شاومي تعلن عن Poco F4 و Poco X4 GT

أعلنت شركة شاومي عن Poco F4 و Poco X4 GT، حيث تقدم إصدارات عالمية من الأجهزة الموجهة للميزانية المحدودة التي تم إصدارها سابقًا في الصين.

ويأتي Poco X4 GT مع مجموعة شرائح الفئة المتوسطة Dimensity 8100 بأربعة أنوية Cortex-A78 ووحدة معالجة الرسومات Mali-G610 MC6 الجديدة.

وهناك شاشة من نوع LCD بقياس 6.6 إنشات وبدقة 1080×2460 بكسل (20.5:9) مع معدل تحديث 144 هرتز ومعدل أخذ العينات باللمس 270 هرتز.

وهذه شاشة يمكنها تقديم مليار لون، وهي تدعم Dolby Vision أيضًا. ويبلغ سطوع الذروة 650 شمعة، وتستخدم اللوحة تعتيم التيار المستمر. كما أنها محمية بواسطة Gorilla Glass 5.

وبالعودة إلى مجموعة الشرائح، فإنها تستخدم تقنية LiquidCool 2.0 لإدارة الحرارة مع حجرة بخار أكبر، بالإضافة إلى أنه يوجد الآن 7 طبقات من الجرافيت.

وتقترن مجموعة الشرائح بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 و 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين من نوع UFS 3.1.

واستمعت شاومي لمطالب المستخدمين وأعادت مقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملم. وهذا يعني أنه لا داعي للقلق بشأن زمن استجابة البلوتوث ويمكنك شحن هاتفك أثناء اللعب.

ويحتوي الهاتف بطارية تبلغ سعتها 5080 ميلي أمبير التي تشحن بقوة 67 واط مع محول طاقة مرفق. ويستغرق الشحن الكامل من 0% إلى 100٪ نحو 46 دقيقة.

وهذه البطارية تكفي لتشغيل مقاطع الفيديو لمدة 22 ساعة متواصلة. وإلى جانب سماعات الرأس، يمكنك أيضًا استخدام مكبرات الصوت المزدوجة المعتمدة من Dolby Atmos.

شاومي توسع عائلة Poco

زودت شاومي الجهاز بكاميرا بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر أكبر من العام الماضي. وتنضم إليها كاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل بمجال رؤية 120 درجة. بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. وهناك كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابيكسل.

كما زودت شاومي الهاتف بقارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب. بالإضافة إلى المحرك الخطي ذو المحور X. ويشمل الجهاز كذلك دعمًا لشبكات 5G و Wi-Fi 6 (ax) و Bluetooth 5.3 و NFC وهناك حتى IR blaster.

ويتوفر Poco X4 GT في 27 يونيو بسعر 380 يورو لنسخة 8/128 جيجابايت و 430 يورو لنسخة 8/256 جيجابايت.

يتميز Poco F4 بمعالج Snapdragon 870، وزودت شاومي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مزودة بميزة التثبيت البصري للصورة OIS وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بمجال رؤية 119 درجة وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل. كما يوجد كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل.

وبالنسبة للشحن، تتمتع البطارية بسعة 4500 ميلي أمبير التي تشحن بقوة 67 واط. ويؤدي ذلك إلى شحن الهاتف بشكل كامل من 0% إلى 100٪ خلال 38 دقيقة.

وهناك شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 إنشات مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز.

وتبلغ دقة الشاشة 1080×2400 بكسل (20:9) وذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة. وهذه شاشة +HDR10 تدعم الآن أيضًا Dolby Vision.

بالإضافة إلى ذلك هناك Gorilla Glass 5. وتدعي شاومي ضبط الألوان الاحترافي مع ميزة TrueColor.

ويحتوي Poco F4 على قارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب ومحرك خطي X-axis. كما يحتوي أيضًا على مكبرات صوت Dolby Atmos مزدوجة. ولكن لا يوجد مقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملم.

ويكلف خيار 6/128 جيجابايت مبلغ 400 يورو، بينما يكلف خيار 8 / 256 جيجابايت نحو 450 يورو. ويتوفر الهاتف اعتبارًا من 27 يونيو.