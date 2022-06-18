تيك توك تنقل بيانات المستخدمين إلى خوادم أوراكل

قالت منصة تيك توك إنها تنقل بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى خوادم شركة أوراكل الموجودة في الولايات المتحدة.

وطغى على إعلان النقل تقرير يشير إلى أن موظفي تيك توك في الصين كان بإمكانهم في شهر يناير من هذا العام الوصول إلى بيانات مستخدميها في الولايات المتحدة.

ويوضح التقرير، الذي يستشهد بتسجيلات من 80 اجتماعًا داخليًا للشركة، أن الموظفين الأمريكيين في المنصة الصينية تشاوروا مرارًا وتكرارًا مع زملائهم في الصين لفهم كيفية تدفق بيانات المستخدم في الولايات المتحدة لأنهم لم يكن لديهم إذن أو معرفة بكيفية الوصول إلى البيانات بأنفسهم.

وقال التقرير، نقلاً عن عضو في إدارة الثقة والسلامة في تيك توك، قوله في اجتماع عقد في شهر سبتمبر 2021: كل شيء يرى في الصين.

كما يلقي التقرير بظلال من الشك على تورط عملاقة الفيديو القصير مع بكين، وهو اتهام طويل الأمد ضخّمه الرئيس السابق دونالد ترامب، والتعليقات العامة للشركة حول استقلال وحدتها الأمريكية.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون لسنوات عن قلقهم من أن تيك توك قد تسمح للحكومة الاستبدادية في الصين بالوصول إلى البيانات التي تجمعها الشركة من الأمريكيين والمستخدمين من الدول الأخرى.

وتصاعد الأمر في شهر سبتمبر 2020 عندما قالت إدارة ترامب إنها تمنع تطبيقات الهاتف المحمول الصينية من متاجر التطبيقات الأمريكية.

وحظرت الهند تيك توك والعديد من التطبيقات الأخرى المملوكة للصين في عام 2020 بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقالت المنصة الصينية وشركتها الأم بايت دانس علنًا إنها لن تسلم أبدًا بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة. كما انخرطت الشركة أيضًا في محادثات مع مايكروسوفت وأوراكل لبيع الوحدة الأمريكية. واستكشفت بيع حصص للمستثمرين الأمريكيين للامتثال لأمر ترامب.

وألغت إدارة بايدن الأمر التنفيذي في عهد ترامب. واستبدله بأمر دعا إلى مراجعة أوسع لعدد من التطبيقات الخاضعة للسيطرة الأجنبية التي يمكن أن تشكل تهديدًا أمنيًا للأمريكيين وبياناتهم.

هل وصلت الصين إلى بيانات مستخدمي تيك توك

قالت تيك تك في تدوينة: يجري توجيه البيانات الكاملة للمستخدم في الولايات المتحدة إلى البنية التحتية السحابية من أوراكل في الولايات المتحدة

وأضافت: ما زلنا نستخدم مراكز البيانات في الولايات المتحدة وسنغافورة للنسخ الاحتياطي. ولكن نتوقع حذف البيانات الخاصة بمستخدمي الولايات المتحدة من مراكزنا للبيانات. ونقلها بالكامل إلى خوادم أوراكل السحابية الموجودة في الولايات المتحدة.

وذكر تقرير صادر في شهر مارس أن الشركتين على وشك الانتهاء من الصفقة. وقالت المنصة إنها تجري أيضًا تغييرات تشغيلية، بما في ذلك إنشاء قيادة مقرها الولايات المتحدة لإدارة بيانات المستخدم في الولايات المتحدة.

وأضافت المنصة: هذه خطوات حاسمة. ولكن هناك المزيد من الأمور التي يمكننا القيام بها. نحن نعلم أننا من بين أكثر المنصات التي تخضع للتدقيق من وجهة نظر أمنية. ونهدف إلى إزالة أي شك حول أمان بيانات المستخدم في الولايات المتحدة.