تويتر تختبر ميزة الملاحظات للمحتوى الطويل

أعلنت منصة تويتر أنها بدأت باختبار الملاحظات، وهي طريقة لكتابة ونشر المحتوى الطويل عبر منصة التواصل الاجتماعي.

ويمكن في الوقت الحالي لمجموعة صغيرة من الكتاب في الولايات المتحدة وكندا وغانا والمملكة المتحدة الوصول إلى ميزة الملاحظات كجزء من مرحلة الاختبار الأولية.

وتقول تويتر إنه يمكن قراءة الملاحظات عبر تويتر وخارجها بالنسبة للأشخاص في معظم البلدان. ويتمكن المستخدمون الذين هم جزء من مرحلة الاختبار من الوصول إلى علامة تبويب جديدة للكتابة، حيث يمكنهم كتابة جميع الملاحظات والوصول إليها.

كما يكون لدى هؤلاء المستخدمين أيضًا علامة تبويب الملاحظات الجديدة في الحساب التي تحتفظ بالعمل المنشور ليسهل على المتابعين العثور على المحتوى الطويل.

وباستخدام الميزة الجديدة، يتمكن المستخدمون من إنشاء مقالات باستخدام التنسيق الغني والوسائط المحملة، التي يمكن بعد ذلك التغريد ومشاركتها مع المتابعين عند النشر.

كما يكون لدى المستخدمين خيار تضمين الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والتغريدات في الملاحظات.

وبشكل مشابه للتغريدات، فإن للملاحظات لديها رابطها الخاص. ويمكن تغريدها وإعادة تغريدها وإرسالها في رسالة مباشرة وإبداء الإعجاب بها ووضع إشارة مرجعية عليها.

ولدى الملاحظات القدرة على تغيير كيفية استخدام بعض الأشخاص للمنصة لمشاركة أفكارهم الأكثر تعمقًا.

ويمكن أن تكون الميزة الجديدة مفيدة بشكل خاص لأولئك المستخدمين الذين غالبًا ما ينشرون محتوى بطول المقالة ولا يريدون الدخول في متاعب إعداد وصيانة المدونة أو موقع الويب.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الميزة تمثل أحد أهم التغييرات عبر تويتر منذ مضاعفة عدد الأحرف من 140 إلى 280 حرفًا.

تويتر تختبر ميزة نصية طويلة تسمى الملاحظات

تسهل الميزة الجديدة المواقف التي يصعب فيها متابعة سلاسل الرسائل من خلال السماح للمستخدمين بوضع كل النص في ملاحظة.

كما تفيد الملاحظات أيضًا عندما يلجأ المغرد إلى نشر لقطات شاشة لتطبيق الملاحظات من أجل تغريد جزء كبير من النص.

وقد يفرض تقديم تويتر لميزة الملاحظات بعض المنافسة مع منصات التدوين الطويلة، مثل ووردبريس أو ميديام، التي طورها المؤسس المشارك لتويتر، إيفان ويليامز.

وإذا قرر تويتر دمج الرسائل الإخبارية في الملاحظات، فمن المحتمل أن تتنافس الميزة مع المنصات الشائعة مثل سوبستاك.

كما أعلنت تويتر أيضًا عن إطلاقها لفريق Write الجديد الذي يركز على بناء أدوات للقراء. وتدمج الشركة اشتراكات الرسائل الإخبارية في Write. وتمثل Write العلامة التجارية التي تستخدمها الآن لتشمل جهود الكتابة الطويلة، بما في ذلك الملاحظات والنشرات الإخبارية.

ويركز فريق Write على تحسين تجربة تويتر للكتاب. وتلاحظ عملاقة التواصل الاجتماعي أن تعريفها للكتاب يشمل الصحفيين والمدونين وناشري الرسائل الإخبارية. بالإضافة إلى الكوميديين وصانعي المحتوى ومديري مجتمع وسائل التواصل الاجتماعي والشعراء وكتاب السيناريو وغيرهم.