل للواقع المختلط المرجح الإعلان عنها في شهر يناير 2023 يساعد في استمرار النمو السريع لقطاع نظارات الواقع الافتراضي.

ويأتي هذا التاريخ قبل الموعد المحدد مقارنة بتنبؤات كو في وقت سابق من هذا الشهر. وكان يعتقد أنه يمكن إطلاق نظارة الواقع المختلط من آبل في عام 2022. ولكن من الواضح أن النكسات العتادية والبرمجية تعني أن الشركة بحاجة إلى المزيد من وقت التطوير.

أحدث توقعات كو بشأن نظارة آبل

يتوقع المحلل أيضًا أن تتراجع ميتا عن استثمارها في أجهزة الواقع الافتراضي على المدى القريب لأنها تعيد التركيز على أعمالها الإعلانية.

ويعد الإعلان المدعوم من شبكة فيسبوك الاجتماعية سببًا لمشاكل ميتا. ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى سياسة خصوصية شفافية تتبع التطبيقات عبر آيفون.

وبالنسبة لشركة آبل، يقول كو: تغير آبل قواعد اللعبة في صناعة نظارات الرأس. وبالرغم من أنها أكدت تركيزها على الواقع المعزز. ولكن أعتقد أن دعمها للواقع المختلط بالنسبة للفيديو يمكن أن يوفر أيضًا تجربة غامرة ممتازة. ونتيجة لذلك فإن إطلاقها لنظارة الواقع المختلط يعزز الطلب على الألعاب الغامرة والترفيه.

ويواصل المحلل وصف نظارة الرأس بأنها أكثر المنتجات تعقيدًا التي تصممها آبل. ويتوقع كو أن يقلد منافسو آبل تصميم نظارتها الواقع المختلط ودفع الصناعة بأكملها إلى الأمام نتيجة لذلك.

وتتزامن هذه التوقعات مع الكثير من التحركات بشأن النظارة. وبحسب ما ورد جرب مجلس إدارة الشركة النظارة في أوائل شهر مايو.

كما ظهرت إشارات عن نظام تشغيل النظارة المسمى RealityOS في التعليمات البرمجية وضمن طلبات العلامات التجارية. وروج الرئيس التنفيذي للشركة مؤخرًا لإعلانات قادمة بشأن الواقع المعزز.