تيم كوك يروج لتقنية الواقع المعزز من آبل

تحدث تيم كوك بشكل ترويجي عن عمل شركة آبل على الواقع المعزز، أو منتج الواقع المعزز، في مقابلة مع صحيفة تشاينا ديلي التي تديرها الدولة، حيث طلب من عشاق الواقع المعزز الانتظار لرؤية ما لدى الشركة لتقديمه.

ويقرأ هذا على أنه تلميح مباشر إلى أن الشركة تعمل على نوع من نظارة الرأس، التي ترددت الشائعات حولها منذ سنوات، ما لم يكن يعتقد أن الناس قد يكونون متحمسين لاستخدام تطبيقات ARKit عبر هواتفهم.

وسألت القائمة بإجراء المقابلة كوك ما الذي يعتقد أنه العوامل الرئيسية لنجاح منتج الواقع المعزز. ويرد كوك بالقول إنه لا يمكن أن يكون أكثر حماسًا بشأن الفرص المتاحة في مجال الواقع المعزز، بالرغم من كونه في بدايات تطوره.

ويسلط كوك الضوء في المقابلة على عدد التطبيقات التي تستفيد من ARkit عبر متجر آب ستور، وقال لدينا 14000 تطبيق ARKit التي توفر تجربة AR لملايين المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وتحدث كوك عن الواقع المعزز عشرات المرات خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي لشركة آبل وذهب إلى حد القول إنه المعجب الأول بالتكنولوجيا.

واتفق أيضًا على أن الواقع المعزز هو جزء مهم للغاية من مستقبل آبل. وعندما أعلنت الشركة عن واجهات برمجة تطبيقات الواقع المعزز، قال كريج فيديريغي إن التكنولوجيا تمثل تغييرًا عميقًا.

وفي حين أن هذه التعليقات توضح أن شركة آبل تعمل في المجال. ولكن لم تقدم وعودًا بأن الشركة قد تقدم جهاز واقع معزز.

وانتشرت الشائعات منذ سنوات بأن الشركة تطور نظارة رأس بتقنية الواقع المعزز أو نظارة رأس تمزج بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

ويعتقد حاليًا أن الجهاز عبارة عن وحدة قائمة بذاتها، حيث يشغل حاسب مدمج نظارة الرأس. وقال المحلل مينغ تشي كو إن شريحة نظارة الرأس قد تكون قوية مثل تلك التي تشغل أجهزة ماك.

تيم كوك أصبح أقل حذرًا بشأن نظارة AR من آبل

نشر المحلل جيف بو هذا الأسبوع ملاحظة مفادها أن نظارات الواقع المعزز من آبل هي الآن في مرحلة تطوير التصميم.

ويتوقع المحلل الإعلان عن هذا المنتج في النصف الثاني من عام 2024. بينما تعتقد الشائعات أنه قد يتم الإعلان عن نظارة الواقع المختلط في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2023.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن نظارة الرأس جاهزة تقريبًا. وتم تكثيف العمل على نظام التشغيل الخاص بها، المسمى Reality OS، وقام مجلس الإدارة بتجربة الأجهزة في الشهر الماضي.

وبالرغم من ذلك، فإن تعليق كوك ليس بالضرورة دليلًا إيجابيًا على أن نظارة رأس آبل قريبة. وقالت الشركة في شهر مارس صراحةً إن الإعلان عن جهاز ماك برو العامل بمعالجاتها أصبح وشيكًا.

وكان العديد من الأشخاص على يقين من أن هذا يعني أننا قد نراه في WWDC في شهر يونيو. ولكن الكلمة الرئيسية للمؤتمر مضت دون أن تعرض الشركة أجهزتها المتطورة.