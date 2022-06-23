شوبيفاي تضيف أكثر من 100 ميزة جديدة لمنصتها

أطلقت منصة شوبيفاي مجموعة من الأدوات للعملاء المهتمين بالتجارة الاجتماعية وعروض التسوق المحلية مع جوجل والعملات المشفرة وبيع خدمة الأعمال بين الشركات والمزيد، إذ هناك نحو 100 ميزة جديدة في المجموع.

وتكشف المنصة عن القائمة الكاملة للميزات الجديدة كجزء من سباق منتج نصف سنوي جديد تطلقه الشركة يسمى Shopify Editions.

وبنت شوبيفاي سابقًا منتجات في مجال التجارة الاجتماعية والشراكة مع جوجل والعملات المشفرة. ولكن يتميز Shopify Editions بتجميع العديد من التطورات في دفعة واحدة كبيرة، وهي علامة على كيفية توسع المصة نفسها.

ونلقي الضوء على بعض التطورات الأكثر بروزًا أدناه:

خدمة الأعمال بين الشركات:

كانت حالة الاستخدام الأساسية لشوبيفاي ثابتة في مجال المبيعات المباشرة إلى المستهلك – تجار التجزئة الذين يبيعون للجماهير. ويتغير هذا الأمر الآن مع وجود إطار عمل لتجار التجزئة الذين يبيعون للشركات. وهذه الخدمة مخصصة للشركات التي تعمل في تجارة الجملة. وغالبًا ما يبيع تجار التجزئة الذين لديهم جمهور مستهلك بشكل أساسي للشركات. ويمكن لأولئك الذين لا يبيعون خدمة الأعمال بين الشركات زيادة مبيعاتهم من خلال القيام بذلك.

وعادة ما يشتري العملاء التجاريون بنمط مختلف عن المستهلكين. ويتطلبون أنواعًا مختلفة من طرق الدفع ويكون لديهم أيضًا أنواع مختلفة من الاحتياجات الضريبية. ةيسهل إطار العمل الجديد على تجار التجزئة هؤلاء أتمتة بعضًا من ذلك وربما زيادة إيرادات خدمة الأعمال بين الشركات في هذه العملية.

شوبيفاي تضيف خيار NFT لبائعي التجزئة عبر الإنترنت

التجارة المشفرة:

انخفض نشاط وتقييمات NFT في الأشهر الأخيرة. ولكن شوبيفاي توفر الميزة لجميع العملاء الذين قد يقررون أنهم يرغبون في دخول مجال NFT. وتوضح المنصة أن التجارة المشفرة تستخدم NFT، بالرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت المنصة قد تعزز إنشاءها وإدارتها. وتشير إلى أن التجارة المشفرة تمثل وسيلة لمكافأة المعجبين الحقيقيين وكبار الشخصيات من خلال منح حاملي NFT وصولاً حصريًا إلى المنتجات والامتيازات والتجارب عبر ربط محافظ العملات المشفرة بمتاجر شوبيفاي عبر الإنترنت.

وقالت المنصة إن التجار قادرين على تنشيط تجارب التجارة المشفرة عبر الإنترنت وعبر الهاتف المحمول وعبر البيع بالتجزئة. كما أنها تبني طرقًا لاستخدام NFT من متجر واحد أو بائع تجزئة أو علامة تجارية في متجر مدعوم من شوبيفاي.

شوبيفاي عبر آيفون:

أصبحت المنصة أكثر نشاطًا في المبيعات المادية ويعمل العديد من التجار عبر كليهما. وفي أحدث خطوة لزيادة المعاملات، فإن المنصة توفر القدرة للأشخاص على النقر للدفع عبر المعاملات المدعومة من شوبيفاي عبر آيفون. وتكمن الفكرة الأساسية في أن المنصة تستخدم ميزات الدفع من آبل لتسهل على التاجر تمكين المدفوعات الشخصية باستخدام آيفون.

عروض التسوق المحلية مع جوجل:

دخلت المنصة في شراكة مع جوجل لجعل المنتجات المباعة عبر المواقع المدعومة من شوبيفاي قابلة للاكتشاف في عمليات بحث جوجل. وعندما يبحث العملاء عن منتج معين، فإنه من الممكن معرفة ما إذا كان متاحًا للاستلام محليًا في متجر فعلي. وذلك في حال كان هذا المنتج مرتبطًا بعلامة تجارية أو بائع تجزئة مدعوم من شوبيفاي.

المهام:

تبني المنصة تقنيات لمعالجة الاهتمام المتزايد بين بعض تجار التجزئة بالتجارة الإلكترونية التي تفصل الواجهة الأمامية عن وظيفة التجارة الخلفية، حيث يمكنهم تخصيص المزيد من الميزات لكيفية عمل الموقع وشكله. وتمثل المهام طريقة لبائعي التجزئة الأكبر قليلاً لبناء خيارات أكثر ديناميكية. كما أنها تمثل إطار عمل الشركة لهذه النوعية من التجارة الإلكترونية من أجل توفير الميزات التقنية لملء تلك المواقع المخصصة.

وتهدف شوبيفاي إلى إنشاء المزيد من الخيارات لمنع العملاء الأكبر حجمًا من الانتقال إلى المنصات التي تلبي احتياجات الشركات التي تشعر أن نموها قد تجاوز شوبيفاي.