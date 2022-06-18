بيتكوين تنخفض إلى أقل من 20000 دولار

انخفضت عملة بيتكوين إلى ما دون علامة 20000 دولار اليوم السبت، مما يزيد من الانهيار الكبير في العملات المشفرة.

وانخفض سعر العملة المشفرة الكبرى بنسبة 9٪ في غضون 24 ساعة لتصل إلى 19217.81 دولارً، وفقًا لبيانات Coin Metrics.

وكانت آخر مرة انخفضت فيها عملة بيتكوين دون هذا المستوى في شهر ديسمبر 2020. كما انخفضت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 10٪ إلى 997.75 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ شهر يناير 2021.

ويكافح مستثمرو العملات المشفرة مع الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتفاقم أزمة السيولة التي دفعت اللاعبين الرئيسيين إلى مواجهة صعوبات مالية.

وتم تشديد شروط الائتمان بشكل ملحوظ حيث انخفضت قيم الأصول الرقمية في جميع المجالات، مما دفع بعض المقرضين للمطالبة بسداد جزئي أو كامل للقروض التي سبق لهم تقديمها إلى مستثمري العملات المشفرة.

كما أدى الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الأمريكية – نتيجة محاولات الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم المرتفع – إلى تفاقم عمليات بيع الأصول ذات المخاطر العالية.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة له منذ عام 1994. وقد أدى ذلك إلى التراجع عن الأصول الخطرة من جميع القطاعات، بما في ذلك الأسهم والعملات المشفرة.

وفي مكان آخر، لا تزال العملات المشفرة تترنح نتيجة تداعيات انهيار عملتين رئيسيتين بقيمة 60 مليار دولار في الشهر الماضي.

وانهار سعر عملة TerraUSD المستقرة خوارزميًا USTC، التي كان من المفترض أن تكون قيمتها دولار واحد، إلى 0.006826 دولار، وأخذت معها عملة مرتبطة بها تسمى لونا.

وأوقف هذا الأسبوع مقرض العملة المشفرة Celsius Network الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار عمليات السحب. وألقى باللوم على ما قال إنها ظروف السوق القاسية. وأدى ذلك إلى منع المستخدمين من الوصول إلى أموالهم وإثارة مخاوف من أنه قد يواجه الإفلاس.

عملة بيتكوين المشفرة تنهار بشدة

يعمل Celsius Network مثل البنك إلى حد كبير، حيث يأخذ العملات المشفرة من المستثمرين ويقرضها للمؤسسات لتوليد عائد على الودائع. ولديه الكثير من الأصول في ما يسمى مساحة التمويل اللامركزية.

كما أن هناك لاعب رئيسي آخر، Three Arrows Capital، عالق في خضم أزمته للسيولة. ويقال إن صندوق التحوط بقيمة 10 مليارات دولار على وشك الإفلاس بعد أن أدى التراجع في أسواق العملات المشفرة إلى تقليل قيمة مقتنياته.

وكان Three Arrows Capital مستثمرًا في تيرا، وراهن على العديد من العملات بما في ذلك بيتكوين وإيثريوم وسولانا.

وتعرضت Three Arrows Capital لعمليات تصفية بقيمة 400 مليون دولار من قبل شركات الاقراض. وكانت BlockFi إحدى الشركات التي شاركت في تلك التصفيات.

وقال زو شو، الشريك المؤسس للشركة، إنه في طور التواصل مع الأطراف المعنية وملتزم تمامًا بالعمل على ذلك. ويأمل الصندوق في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين يمنحه مزيدًا من الوقت لوضع خطة. ولا تزال الشركة تعمل في سعيها لإيجاد حل.

وأوضح لصحيفة وول ستريت جورنال أن Three Arrows Capital تستكشف الخيارات بما في ذلك بيع الأصول والإنقاذ من قبل شركة أخرى لتفادي الانهيار.

وانخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة، التي تجاوزت 3 تريليونات دولار في شهر نوفمبر من العام الماضي، إلى 846 مليار دولار.