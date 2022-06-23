تويتر تتعاون مع شوبيفاي لجلب منتجات التجار

كجزء من جهودها المستمرة للتوسع في التجارة الإلكترونية، أعلنت منصة تويتر عن شراكة جديدة مع منصة شوبيفاي.

وتشهد الصفقة إطلاق تويتر لتطبيق قناة المبيعات الذي يتم إتاحته لجميع تجار شوبيفاي في الولايات المتحدة من خلال متجرها للتطبيقات.

ويسمح التطبيق للتجار بالانضمام إلى مدير التسوق في تويتر، وهي لوحة المعلومات التي تقدمها شركة التواصل الاجتماعي حيث يمكن للبائعين الوصول إلى أدوات قائمة المنتجات وتمكين ميزات التسوق الأخرى للحسابات.



وتأتي هذه الأخبار في أعقاب عمليات إطلاق الأخيرة للميزات المتعلقة بالتسوق من شركة التواصل الاجتماعي، بما في ذلك ميزة Product Drops، وعمليات إطلاقها السابقة لواجهات المحلات عبر الأجهزة المحمولة والتسوق المباشر.

وفي الوقت نفسه، تقول شوبيفاي إن الطلبات المقدمة من خلال تكامل الشركاء، مثل تويتر، تضاعفت أربع مرات في الربع الأول من عام 2022.

ويمكن للتجار استخدام تطبيق قناة المبيعات الجديد لربط حساب تويتر بحساب شوبيفاي. وتأتي بعد ذلك مرحلة الإعداد عبر مدير التسوق في تويتر والأدوات المجانية الأخرى المصممة للمحترفين.

ويتضمن ذلك إطلاق المنصة لميزة جديدة تسمى Location Spotlight، التي تسمح للشركات المحلية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا بعرض معلومات، مثل عنوان الشارع ومعلومات الاتصال وساعات العمل، بشكل مباشر عبر الحساب.

ويمكن للتجار في الوقت الحالي تمكين إما متاجر تويتر أو Shop Spotlight أو Location Spotlight. ولكن الشركة تعمل على منح التجار خيار تمكين أكثر من واحدة من هذه الميزات في نفس الوقت.

وبعد ربط الحسابات عبر شوبيفاي وتويتر، يمكن للتجار استخدام التطبيق الجديد لمزامنة قوائم المنتجات مع تويتر. ويوفر هذا وقتًا وجهدًا. ومع تغير قائمة شوبيفاي، فإنه تتم مزامنتها مع مدير التسوق في تويتر.

تويتر تسهل الإعلان عما تبيعه عبر صفحة حسابك

تسهل قناة المبيعات مقابلة العملاء أينما كانوا. بينما تساعد المزامنة التلقائية في توفير الكثير من الوقت. وتتيح قناة المبيعات توصيل المنصتين لبيع المنتجات والتفاعل مع العملاء بسهولة.

وعندما تتم مزامنة المخزون، يمكن للتجار استخدام ميزات القصص و Shop Spotlight لمساعدة العملاء في اكتشاف المنتجات عبر منصة التواصل الاجتماعي وإجراء عمليات شراء.

وتتم هذه المعاملات عبر موقع التاجر على الويب. وتقول تويتر إن متاجرها و Shop Spotlight تخرجان الآن من الاختبار التجريبي وتتاحان لجميع التجار في الولايات المتحدة.

وقالت شوبيفاي: يعد الوصول إلى العملاء المحتملين حيث يكونون أمرًا بالغ الأهمية لنجاح تجار شوبيفاي. تويتر هو المكان الذي تحدث فيه المحادثات، والعلاقة بين المحادثات والتجارة أمر حيوي. يسمح إطلاق قناة المبيعات للتجار بجلب التجارة بسلاسة إلى المحادثات التي يجرونها عبر المنصة.

وترى المنصة إمكانية جلب المزيد من العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية إليها، حيث تشكل هذه الشركات نفسها جزء كبير من قاعدة المعلنين عبر المنصة.

وكما أوضحت الشركة في العام الماضي، فإنها تهدف إلى مساعدة الأشخاص في شراء الأشياء عبرها حيث يساعد هذا أيضًا المعلنين في العثور على عملائهم والاستمرار في امتلاك تلك العلاقات.

وعلى عكس جهود التجارة الإلكترونية في ميتا، حيث تتم العديد من معاملات التسوق داخل التطبيق باستخدام نظام الدفع Meta Pay، فإن منصة التدوين المصغرة توجه نقرات المستخدمين إلى مواقع العلامات التجارية.

ومع ذلك، تمتلك ميتا إستراتيجية تجارة إلكترونية أكثر تطورًا، حيث منحت المتاجر علامة تبويب مخصصة في تطبيق إنستاجرام. ولا يتم التركيز على متاجر تويتر بهذه الطريقة، حيث إنها موجودة في حسابات المنصة للأنشطة التجارية الفردية.

وسلطت الشركة الضوء على إمكانات التجارة الإلكترونية عندما أشارت إلى وجود 6.5 مليار تغريدة تشير إلى الشركات عبر منصتها في عام 2021.

ويجري مستخدموها محادثات حول العلامات التجارية والمنتجات. ونتيجة لذلك فإن السماح لهؤلاء العملاء بإكمال المعاملة عبر تويتر هو الأمر المنطقي كخطوة تالية.