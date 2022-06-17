سوني وهوندا تبيعان السيارات الكهربائية بحلول عام 2025

أعلنت شركتا سوني وهوندا عن توقيعهما رسميًا اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة جديدة للمشاركة في بيع السيارات الكهربائية ذات القيمة المضافة العالية وتقديم خدمات التنقل.

ويعد الإعلان بمثابة تعزيز ونتيجة مناقشة تحالف استراتيجي في مجال التنقل بين الطرفين. كما تم الإعلان عن المشروع عبر بيان صحفي مشترك بعنوان سوني وهوندا توقعان مذكرة تفاهم للتحالف الاستراتيجي في مجال التنقل.

وتهدف الشركة الجديدة إلى الجمع بين تقنيات هوندا المتطورة في مجال البيئة والسلامة وقدرات تطوير التنقل وتكنولوجيا تصنيع هياكل المركبات وتجربة إدارة خدمات ما بعد البيع مع خبرة سوني في تطوير وتطبيق التصوير والاستشعار والاتصالات والشبكات وتقنيات الترفيه، وذلك من أجل تحقيق جيل جديد من التنقل والخدمات للتنقل التي تتماشى بشكل وثيق مع المستخدمين والبيئة وتستمر في التطور في المستقبل.

وبشكل أساسي، تجلب هوندا خبرتها في بناء السيارات، بينما تجلب سوني خبرتها في مجال البرمجيات والتكنولوجيا. ولا يوجد حاليًا أي تفاصيل حول السيارة التي تعمل هوندا وسوني عليها معًا، أو المنصة التي يتم بناؤه عليها.

وتخطط سوني وهوندا لتأسيس الشركة الجديدة في غضون عام 2022 والبدء ببيع المركبات الكهربائية وتقديم الخدمات للتنقل في عام 2025. ويخضع إنشاء الشركة الجديدة وبدء العمل للموافقات التنظيمية ذات الصلة.

وتحمل الشركة الجديدة اسم سوني هوندا موبيليتي، ويقع مقرها في طوكيو باليابان، ويبلغ رأس مالها 10 مليارات ين (75 مليون دولار)، مع نسبة استثمار تبلغ 50% لشركة سوني و 50% لشركة هوندا.

سوني وهوندا تنشئان شركة سيارات كهربائية مشتركة

جعلت سوني طموحاتها في مجال السيارات الكهربائية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية. وأظهرت سيارتها الكهربائية النموذجية VISION-S في المؤتمرات الثلاثة الأخيرة في معرض CES.

وفي العروض التقديمية التي قدمتها سوني لمركبتها النموذجية، ركزت الشركة على خبرتها في مجال الترفيه والبرمجيات للإشارة إلى أنها قادرة على تقديم خدمات تقنية أفضل، بما في ذلك القيادة الذاتية، من شركات صناعة السيارات التقليدية.

وكانت هوندا، مثل منافستها الأكبر تويوتا، أبطأ في التحول إلى السيارات الكهربائية من شركات صناعة السيارات العالمية. وتتعرض لضغوط من المستثمرين لصنع سيارات خالية من الكربون ومجهزة بأحدث التقنيات مثل ميزة القيادة الذاتية.

وصرحت شركة صناعة السيارات، التي تقدم سيارة كهربائية واحدة فقط، Honda e، أنها تخطط لطرح 30 نموذجًا للمركبات الكهربائية وصنع نحو 2 مليون سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030.

ويشغل ياسوهيد ميزونو، أحد كبار التنفيذيين في شركة هوندا، منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة. بينما يشغل إيزومي كاواانيشي، نائب الرئيس التنفيذي في شركة سوني، منصب الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات.

وتتعامل هوندا، التي تصنع موديلات شهيرة مثل أكورد وسيفيك، مع هوامش متقلصة حيث ارتفعت تكاليف المواد الخام وأضرت أزمة الرقاقات العالمية بالإنتاج.

وقالت الشركة في وقت سابق من هذا العام إنها تطور سلسلة من السيارات الكهربائية المنخفضة السعر مع جنرال موتورز. إلى جانب التوسع في خطط جنرال موتورز لبدء بناء سيارتي دفع رباعي كهربائيتين لهوندا ابتداء من عام 2024.