سولانا تعلن عن هاتف ذكي يركز على الويب 3

أعلنت شركة البلوك تشين العامة سولانا عن هاتفها المحمول المسمى Saga المصنوع بالتعاون مع Osom. وتتم إعادة تسمية الهاتف المعروف سابقًا باسم Osom OV1، الذي بناه فريق يتألف من مهندسين ومصممين سابقين من Essential، وتخصيصه، وكل ذلك باسم التشفير.

ويتم الترويج لجهاز Saga على أنه هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد من المستوى الرائد الذي يوفر مجموعة فريدة من الميزات المدمجة مع بلوك تشين سولانا. وكما قد تتوقع مع هذا النوع من التكامل، يمكن للهاتف إجراء المعاملات بسهولة وأمان، مع القدرة أيضًا على إدارة الأصول الرقمية.

ويبلغ سعر الهاتف 1000 دولار أمريكي. وتتاح الطلبات المسبقة منذ الآن. ويطلب إيداع بقيمة 100 دولار. وتقول سولانا إنها تشحن Saga في الربع الأول من عام 2023.

ويحتوي الهاتف على شاشة من نوع OLED بحجم 6.67 إنشات ومعدل تحديث 120 هرتز، و 512 جيجابايت للتخزين، و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويتم تشغيله بواسطة أحدث شريحة Snapdragon 8 Plus Gen 1 من كوالكوم ومجهز بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا واسعة بدقة 12 ميجابكسل.

ولكن بغض النظر عن المواصفات العتادية المهمة لمعظم المهووسين بالأجهزة الذكية، فإن الهدف من Saga هو تحسين العلاقة بين مجال التشفير والأجهزة المحمولة، على حد تعبير الرئيس التنفيذي لشركة سولانا، أناتولي ياكوفينكو.

وهذا الجهاز مخصص للأشخاص في عالم محافظ العملات المشفرة والويب 3 و NFT. ويأتي بميزة فريدة تتمثل في دعم التطبيقات اللامركزية التي تعتمد على سلسلة بلوك تشين سولانا.

وتعهد سوق NFT المسمى Magic Eden وصانع محفظة سولانا Phantom ومنصة العملات المشفرة Orca بدعم جهود البرامج الجديدة لهاتف Saga.

سولانا تريد تحسين العلاقة بين الهاتف المحمول والتشفير

أكدت Osom أن OV1 و Saga هما الآن متماثلان، مما يعني أن هذا الجهاز هو التركيز الأساسي للشركة. وقال المؤسس والرئيس التنفيذي جيسون كيتس: Osom متحمسة للشراكة مع سولانا لبناء Saga. يحتاج العالم إلى شركات أجهزة جديدة لدعم مستقبل ويب 3.

كما قدمت شركة البلوك تشين إطار عمل لنظام أندرويد يسمح للمطورين بإنشاء تجارب محمولة للمحافظ والتطبيقات يسمى Solana Mobile Stack.



ويمثل Solana Mobile Stack متجر تطبيقات لامركزية مفتوح يعمل عبر Saga. وتتصور الشركة انتشارًا هائلاً للتطبيقات المشفرة الأصلية والخدمات الرقمية والسلع الرقمية التي قد تصبح ممكنة من خلال Solana Mobile Stack.

كما يكون Solana Mobile Stack متاحًا لصانعي أجهزة أندرويد الآخرين. وتدعي شركة البلوك تشين أن المطورين يحصلون على وصول مبكر إلى Saga.

ويأتي الإعلان في وقت عصيب بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في الأسعار.

ويدرك ياكوفينكو أن الجهاز لا يتمتع بأكبر قدر من الجاذبية. ولكن يرى أنه قد يصل إلى مستخدمي التشفير الأكثر تخصصًا.

وقال: نستهدف الأشخاص الذين يفهمون معنى تأمين المفتاح الذي يثبت ملكية الأموال الموجودة في المحفظة المشفرة.