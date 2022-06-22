ميتا تطرح أدوات جديدة لتحقيق الدخل عبر منصاتها

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن طرح المزيد من الطرق لصناع المحتوى لكسب المال عبر فيسبوك وإنستاجرام، كما تعمل على توسيع بعض أدوات تحقيق الدخل الحالية لتشمل المزيد من صناع المحتوى.

وقال زوكربيرج أيضًا أن ميتا تبقي الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت واشتراكات المعجبين والشارات ومنتجاتها الإخبارية المستقلة القادمة مجانًا لصناع المحتوى حتى عام 2024.

كما أعلن أن ميتا تختبر مكانًا مخصصًا ضمن إنستاجرام حيث يمكن اكتشاف صناع المحتوى والدفع مقابل المحتوى. وتشير ميتا إلى أن سوق صناع المحتوى يسمح للعلامات التجارية بمشاركة فرص شراكة جديدة.

وبمجرد عثور العلامة التجارية على صانع محتوى ترغب في الشراكة معه، فإن بإمكانها إرسال مشروع بالتفاصيل إليه، بما في ذلك معلومات حول الإنجازات والدفع.

وتشير الشركة إلى وجود مجلد رسائل شراكة داخل الرسائل المباشرة في إنستاجرام حيث يتمكن صناع المحتوى والعلامات التجارية من ترشيح تلك الرسائل وفقًا للعروض والمشاريع.

وتبدو طريقة ميتا في سوقها لصناع المحتوى مشابهة لسوق صناع المحتوى في تيك توك. ويسمح سوق صناع المحتوى في تيك توك للعلامات التجارية باكتشاف شخصيات تيك توك البارزة في حملاتهم التسويقية، وهو ما تهدف ميتا إلى تحقيقه مع سوقها لصناع المحتوى.

ويمثل سوق صناع المحتوى في ميتا جزء من جهودها المستمرة لمنافسة تيك توك وجذب المزيد من صناع المحتوى إلى منصاتها.

كما تطلق ميتا أيضًا اشتراكات قابلة للتشغيل البيني للسماح لصناع المحتوى بمنح المشتركين الذين يدفعون رسومًا عبر منصات أخرى الوصول إلى مجموعات فيسبوك الخاصة بالمشتركين فقط.

وتشير الشركة إلى أن هذه المجموعات الحصرية هي أول استثمار للشركة في أدوات تحقيق الدخل القابلة للتشغيل البيني لصناع المحتوى، التي تتيح لصناع المحتوى تلقي مدفوعات من معجبيهم عبر منصات أخرى وتوفر الوصول إلى ميزات حصرية عبر فيسبوك.

وأعلن زوكربيرج أن الشركة تفتح برنامج Facebook Reels Play Bonus لمزيد من صناع المحتوى عبر فيسبوك. كما تسمح أيضًا لصناع المحتوى بنشر Instagram Reels عبر فيسبوك واستثمارها هناك أيضًا.

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يعد برنامج Facebook Reels Play Bonus جزءًا من صندوق ميتا الأكبر الذي تبلغ قيمته مليار دولار أمريكي لصناع المحتوى.

وابتداءً من الأسبوع المقبل، يمكن لصناع المحتوى المقيمين في الولايات المتحدة التقدم للانضمام إلى برنامج Facebook Reels Play Bonus إذا قاموا بإنشاء أكثر من خمس Reels وكان لديهم إجمالي 100000 مشاهدة على الأقل في آخر 30 يومًا.

ويجب أن يلتزم صناع المحتوى بسياسات تحقيق الدخل لشركاء ميتا وسياسات تحقيق الدخل من المحتوى ليكونوا مؤهلين للبرنامج.

وتقول الشركة إنها تلقت الكثير من الاهتمام بالبرنامج، وتسمح الآن للأشخاص بالتقدم للانضمام إلى البرنامج.

كما أعلن زوكربيرج أيضًا أن ميتا تفتح Facebook Stars لجميع صناع المحتوى المؤهلين. ويكون صناع المحتوى الذين لديهم ما لا يقل عن 1000 متابع خلال آخر 60 يومًا مؤهلين للانضمام.

ويجب أن يتواجد صناع المحتوى في منطقة تتوفر فيها Facebook Stars. كما يجب أيضًا أن يلتزموا بسياسات تحقيق الدخل لشركاء ميتا وسياسات تحقيق الدخل من المحتوى.

وقال زوكربيرج: نحن نتجه نحو مستقبل حيث يمكن لعدد أكبر من الأشخاص القيام بأعمال إبداعية يستمتعون بها. أريد أن تلعب منصات مثل منصتنا دورًا في تحقيق ذلك.

وكما توسع ميتا اختبار NFT عبر إنستاجرام حتى يتمكن المزيد من صناع المحتوى حول العالم من عرض NFT عبر إنستاجرام.

وتشمل شبكات البلوك تشين المدعومة لعرض NFT عبر إنستاجرام Ethereum و Polygon، مع دعم Flow و Solana قريبًا.

وأشار زوكربيرج إلى أن الشركة تجري هذا الاختبار عبر فيسبوك قريبًا أيضًا. بدءًا من مجموعة صغيرة من صناع المحتوى المقيمين في الولايات المتحدة.

ويسمح اختبار فيسبوك لصناع المحتوى بالنشر المتبادل عبر فيسبوك وإنستاجرام. كما تختبر ميتا أيضًا NFT في قصص إنستاجرام مع SparkAR قريبًا.