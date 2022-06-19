تيك توك تتيح لموظفيها في الصين رؤية بيانات مستخدميها الأمريكيين

وصل موظفو بايت دانس في الصين بشكل متكرر إلى البيانات غير العامة حول مستخدمي تيك توك الأمريكيين، وهو السلوك الذي ألهم الرئيس السابق دونالد ترامب للتهديد بحظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وتمكن المهندسون في الصين من الوصول إلى البيانات الأمريكية بين سبتمبر 2021 ويناير 2022، على أقل تقدير.

واضطر الموظفون الأمريكيون في العديد من المواقف إلى اللجوء إلى زملائهم في الصين لتحديد كيفية تدفق بيانات المستخدم في الولايات المتحدة. ولم يكن لدى الموظفين الأمريكيين إذن أو معرفة بكيفية الوصول إلى البيانات بأنفسهم.

وقد ضللت الشركة المشرعين والمستخدمين والجمهور من خلال التقليل من أهمية البيانات المخزنة في الولايات المتحدة التي لا يزال بإمكان الموظفين في الصين الوصول إليها.

وتحاول بايت دانس حاليًا إعادة توجيه البيانات بحيث لا يمكن أن تتدفق بعض البيانات المحمية من الولايات المتحدة إلى الصين، وهو جهد يعرف داخليًا باسم Project Texas.

وكانت الغالبية العظمى من المواقف التي تمكن فيها الموظفون المقيمون في الصين من الوصول إلى بيانات المستخدم الأمريكية في خدمة هدف Project Texas المتمثل في وقف الوصول إلى هذه البيانات.

ويعد Project Texas مفتاحًا لعقد تتفاوض عليه تيك توك حاليًا مع مزود الخدمات السحابية أوراكل ولجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

وبموجب اتفاقية لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، تحتفظ تيك توك بالمعلومات الخاصة المحمية للمستخدمين الأمريكيين، مثل أرقام الهواتف وأعياد الميلاد، حصريًا في مركز بيانات تديره أوراكل في تكساس.

ولن يمكن الوصول إلى هذه البيانات إلا من قبل موظفي تيك توك المقيمين في الولايات المتحدة. ولكن ما زالت البيانات التي تعتبر محمية قيد التفاوض.

ويبدو أن جميع البيانات العامة، بما في ذلك الملفات الشخصية العامة للمستخدمين وكل ما ينشرونه، لن تكون محمية.

وتنبع مخاوف المشرعين من أن الحكومة الصينية قد تكون قادرة على الحصول على البيانات الأمريكية من خلال بايت دانس.

وتعتبر هذه المخاوف متجذرة لأن الشركات الصينية تخضع لأهواء الحزب الشيوعي الصيني، الذي قمع عمالقة التكنولوجيا المحليين في العام الماضي.

تكرر الوصول من الصين إلى بيانات الأمريكيين

يكمن الخطر في أن الحكومة قد تجبر بايت دانس على جمع المعلومات وتسليمها كشكل من أشكال تجسس البيانات.

كما أن هناك قلق آخر يتمثل في أن القوة الناعمة للحكومة الصينية يمكن أن تؤثر في كيفية توجيه المديرين التنفيذيين لبايت دانس لنظرائهم الأمريكيين لضبط خوارزمية تيك توك For You، التي توصي بمقاطع الفيديو لأكثر من مليار مستخدم.

ووصف السيناتور تيد كروز تيك توك بأنها حصان طروادة يمكن للحزب الشيوعي الصيني استخدامه للتأثير في ما يراه الأمريكيون ويسمعونه ويفكرون فيه.

ولا يعالج تركيز Project Texas الضيق على أمان شريحة معينة من بيانات المستخدم في الولايات المتحدة، التي يمكن للحكومة الصينية شراء الكثير منها من وسطاء البيانات إذا اختارت ذلك، المخاوف من أن الصين، من خلال بايت دانس، يمكن أن تستخدم تيك توك للتأثير في السلوك التجاري أو الثقافي أو السياسي للأمريكيين.

وقالت تيك توك في تدوينات وبيانات عامة إنها تخزن جميع البيانات حول مستخدميها الأمريكيين في الولايات المتحدة، مع نسخ احتياطية في سنغافورة. وهذا يخفف من بعض المخاطر. وتقول الشركة إن هذه البيانات لا تخضع للقانون الصيني. ولكن هذا لا يعالج حقيقة أن الموظفين المقيمين في الصين يمكنهم الوصول إلى البيانات.

ولا يهم الموقع الفعلي لتخزين البيانات إذا كان لا يزال من الممكن الوصول إليها من الصين. وقد يكون القلق هو أن البيانات قد تظل في أيدي المخابرات الصينية إذا كان الناس في الصين لا يزالون يصلون إليها.

وأقرت تيك توك نفسها بمشكلة الوصول في عام 2020. وكتبت: هدفنا هو تقليل الوصول إلى البيانات عبر المناطق بحيث، على سبيل المثال، يكون لدى الموظفين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين، وصول ضئيل للغاية إلى بيانات المستخدم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ومن المفترض أن يسد Project Texas، بمجرد اكتماله، هذه الثغرة بالنسبة لكمية محدودة من البيانات. ولكن هناك العديد من التحديات التي يواجهها الموظفون في إيجاد وإغلاق القنوات التي تسمح بتدفق البيانات من أمريكا إلى الصين.

الخطر ما يزال قائمًا

لدى تيك توك العديد من الأدوات الداخلية التي تسمح بتدفق البيانات. ويشمل ذلك الأدوات المستخدمة لتصور البيانات وتعديل المحتوى وتحقيق الدخل، مما يمثل أبوابًا خلفية للوصول إلى بيانات المستخدم.

وبالإضافة إلى ذلك هناك العديد من المواقف التي لم يتمكن فيها الموظفون المسؤولون عن بعض الأدوات الداخلية من معرفة أجزاء تلك الأدوات. وهناك عناصر داخل الأدوات لا أحد يعرف الغرض منها.

ويؤكد تعقيد الأنظمة الداخلية للشركة وكيفية تمكينها لتدفق البيانات بين الولايات المتحدة والصين على التحديات التي تواجه فريق الخدمات التقنية بالولايات المتحدة، وهو فريق هندسي جديد مخصص كجزء من Project Texas.

ولإثبات استقلالية فريق الخدمات التقنية بالولايات المتحدة عن بايت دانس المملوكة للصين، فإنه لا يمكن للجميع الانضمام إلى الفريق. ولا يسمح للمواطنين الصينيين بالانضمام.

وهذا الفريق مخصص للتحكم بالوصول إلى البيانات الأمريكية الحساسة وإدارتها. ولكن يقدم تقاريره إلى قيادة بايت دانس في الصين. كما يحصل على تعليماته من المكتب الرئيسي في بكين.

وتهدف تيك توك من خلال Project Texas إلى أن تكون البيانات المخزنة ضمن خادم أوراكل آمنة. إلى جانب أنه لا يمكن الوصول إليها من الصين أو أي مكان آخر على مستوى العالم.

ومع ذلك، فإن هذا لا يشمل سوى البيانات غير المتاحة للجمهور عبر التطبيق، مثل المحتوى الموجود في شكل مسودة، أو جرى تعيينه على أنه خاص، أو معلومات مثل أرقام هواتف المستخدمين وأعياد الميلاد، التي يتم جمعها ولكن لا تظهر في ملفاتهم الشخصية.

كما أن المعرف الفريد UID لن يعتبر معلومات محمية. ومن غير الواضح في الوقت الحالي ما المقصود بـ UID. ولكن قد يشير إلى معرف لحساب تيك توك معين، أو لجهاز.

وعادةً ما تستخدم شركات التكنولوجيا الإعلانية مثل جوجل وفيسبوك معرّف الأجهزة UID لربط سلوكك عبر التطبيقات.

تيك توك تعقد اتفاقية مع أوراكل

تواصل تيك توك التفاوض بشأن البيانات التي يتم اعتبارها محمية. ولكن لن يتم تخزين الكثير من بيانات المستخدم الأمريكية حصريًا في خادم أوراكل. بما في ذلك مقاطع الفيديو العامة والسير الذاتية والتعليقات.

وبدلاً من ذلك، يتم تخزين هذه البيانات في مركز بيانات الشركة في فرجينيا. وقد يظل الوصول متاح لهذا المركز من مكاتب بايت دانس في بكين حتى بعد اكتمال Project Texas.

وهذا يعني أن الموظفين في الصين يمكنهم الاستمرار في الوصول إلى رؤى حول ما يهتم به المستخدمون الأمريكيون.

ويبدو أيضًا أن أوراكل تمنح تيك توك مرونة كبيرة في كيفية تشغيل مركزها للبيانات. وبينما توفر أوراكل مساحة تخزين البيانات المادية لمشروع Project Texas، فإن تيك توك تتحكم في طبقة البرنامج.

وكانت تفاصيل الاتفاقية بين لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وتيك توك وأوراكل قيد المناقشة اعتبارًا من شهر يناير 2022.

وبالرغم من أن هدف Project Texas هو تطويق الوصول إلى التفاصيل الأكثر حساسية حول الأمريكيين الموجودة عبر خوادم تيك توك. ولكن لا يزال هناك شكوك بشأن منع موظفي بايت دانس في الصين من الوصول إلى هذه البيانات.